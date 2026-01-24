Advertisement
धनुष और मृणाल ठाकुर की हो गई शादी? कई सेलेब्स भी हुए शामिल, वायरल VIDEO ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी, मिलने लगी बधाइयां

धनुष और मृणाल ठाकुर की हो गई शादी? कई सेलेब्स भी हुए शामिल, वायरल VIDEO ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी, मिलने लगी बधाइयां

Dhanush Mrunal Thakur Viral Video: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो धनुष और मृणाल ठाकुर की शादी का है. वीडियो में दोनों पारंपरिक रस्मों के साथ शादी के बंधन में बंधते हुए नजर आ रहे हैं. दोनों की शादी कई सेलेब्स भी नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के वायरल होती है सोशल मीडिया पर खलबली मच गई. इतना ही नहीं, कुछ फैंस तो बधाई तक देने लगे. 

Jan 24, 2026, 02:29 PM IST
धनुष और मृणाल ठाकुर की हो गई शादी? वायरल हुआ वीडियो
धनुष और मृणाल ठाकुर की हो गई शादी? वायरल हुआ वीडियो

Dhanush Mrunal Thakur Wedding Viral Video: धनुष और मृणाल ठाकुर काफी लंबे समय से अफेयर की खबरों को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. इस बीच एक खबर ने हर किसी के होश उड़ा दिए थे कि दोनों इस साल 14 फरवरी को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, लेकिन एक्ट्रेस की टीम ने इन तमाम खबरों को सिरे से खारिज कर दिया था. इन तमाम तरह की अटकलों के बीच एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो धनुष और मृणाल ठाकुर की शादी का है. 

इस वायरल वीडियो में दोनों साउथ इंडियन रीति-रिवाजों से शादी के बंधन में बंधते हुए नजर आ रहे हैं. दोनों की शादी कई सेलेब्स भी नजर आ रहे हैं, जिनमें थलपित विजय, तृषा कृष्णन, श्रुति हासन, एक्टर अजीत और दुलकर सलमान शामिल हैं. इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर खलबली मच गई. कुछ फैंस तो बधाई तक देने लगे. वहीं, कुछ यूजर्स पूछ रहे हैं कि क्या दोनों ने चुपचाप शादी कर ली है? हालांकि, इस वायरल वीडियो की सच्चाई कुछ और ही है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dev Pal (@devaimation)

क्या धनुष और मृणाल ठाकुर ने कर ली शादी? 

वायरल वीडियो में धनुष सफेद रंग की वेष्टी और सुनहरे बॉर्डर वाली धोती में नजर आ रहे हैं, जबकि मृणाल मरून साड़ी में बेहद खूबसूरत दिख रही हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया गया कि धनुष और मृणाल ने 22 जनवरी को चेन्नई में शादी कर ली है. लेकिन जब वीडियो को ध्यान से देखा गया, तो साफ हो गया कि ये असली नहीं है. दरअसल, ये वीडियो AI की मदद से बनाया गया है. एक यूजर ने कमेंट में बताया कि जिस दिन शादी का दावा किया जा रहा है, उस दिन अजित कुमार दुबई में थे. 

51 साल पुराना वो दर्दभरा गाना, जिसे सुनकर आज भी निकल आते हैं आंसू, बना टूटे दिलों की आवाज, छू जाता है लोगों के जज्बात

पहले भी उड़ी थी शादी की अफवाहें 

इससे पहले फ्री प्रेस जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि धनुष और मृणाल 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे पर शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं. रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया था कि शादी बेहद प्राइवेट होगी, जिसमें सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त शामिल होंगे. हालांकि, बाद में HT सिटी से बात करते हुए एक करीबी सूत्र ने इन खबरों को अफवाह बताया और कहा, ‘मृणाल अगले महीने शादी नहीं कर रही हैं’. दिलचस्प बात ये है कि धनुष और मृणाल ठाकुर ने अब तक किसी भी फिल्म में साथ काम नहीं किया है. 

निकला AI-Generated वीडियो 

इसके बावजूद दोनों को कई बार इवेंट्स और प्रीमियर में साथ देखा गया, जिसके बाद डेटिंग की चर्चाएं शुरू हो गईं. मीडिया रिपोर्ट्स में साफ कहा गया है कि दोनों का कोई भी जॉइंट प्रोजेक्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ है और न ही उन्होंने स्क्रीन स्पेस शेयर किया है. फिलहाल धनुष और मृणाल की शादी को लेकर चल रही सभी खबरें महज अफवाह साबित हुई हैं. वायरल वीडियो भी AI से बना हुआ निकला, जिसका हकीकत से कोई लेना-देना नहीं है. हालांकि, फैंस आज भी दोनों को एक साथ फिल्म में देखने की उम्मीद लगाए बैठे हैं. 

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं.

