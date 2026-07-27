क्या सुपरस्टार धनुष भी लेंगे राजनीति में एंट्री, फिल्म इवेंट में दिया राजनेता जैसा भाषण!

धनुष ना केवल साउथ बल्कि हिंदी सिनेमा का भी जाना माना चेहरा है. अपने करियर में वह कई हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं. धनुष को लेकर अटकलें तेज हो गई है कि एक्टर राजनीति में शामिल हो सकते हैं. दरअसल धनुष ने एक इंवेट में फैंस से एकता, समुदाय कल्याणकारी काम में शामिल होने की बात की है. लोगों से जन-सेवा करने की अपील करने ने ही एक्टर के राजनीति में शामिल होने की हवा को तेज किया है.
इवेंट मंच से एक्टर ने बोला- इतने सारे लोग एक जगह जमा हैं. एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है. इस एकता को एक मकसद देना होगा. हम केवल ऑडियो लॉन्च और मीटअप से आगे बढ़कर, हम सब को ज्यादा से ज्यादा कल्याणकारी काम में शामिल होने की जरूरत है.
एक्टर धनुष ने स्टेज से फैंस से खास अपील की है. उन्होंने बोला कि हमें ज्यादा कल्याणकारी काम में शामिल होने की जरूरत है. आपके आसपास के लोग, परिवार की जो मदद कर सकते हैं आप वो मदद करें. मुझे यकीन है कि आप ऐसा करेंगे.
#Dhanush on National Award Controversy
"Raayan vida Meiyazhagan & Maharaja better films dhaan... Aana Pudhupettai, Vada Chennai, Karnan, Maryan, & Raanjhanaa National Award miss pannapo yaarum pesaala."
"Inniku 90% oppose panraanga... Appo 10% kooda support pannala. Thatti… pic.twitter.com/zxyqwEZqC6
— Gv (@gowtham0725) July 26, 2026
सोशल मीडिया पर जैसे ही धनुष का वीडियो सामने आया है. फैंस ने क्यास लगाना शुरू कर दिया है कि क्या धनुष भी थलापति विजय के बाद राजनीति में आ सकते हैं. एक यूजर ने लिखा- लगता है कि राजनीति की लाइन लंबी हो रही है. लोगों लग रहा है कि थलापति विजय राजनीति में आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं?
सोशल मीडिया पर एक यूजर ने बोला कि राजनीति में आपका स्वागत है. तमिलनाडु को पढ़े-लिखे, साहसी लोगों की जरूरत है. एक अन्य यूजर ने लिखा- लगता है कि उम्मीद से पहले ही धनुष नई पार्टी लॉन्च कर सकते हैं.
इंवेट के दौरान धनुष ने नेशनल अवॉर्ड विवाद पर भी अपना रिएक्शन दिया है. एक्टर ने बोला है कि साल 2024 में उनकी डायरेक्ट की गई फिल्म रायन से बेहतर कई तमिल फिल्में थीं. धनुष ने अन्य फिल्मों का सम्मान किया है. उन्होंने बोला कि कुछ चीजें अपने जगह पर आ जाती है. मुझे मौका मिला, फिल्म कैसे बनी, इससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं जो कोशिश की थी वो सच्ची थी. मुझे तमिलियन के रूप में 2 नेशनल अवॉर्ड मिले है इसे नजरअंदाज ना करें इसको सेलिब्रेट करें.