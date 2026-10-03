क्यों हिला डाला ना!: थलाइवा की 'जेलर 2' से पीछे हटी धनुष-ममूटी की OM, मेकर्स ने लॉक की नई तारीख

जब बॉक्स ऑफिस पर साउथ सिनेमा के दो सबसे बड़े सितारे आमने-सामने आ रहे हों, तो कड़ी टक्कर होना तय है. लेकिन इस बार बात सिर्फ कमाई की नहीं, बल्कि सीनियर एक्टर्स के इज्जत और सम्मान की भी थी. रजनीकांत की मोस्टअवेटेड और मोस्ट पॉपुलर फिल्म 'जेलर 2' की दीवानगी को देखते हुए धनुष और ममूटी की मोस्टअवेटेड फिल्म 'ओम - चैप्टर 1: उधिराम - द ब्लड वुड' के मेकर्स ने बहुत ही समझदारी भरा फैसला लिया है. और इस बड़े क्लैश से खुद को पीछे कर लिया. 16 अक्टूबर को रिलीज होने वाली इस एक्शन थ्रिलर की डेट को मेकर्स नेअब आगे खिसका दिया है.