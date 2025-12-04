Advertisement
trendingNow13028914
Hindi Newsबॉलीवुड

धर्मेंद्र की मौत के 11 दिन बाद सनी देओल-बॉबी ने लिया चौंकाने वाला फैसला! फैंस के लिए गुड न्यूज

Dharmendra के निधन के बाद परिवार और फैंस तकलीफ में हैं. हर कोई एक्टर को नम आंखों से याद कर रहा है. ऐसे में खबरें आ रही हैं कि एक्टर के आने वाले जन्मदिन को खास बनाने के लिए सनी देओल और बॉबी ने सॉलिड प्लान बनाया है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 04, 2025, 04:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बॉबी, धर्मेंद्र और सनी
बॉबी, धर्मेंद्र और सनी

Dharmendra 90th Birthday: बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में हुआ. इनके निधन से सिनेमाजगत में तगड़ा सन्नाटा पसरा हुआ है और फैंस भी अपने बेहतरीन सितारे को खोकर तकलीफ में हैं. एक्टर के निधन के बाद उनके दोनों बेटे बॉबी और सनी अपने पिता की अस्थियां विसर्जित करने के लिए हरिद्वार गए थे. इस बीच अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि धर्मेंद्र की मौत के बाद गम में डूबे सभी लोगों को बाहर निकालने के लिए उनके दोनों बेटे खास तैयारियों में जुटे हुए हैं.

ही-मैन के बर्थडे पर फैंस को तोहफा

धर्मेंद्र की 90वीं बर्थ एनिवर्सरी 8 दिसंबर को है. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिता की इस बर्थ एनिवर्सरी को यादगार बनाने के लिए देओल परिवार ने तय किया है कि वो इस दिन को पिता की विरासत को समर्पित करेंगे.परिवार के करीबी सूत्र के हवाले ने बताया कि धर्मेंद्र की 90वीं जयंती को खास बनाने के लिए परिवार धर्मेंद्र के फेवरेट फार्महाउस में इकट्ठा होगा. इस मौके पर फार्महाउस के दरवाजे उनके फैंस के लिए खोले जाएंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

यहां करेंगे सेलिब्रेट

सूत्रों के मुताबिक सनी और बॉबी देओल पिता की याद और विरासत को सम्मान देने के लिए फार्महाउस जाने का फैसला लिया है. कहा तो ये भी जा रहा है ये दोनों चाहते हैं कि उस दिन फार्महाउस के अंदर फैंस को आने का मौका मिलेगा, ताकि वो अपने फेवरेट हीरो की विरासत को देख सकें और एक्टर को श्रद्धाजलि दे सकें. फार्महाउस का रास्ता थोड़ा मुश्किल है. ऐसे में ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था पर भी बातचीत चल रही है. 

 

30 साल पहले आई क्लासिक रोमांटिक फिल्म, जिसके सभी गानों ने तोड़ दिया था रिकॉर्ड; फिर सिनेमाघरों में शानदार वापसी को तैयार

24 दिसंबर को हुआ था निधन

दरअसल, धर्मेंद्र का फेवरेट स्पॉट उनका फार्महाउस ही था. वो यहां पर अपना ज्यादातर वक्त बिताते थे. ये जगह ग्रीनरी से भरी थी जो धर्मेंद्र के सादगी के नेचर को दर्शाती थी. धर्मेंद्र ने 24 दिसंबर को निधन के बाद उसी दिन परिवार ने मुंबई के पवन हंस क्रिमेटोरियम में उनका अंतिम संस्कार किया. एक्टर के अंतिम दर्शन करने को बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारे वहां पर पहुंचे थे.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Dharmendrasunny deol

Trending news

जंग हुई तो अब खून के घूंट रोएगा चीन, भारत ने लद्दाख में तैयार कर लिया है चक्रव्यूह'
india china news in hindi
जंग हुई तो अब खून के घूंट रोएगा चीन, भारत ने लद्दाख में तैयार कर लिया है चक्रव्यूह'
'आप भी 'अटल जी' बन ...', पूर्व प्रधानमंत्री से तुलना पर कंगना रनौत का राहुल को जवाब
kangana ranaut
'आप भी 'अटल जी' बन ...', पूर्व प्रधानमंत्री से तुलना पर कंगना रनौत का राहुल को जवाब
भारत में पुतिन का किस लेवल पर होगा सेरेमोनियल ट्रीटमेंट? US बाज की तरह रखे है नजर
putin modi
भारत में पुतिन का किस लेवल पर होगा सेरेमोनियल ट्रीटमेंट? US बाज की तरह रखे है नजर
'प्रदूषण के खिलाफ कुछ तो करे सरकार', सोनिया गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, उठाए सवाल
sonia gandhi
'प्रदूषण के खिलाफ कुछ तो करे सरकार', सोनिया गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, उठाए सवाल
भारतीय कंपनी कर्मचारियों को घुमाने ले जा रही लंदन, 1000 एम्प्लॉयियों को मिला तोहफा
Casagrand Employee Trip
भारतीय कंपनी कर्मचारियों को घुमाने ले जा रही लंदन, 1000 एम्प्लॉयियों को मिला तोहफा
दिल्ली की तरह मुंबई में बढ़ा प्रदूषण, बंद करनी पड़ी 19 फैक्ट्रियां
mumbai air pollution
दिल्ली की तरह मुंबई में बढ़ा प्रदूषण, बंद करनी पड़ी 19 फैक्ट्रियां
16 साल बाद भी एसिड अटैक केस का नहीं हुआ ट्रायल, CJI नाराज, दे दिया बड़ा आदेश
acid attack accused
16 साल बाद भी एसिड अटैक केस का नहीं हुआ ट्रायल, CJI नाराज, दे दिया बड़ा आदेश
सरकार पीठ थपथपा ले, पर हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं... खरगे का मोदी सरकार पर अटैक
Mallikarjun Kharge
सरकार पीठ थपथपा ले, पर हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं... खरगे का मोदी सरकार पर अटैक
नियम 267 क्या है? संसद में भिड़े खरगे और नड्डा, बहस से कौन भाग रहा है?
rule 267
नियम 267 क्या है? संसद में भिड़े खरगे और नड्डा, बहस से कौन भाग रहा है?
'मेरे पास बम है, मैं प्लेन उड़ा दूंगा', मक्का-मदीना से हैदराबाद की फ्लाइट में हडकंप
IndiGo Emergency Landing
'मेरे पास बम है, मैं प्लेन उड़ा दूंगा', मक्का-मदीना से हैदराबाद की फ्लाइट में हडकंप