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क्यों हिला डाला ना!: थलाइवा की 'जेलर 2' से पीछे हटी धनुष-ममूटी की OM, मेकर्स ने लॉक की नई तारीख

OM Release Date: 'थलाइवा' की 'जेलर 2' का जलवा ही ऐसा है कि बड़ी-बड़ी फिल्में भी इसके आगे नहीं टिक पाती हैं. इसी डर या समझदारी के चलते धनुष और ममूटी की मच-अवेटेड फिल्म 'ओम - चैप्टर 1: उधिराम - द ब्लड वुड' के मेकर्स ने बॉक्स ऑफिस क्लैश से बचने के लिए अपने कदम पीछे खींच लिए हैं. आइए बताते हैं कि अब ये फिल्म किस दिन सिनेमाघरों में धमाकेदार एंट्री मारेगी.

Written ByJyoti Rajput
Published: Oct 03, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Oct 03, 2026, 10:14 AM IST
क्यों हिला डाला ना!: थलाइवा की 'जेलर 2' से पीछे हटी धनुष-ममूटी की OM, मेकर्स ने लॉक की नई तारीख

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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