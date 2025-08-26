मेरा भरोसा टूटा…; युजवेंद्र चहल को लेकर ये क्या बोल गईं धनश्री वर्मा? अश्नीर ग्रोवर के शो पर पर कही दो टूक
युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ धनश्री वर्मा नए शो ‘राइज एंड फॉल’ में नजर आने वाली हैं. इस शो के टीजर में धनश्री टूटे हुए भरोसे पर बात करती दिखती हैं जिसे युजवेंद्र चहल पर ताना समझा जा रहा है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 26, 2025, 11:32 AM IST
एंटरप्रेन्योर अशनीर ग्रोवर द्वारा होस्ट की जा रही नई रिएलिटी सीरीज "राइज एंड फॉल" के ट्रेलर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम होने वाला ये शो अपने अनोखे फॉर्मेट के साथ जबरदस्त ड्रामा का वादा करता है. इस रिएलिटी शो में प्रतियोगी "शासक" और "कार्यकर्ता" में बंटे होते हैं. 16 प्रतियोगियों में टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी, कॉमेडियन कीकू शारदा, एक्ट्रेस कुब्रा सैत और डांसर-कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा शामिल हैं, जो प्रोमो में एक रहस्यमयी टिप्पणी के लिए पहले ही सुर्खियां बटोर रही हैं.

धनश्री वर्मा ने टूटे भरोसे पर कही दो टूक

किकू शारदा डाइनिंग टेबल पर बैठकर कहते हैं कि अगर उन्हें शो का हिस्सा रहना है, तो एक-दूसरे पर भरोसा करना होगा. किकू के बयान पर धनश्री कहती हैं कि उनका भरोसा बहुत पहले ही टूट चुका था. उनके इस स्टेटमेंट को भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल से जोड़कर देखा जा रहा है. एक्ट्रेस का एक्स हस्बैंड चहल से इस साल फरवरी में तलाक हो गया. काफी समय तक दोनों के तलाक की चर्चा हो रही थी और इस साल फरवरी में आखिरकार कपल ने तलाक लेकर अपनी राहें अलग कर लीं.

दिसंबर 2020 में हुई थी धनश्री-चहल की शादी आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा ने दिसंबर 2020 में गुरुग्राम में शादी की थी, लेकिन साल 2025 में दोनों ने आधिकारिक रूप से तलाक ले लिया है. धनश्री वर्मा ने मार्च 2025 में युजवेंद्र चहल से अलग होने की पुष्टि कर दी थी, जबकि क्रिकेटर ने खुद एक इमोशनल नोट लिखकर लोगों को इस बारे में बताया था.

