'धमाल' के राइट्स बेचने के नाम पर फ्रॉड, इंद्र कुमार और अशोक ठकेरिया पर FIR; 1.50 करोड़ की ठगी का मामला

'धमाल' फिल्म निर्देशक इंद्र कुमार और निर्माता अशोक ठकेरिया कानूनी विवाद में फंस गए हैं. दोनों के खिलाफ कथित फिल्म राइट्स धोखाधड़ी के मामले में FIR दर्ज की गई है. यह शिकायत मुंबई स्थित फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ग्रैंड मास्टर के मालिक विकास बलदेवराज साहनी ने दर्ज कराई है.
साहनी का आरोप है कि 'धमाल' फिल्म के राइट्स की डील के नाम पर उनके साथ 1.50 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई. शिकायत में इंद्र कुमार और मारुति इंटरनेशनल से जुड़े अशोक ठकेरिया को आरोपी बनाया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.
आरोप लगाया गया है कि निर्माता-निर्देशक की कंपनी मारुति इंटरनेशनल ने उनके साथ फर्जीवाड़ा कर भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया है. विकास साहनी के मुताबिक, 15 अक्टूबर 2019 को मारुति इंटरनेशनल के साथ उनकी कंपनी ग्रैंड मास्टर का एक आधिकारिक एग्रीमेंट हुआ था. इसके तहत सुपरहिट फिल्म धमाल' (संजय दत्त, अरशद वारसी, रितेश देशमुख स्टारर) के ऑल-वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट्स और कॉपीराइट्स 1.50 करोड़ में स्थायी रूप से खरीदे गए थे.
साथ ही निर्माताओं ने आश्वासन दिया था कि फिल्म के अधिकार किसी अन्य तीसरे पक्ष को नहीं बेचे गए हैं. हालांकि, बाद में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने 2015 में ही इस फिल्म के लाइफटाइम ओटीटी व डिजिटल राइट्स शेमारू एंटरटेनमेंट लिमिटेड को बेच दिए थे.
अब साहनी ने आरोप लगाया है कि धोखाधड़ी सामने आने के बाद आरोपियों ने बॉन्ड पेपर पर एक फर्जी एग्रीमेंट दिखाया. बता दें कि सरकारी कॉपीराइट प्रमाण पत्र, भारत सरकार के कॉपीराइट कार्यालय ने सभी दस्तावेजों की जांच के बाद 28 अप्रैल 2023 को प्रमाण पत्र संख्या जारी कर ग्रैंड मास्टर को फिल्म धमाल का आधिकारिक और कानूनी कॉपीराइट मालिक दर्ज किया है.जनवरी 2020 को निर्माताओं ने फिल्म लैब को पत्र लिखकर फिल्म की ओरिजिनल नेगेटिव (साउंड व पिक्चर) का पूरा मालिकाना हक ग्रैंड मास्टर को सौंप दिया था, जो वर्तमान में भी कानूनी रूप से उन्हीं के पास सुरक्षित है.
आरोपियों की इस धोखाधड़ी के कारण ग्रैंड मास्टर के अन्य प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ चल रहे व्यावसायिक सौदे रद्द हो गए, जिससे कंपनी को करोड़ों रुपये का बड़ा नुकसान झेलना पड़ा. 2 जनवरी 2023 को भेजे गए लीगल नोटिस का भी जब कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो पीड़ित ने पुलिस का रुख किया. फिलहाल मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है.
(आईएएनएस इनपुट के साथ)