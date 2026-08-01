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धनुष को देखने के लिए बेकाबू हुए फैंस, 'OM Chapter 1: Udhiram' की शूटिंग के दौरान फैंस से घिरे; मंदिर के बाहर उमड़ी भारी भीड़

तमिल सुपरस्टार धनुष इन दिनों तिरुवन्नामलाई में 'OM Chapter 1: Udhiram - The Blood Wood' की शूटिंग कर रहे थे, इसी बीच एक्टर को देखने के लिए सैकड़ों फैंस उमड़ पड़े. इस दौरान क वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Published: Aug 01, 2026, 09:24 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 09:24 PM IST
धनुष को देखने के लिए बेकाबू हुए फैंस, 'OM Chapter 1: Udhiram' की शूटिंग के दौरान फैंस से घिरे; मंदिर के बाहर उमड़ी भारी भीड़

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