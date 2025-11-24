Advertisement
नेम-फेम के साथ जीवन में जो चाहा धर्मेंद्र ने वो पाया, फिर भी 'हीमैन' को ताउम्र इस बात का रहा पछतावा

Dharmendra Death: धर्मेंद्र ने 89 वर्ष की उम्र में भी किसानी में हाथ आजमाया और वहां भी सफलता के झंडे गाड़े. इसके अलावा राजनीति में भी धर्मेंद्र ने देश सेवा की.  इतने सब कुछ के बावजूद भी धर्मेंद्र के मन में एक बात का पछतावा रह गया जिसको वो ताउम्र नहीं भूल पाए.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 24, 2025, 03:24 PM IST
Dharmendra Death: बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र का सोमवार (24 नवंबर) को निधन हो गया. उन्होंने अपने जीवन में वो सबकुछ हासिल किया था जो वो चाहते थे. हर शख्स अपने जीवन के कुछ टार्गेट तय करता है उन्हें हासिल कर लेने के बाद वो खुद को सफल होने का टैग लगा देते हैं. हमने देखा है कि बड़ी से बड़ी शख्सियत को भी अपने जीवन में सब कुछ हासिल हो जाने के बावजूद किसी न किसी बात का पछतावा जरूर रह जाता है. बॉलीवुड के 'हीमैन' धर्मेंद्र भी इससे अछूते नहीं रहे. धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में जो मुकाम हासिल किया वो शायद ही कोई कर पाए. इसके अलावा धर्मेंद्र ने निजी जीवन में भी जो कुछ चाहा वो हासिल करके दिखाया. 89 वर्ष की उम्र में भी किसानी में हाथ आजमाया और वहां भी सफलता के झंडे गाड़े. इसके अलावा राजनीति में भी धर्मेंद्र ने देश सेवा की.  इतने सब कुछ के बावजूद भी धर्मेंद्र के मन में एक बात का पछतावा रह गया जिसको वो ताउम्र नहीं भूल पाए.

बॉलीवुड में स्ट्रगल के दिनों में जब धर्मेंद्र को काम नहीं मिला था तब मनोज कुमार ने उनके लिए बहुत कुछ किया था. जब धर्मेंद्र निराश होकर मायानगरी को छोड़कर वापस जाने लगे थे तब मनोज कुमार ने उन्हें ट्रेन से उतार लिया था. मनोज कुमार भी तब अपने संघर्ष के दिनों में ही थे दोनों एक साथ ही रहते थे. मनोज कुमार ने उन दिनों धर्मेंद्र की अपने खर्च पर मदद की थी क्योंकि मनोज कुमार को स्क्रिप्टिंग का काम मिल जाता था जिससे दोनों का खर्च चल जाता था. धर्मेंद्र को इसी बात का पछतावा रहा कि जिस मनोज कुमार ने धर्मेंद्र के लिए इतना कुछ किया धर्मेंद्र उन्हीं की निर्देशित एक भी फिल्म में काम नहीं कर पाए थे. ये खुलासा धर्मेंद्र ने खुद मनोज कुमार के निधन के समय एक अखबार की वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में कही थी. 

धर्मेंद्र को ताउम्र रहा इस बात का पछतावा
4 अप्रैल 2025 को जब बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर-डायरेक्टर मनोज कुमार का निधन हुआ था तब धर्मेंद्र दो दिन बाद अपने कलेजे में दुख-दर्द और आंखों में आंसू लिए अपने स्ट्रगल के दौरान के उस दोस्त के घर पहुंचे थे. मनोज कुमार के निधन पर धर्मेंद्र की आंखें भर आईं थीं उनके निधन के दो दिन बाद धर्मेंद्र ने अपने दिल का पछतावा मीडिया के सामने रखा था. मनोज कुमार ने बताया था कि उन्हें ताउम्र इस बात का पछतावा रहेगा कि इतने करीबी और बड़े निर्देशक मित्र की एक भी निर्देशित फिल्म में वो काम नहीं कर पाए जिसने संघर्ष के दिनों में उनकी तहे दिल से मदद की थी. 

1960 में 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से किया था डेब्यू
बॉलीवुड करियर की शुरुआत में धर्मेंद्र और मनोज कुमार दोनों ही बड़े संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे. फिल्मों में काम नहीं मिलने के कारण जीवन-यापन भी कठिन हो गया था. मनोज कुमार स्क्रिप्ट राइटिंग से कुछ कमाई कर लेते थे, लेकिन बेहतरीन पर्सनालिटी और दमदार आवाज के बावजूद धर्मेंद्र को अभी तक कोई काम नहीं मिला था.  इन कठिन दिनों में मनोज कुमार ने धर्मेंद्र का साथ दिया और उनकी आर्थिक मदद भी की. कुछ समय बाद, 1960 में धर्मेंद्र को आखिरकार अपनी पहली फिल्म मिली ‘दिल भी तेरा हम भी तेरे’. यह फिल्म बड़ी हिट साबित हुई और धर्मेंद्र के करियर को यहां से स्पीड मिली.

यह भी पढ़ेंः Dharmendra Death News: बेरोजगारी से हताश धर्मेंद्र ने जब पकड़ ली थी पंजाब के लिए ट्रेन, मनोज कुमार ने रोका और फिर...

 

Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

