धनुष ने अपनी फिल्म का नाम क्यों रखा 'इडली कढ़ाई'? बताई इसके पीछे की दिलचस्प कहानी
धनुष ने अपनी फिल्म का नाम क्यों रखा 'इडली कढ़ाई'? बताई इसके पीछे की दिलचस्प कहानी

Dhanush News In Hindi: साउथ अभिनेता धनुष अपनी अपकमिंग फिल्म ‘इडली कढ़ाई’ को लेकर सुर्खियों में है. इसी बीच उन्होंने एक इवेंट में अपनी फिल्म के नाम के पीछे की दिलचस्प कहानी का खुलासा किया है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 16, 2025, 09:25 AM IST
धनुष ने अपनी फिल्म का नाम क्यों रखा ‘इडली कढ़ाई’? बताई इसके पीछे की दिलचस्प कहानी

निर्देशक-अभिनेता धनुष की बहुप्रतीक्षित एक्शन एंटरटेनर ‘इडली कढ़ाई' बहुत जल्द रिलीज होने वाली है. फिल्म के एक्टर धनुष ने इस फिल्म का नाम ‘इडली कढ़ाई' क्यों रखा, इसका जवाब एक कार्यक्रम में दिया. इस फिल्म का ऑडियो लॉन्च हाल ही में चेन्नई में किया गया है. इस दौरान उनसे पूछा गया कि फिल्म का नाम उन्होंने यही क्यों रखा, तो धनुष ने इस फिल्म के नामकरण की पूरी कहानी सुना दी. धनुष ने कहा, "कुछ फिल्मों का नाम नायक के नाम पर रखा जाता है, लेकिन इस फिल्म में यह इडली की दुकान ही नायक है. इसलिए इसका नाम ‘इडली कढ़ाई' रखा गया है."

फिल्म का नाम क्यों रखा ‘इडली कढ़ाई’?

धनुष ने यह भी बताया कि उनके मन में यह विचार कब और कैसे आया. उन्होंने आगे कहा, "मैं श्रेयस और अश्वथ के साथ एक मीटिंग के लिए विदेश गया था. मीटिंग के बाद वे बाहर चले गए और मैं अपने कमरे में लौट आया. मैं अपने कमरे में अकेला था. जब मैं अकेला होता हूं, तो इलैयाराजा के गाने सुनता हूं. मैं इलैयाराजा का एक गाना 'नान एरिकाराई...' सुन रहा था. कुछ गानों में आपको पुरानी यादों में ले जाने की ताकत होती है. ऐसा ही हुआ."

धनुष ने आगे बताया, "इस गाने ने मुझे उस समय की याद दिला दी जब मेरी मां मुझे गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर ले जाती थीं. यह तब की बात है जब मैं आठ साल का था. हम वहां लगभग दो से ढाई महीने रहते थे. वह एक छोटा सा गांव था. वहां सिर्फ दो बसें आती-जाती थीं. हालांकि, वहां एक दुकान थी, और वह इडली की दुकान थी. उस दुकान की इडली खाना मुझे बहुत पसंद था."

बताई इसके पीछे की दिलचस्प कहानी

धनुष ने बताया कि वह और उनकी बहनें खेतों से फूल इकट्ठा कर बेचते थे. इससे जो कमाई होती थी, उसी से इडली खाई जाती थी. इसके बाद पूरी जिंदगी में जहां भी उन्होंने इडली खाई, वैसा स्वाद कहीं नहीं मिला. फिल्म की बात करें तो पहले यह अप्रैल में आने वाली थी, लेकिन इसकी शूटिंग बाकी रह गई, इसलिए इसे अब 1 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. धनुष और आकाश भास्करन डॉन पिक्चर्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं.

फिल्म में नित्या मेनन धनुष के अपोजिट दिखाई देंगी. फिल्म में अरुण विजय खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं. इस फिल्म में अरुण विजय, सत्यराज, पार्थिबन, शालिनी पांडे, प्रकाश राज, समुथिरकानी, और राज किरण भी हैं. जीवी प्रकाश कुमार इस फिल्म में संगीत दे रहे हैं.

