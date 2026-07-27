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क्या सुपरस्टार धनुष भी लेंगे राजनीति में एंट्री, फिल्म इवेंट में दिया राजनेता जैसा भाषण!

Dhanush politics entry rumours: साउथ सुपरस्टार धनुष ने एक इंवेट में फैंस से एकता और समुदायो में कल्याणकारी कामों में शामिल होने की अपील की है. जिसके बाद से अटकले तेज हो गई है कि एक्टर भी क्या राजनीति में शामिल कर सकते हैं.

Written ByShilpa
Published: Jul 27, 2026, 09:57 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:57 AM IST
क्या सुपरस्टार धनुष भी लेंगे राजनीति में एंट्री, फिल्म इवेंट में दिया राजनेता जैसा भाषण!

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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