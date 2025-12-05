Dharmendra: धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन पर देओल परिवार का बड़ा फैसला, फैंस के लिए खोला जाएगा फार्महाउस, जानिए समय और एंट्री के रुल

Dharmendra: शोले, ब्लैकमेल, यमला पगला दीवाना और अपने जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाले एक्टर धर्मेंद्र ने 24 नवंबर, 2025 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था. वहीं एक्टर की अस्थियों को उनके बेटे सनी और बॉबी ने परिवार के साथ बुधवार को हरिद्वार में विसर्जित कर दिया है. धर्मेंद्र के लाखों फैंस उनका 90 वां जन्मदिन मनाना चाहते थे. लेकिन एक्टर के जाने से ये इच्छा अब अधूरी रह गई है. मगर ही-मैन के जन्मदिन के दिन फैंस को खास तोहफा देते हुए सनी-बॉबी देओल ने एक बड़ा फैसला लिया है.

बिना पास के होगी एंट्री

दरअसल 8 दिसंबर को धर्मेंद्र का जन्मदिन उनके फार्म हाउस में सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसमें फैंस भी शामिल होंगे. इस खास न्यूज की जानकारी देओल लीजेंड के नाम से एक्स अकाउंट ने पोस्ट शेयर करते हुए दी है. इस पोस्ट में लिखा गया है कि ‘8 दिसंबर को धर्मेंद्र जी का जन्मदिन फैंस के साथ मनाया जाएगा. देओल परिवार धरम पाजी के फैंस से मिलेगा. जन्मदिन सेलिब्रेट करने की लोकेशन फार्म हाउस मालवली (लोनावाला) है और ये सेलिब्रेशन दोपहर 1 बजे से शुरू होगा.’ वहीं देओल परिवार ने फैंस के लिए बस की सुविधा भी प्राप्त कराई है और बिना किसी पास के वो आसानी से एंट्री कर सकेंगे.

Dharam paji birthday celebration with fans on 8th dec .

Deol family will meet and greet with Dharam paji fans

Location- Dharam ji’s farm house Malavali (Lonawala)

Timing- 1 PM

Buses from Lonavala will be available for fans pick up and drop

Entry - Direct (No pass… pic.twitter.com/eUwZDXik3n — LegendDeols (@LegendDeols) December 4, 2025

धर्मेंद्र का करियर

धर्मेंद्र ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों दीं और बॉक्स ऑफिस पर सालों तक राज किया. वहीं एक साथ 9 सुपरहिट फिल्में देने वाले वो पहले कलाकार थे. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1960 में फिल्म ‘दिल भी तेरा हम भी तेरे’ से किया था, जिससे वो रातों-रात सुपरस्टार बन गए थे. वहीं पहली ही फिल्म हिट हो जाने के बाद धर्मेंद्र के सामने कई प्रोजेक्ट्स की झड़ी लग गई और उसके बाद का सफर तो हम सभी जानते ही हैं.