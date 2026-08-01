धनुष को देखने के लिए बेकाबू हुए फैंस, 'OM Chapter 1: Udhiram' की शूटिंग के दौरान फैंस से घिरे; मंदिर के बाहर उमड़ी भारी भीड़

इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार पेरियासामी हैं, जिन्होंने हाल ही में 'अमरन' के लिए नेशनल अवॉर्ड जीता है. वहीं, फिल्म 'OM Chapter 1: Udhiram - The Blood Wood' की बात करें तो ये इस साल की सबसे ज़्यादा इंतजार की जा रही तमिल फिल्मों में से एक है. इसके 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने की उम्मीद जताई जा रही है. इसमें ममूटी, साई पल्लवी, श्रीलीला, नसीरुद्दीन शाह और इंद्रन्स जैसे कलाकार नजर आएंगे. फिल्म की कहानी को अभी डिसक्लोज रखा गया है, जिससे इसे लेकर लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई है.