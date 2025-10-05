तलाक को हो गए 7 महीने 15 दिन, फिर भी खत्म नहीं हो रहा धनश्री वर्मा-युजवेंद्र चहल के बीच का विवाद, अब नया पोस्ट हुआ वायरल

Dhanashree Yuzvendra Controversy: धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल के तलाक को 7 महीने 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन दोनों के बीच का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा. दोनों इनडायरेक्टली एक दूसरे पर ताने से भी पीछे नहीं हटते. हाल ही में समय रैना ने चहल के साथ एक फोटो शेयर किया था. इसी बीच अब धनश्री का एक पोस्ट तेजी से वायरल हो हा है.
Dhanashree Verma Yuzvendra Chahal Controversy: सोशल मीडिया पर हाल ही में एक नया मामला सुर्खियों में है, जिसमें फेमस इंफ्लुएंसर धनश्री वर्मा और उनके एक्स-पति, क्रिकेटर युजवेंद्र चहल का नाम सामने आया है. दरअसल, स्टैंड-अप कॉमेडियन और स्ट्रीमर समय राणा ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो का स्क्रीनशॉट शेयर किया. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, “लव यू माय शुगर डैडी” और साथ में युजवेंद्र चहल को टैग किया, साथ ही हंसते और किस करते हुए इमोजी भी डाले.
देखते ही देखते वो पोस्ट वायरल हो गया. लोगों ने समय की पोस्ट को देखकर तुरंत ध्यान दिया कि ये मजाक युजवेंद्र चहल की उस टी-शर्ट पर है जो उन्होंने अपने तलाक की सुनवाई के दौरान पहनी थी. उस टी-शर्ट पर लिखा था, “Be your own sugar daddy”. इसी लाइन ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी. यूजर्स ने तरह-तरह के रिएक्शन देने शुरू कर दिए और ये सोचने लगे कि क्या ये पोस्ट किसी तरह चहल के पर्सनल लाइफ पर तंज था या सिर्फ एक मजेदार पल शेयर किया गया था.
अब वायरल हो रही धनश्री वर्मा की पोस्ट
इसी बीच धनश्री वर्मा ने भी अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, जिसे लोगों ने समय राणा की पोस्ट का इनडायरेक्ट जवाब माना. उन्होंने अपने पेट डॉग की फोटो शेयर की और साथ में लिखा, “डोंट वरी गाइज, मेरी मम्मा का अच्छा समय ही चल रहा है”. ये कैप्शन जैसे ही सामने आया, फैंस ने इसे तुरंत चहल और “शुगर डैडी” वाले मजाक से जोड़ दिया. अब उनका ये पोस्ट तेजी से सोळल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोगों को लग रहा है कि धनश्री ने ये कमेंट उसी वायरल मजाक किया है.
शादी के 3 साल बाद ही हो गया तलाक
बता दें, युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा की शादी दिसंबर 2020 में हुई थी, लेकिन तीन साल के अंदर ही दोनों अलग हो गए. उनका रिश्ता काफी चर्चा में रहा और तलाक के प्रोसेस के दौरान दोनों के बीच मतभेद की खबरें भी सामने आईं. कहा गया कि उनकी शादी का अंत काफी विवादों के साथ हुआ था. अब सोशल मीडिया पर फिर वही टी-शर्ट चर्चा में है जो चहल ने अपनी आखिरी तलाक सुनवाई के दौरान पहनी थी. अब समय रैना ने भी इस विवाद को और हवा दे दी है, जो बढ़ती जा रही है.
धनश्री वर्मा का वर्कफ्रंट
वहीं दूसरी ओर, अगर वर्कफ्रंट की बात करें तो धनश्री वर्मा इन सबके बीच अपने करियर पर ध्यान दे रही हैं. वो इन दिनों रियलिटी शो “राइज एंड फॉल” में नजर आ रही हैं. इस शो में वे अपने परस्नल लाइफ से जुड़े एक्सपीरियंस भी साझा करती हैं. धनश्री ने कई बार बताया है कि तलाक के दौरान उन्होंने किस तरह का इमोशनल स्ट्रेस झेला. इसके बावजूद, वे आज भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और अपने फैंस के साथ पॉजिटिव तरीके से जुड़ी रहती हैं.
