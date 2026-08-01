धनुष को देखने के लिए बेकाबू हुए फैंस, 'OM Chapter 1: Udhiram' की शूटिंग के दौरान फैंस से घिरे; मंदिर के बाहर उमड़ी भारी भीड़

तमिल सुपरस्टार धनुष इन दिनों तिरुवन्नामलाई में फिल्म 'OM Chapter 1: Udhiram - The Blood Wood' की शूटिंग में बिजी हैं. इसी बीच शनिवार को फिल्म का लास्ट शेड्यूल की शूटिंग के दौरान उन्हें देखने के लिए सैकड़ों फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी. हालात ऐसे हो गए कि सुरक्षा कर्मियों की मदद से धनुष को भीड़ के बीच से सेफ निकाला गया.
इस दौरान एक्टर काफी शांत दिखे. इतना ही नहीं एक्टर ने फैंस का अभिवादन भी किया. इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बता दें कि 'OM Chapter 1: Udhiram - The Blood Wood' को इस साल की मस्ट अवेटेड तमिल फिल्मों में गिना जा रहा है.
तिरुवन्नामलाई में 'ओम चैप्टर 1: उधिरम - द ब्लड वुड' के आखिरी शेड्यूल की शूटिंग के दौरान, जब एक्टर धनुष अपनी कार की ओर जा रहे थे. उत्साहित फैंस की भारी भीड़ ने उन्हें घेर लिया. फोटो और वीडियो लेने की कोशिश कर रहे फैंस से घिरे होने के कारण एक्टर के लिए भीड़ के बीच से निकलना मुश्किल हो गया. फिर उन्हें उन्हें सुरक्षित उनकी गाड़ी तक पहुंचाने के लिए उनकी सिक्योरिटी टीम को दखल देना पड़ा. इस अफरातफरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.
Huge Crowd Gathers to See Dhanush During OM Shoot in Tiruvannamalai | #CinemaExpress #Dhanush #OM #OmMovie #Tiruvannamalai @NewIndianXpress pic.twitter.com/1SLoDdNEha
सोशल मीडिया पर इस वायरल क्लिप पर फैंस खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई लोगों ने धनुष की तारीफ की है कि आस-पास अफ़रा-तफ़री होने के बावजूद वे शांत रहे और भीड़ को देखकर मुस्कुराते रहे. जबकि, कुछ लोगों का कहना है कि जब भी यह एक्टर पब्लिक प्लेस पर शूटिंग करते हैं, तो ऐसे नजारे आम बात होती है, जो उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी को दिखाते हैं.
इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार पेरियासामी हैं, जिन्होंने हाल ही में 'अमरन' के लिए नेशनल अवॉर्ड जीता है. वहीं, फिल्म 'OM Chapter 1: Udhiram - The Blood Wood' की बात करें तो ये इस साल की सबसे ज़्यादा इंतजार की जा रही तमिल फिल्मों में से एक है. इसके 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने की उम्मीद जताई जा रही है. इसमें ममूटी, साई पल्लवी, श्रीलीला, नसीरुद्दीन शाह और इंद्रन्स जैसे कलाकार नजर आएंगे. फिल्म की कहानी को अभी डिसक्लोज रखा गया है, जिससे इसे लेकर लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई है.
वहीं, अगर धनुष के वर्कफ्रंट की बात करें तो, ‘OM Chapter 1: Udhiram – The Blood Wood’ के अलावा और भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. खबर है कि एक्टर इस महीने के आखिर में डायरेक्टर तमिलरासन पचामुथु की फिल्म 'D56' की शूटिंग शुरू करेंगे. इसके अलावा धनुष डायरेक्टर वेट्री मारन के साथ 'तमिल मुरुगन' के लिए फिर से काम करेंगे.