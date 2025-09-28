जब धर्मंद्र ने फैन को बुरी तरह कर दी थी पिटाई, फिर घर लाकर पिलाया दूध...; बॉबी देओल ने सुनाया दिलचस्प किस्सा

बॉबी देओल इन दिनों 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें उन्होंने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के दिल जीत लिए हैं. हाल ही में एक्टर एक पॉडकास्ट में पहुंचे थे, जहां उन्होंने फैमिली, करियर, ट्रोलर्स समेत कई मुद्दों पर खुलकर बातें की.

इस दौरान बॉबी देओल ने अपने पिता धर्मेंद्र से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया. एक्टर ने बताया कि उनके पापा ने कई ऐसे फैंस को सबक सिखाया जो जलन या जोश में बेवकूफाना हरकतें कर देते थे. बता दें कि 60 और 70 के दशक से लेकर अभी तक धर्मेंद्र ने कई फिल्मों में काम किया और करोड़ों फैंस कमाए. 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र अभी भी फिल्मों में एक्टिव हैं और सोशल मीडिया पर फैंस के साथ जुड़ते हैं. उनका चार्म आज भी बरकरार है.

जब धर्मेंद्र ने फैन को पीटा

बॉबी देओल ने राज शमानी के पॉडकास्ट में अपने बचपन का किस्सा सुनाया, जब धर्मेंद्र ने एक फैन को पीटा था. बॉबी बोले, 'उन्होंने कभी किसी को ऐसा महसूस नहीं कराया कि वह खास न हो. वह जिनसे भी मिलते हैं, उन्हें बहुत खास महसूस कराते हैं. वह उन्हें इतना सम्मान और प्यार देते हैं, जो आजकल मुश्किल से ही देखने को मिलता है. कई बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ फैंस ने कुछ बेवकूफी की और उन्होंने उनकी पिटाई कर दी.'

'पापा के पैरों में गिरकर मांगने लगा माफी'

बॉबी देओल ने आगे कहा, 'क्योंकि जब नए फैंस आते हैं, तो उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे बात करें. वो बस बहुत उत्साहित हो जाते हैं. वो कुछ बेवकूफी भरी बात कह देते हैं या बुरा बर्ताव करते हैं. और मैं वहां खड़ा यह सब देख रहा था. मैं सोच रहा था कि मेरे पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिरकार वो फैन पापा के पैरों में गिर पड़ा और बोला कि मैं आपसे प्यार करता हूं, सर. मुझे माफ कर दो.'

बॉबी देओल ने कहा कि उनके पापा ऐसा नहीं करना चाहते थे, पर उस फैन ने जरूर कुछ ऐसा कह दिया होगा जिससे उन्हें बहुत दुख पहुंचा होगा. इसके बाद धर्मेंद्र उस फैन को घर ले आए और उसकी देखभाल की. बॉबी देओल बोले, 'पापा उसे अंदर लाए, बिठाया... उसे दूध पिलाया, खाना दिया, यहां तक कि कपड़े भी दिए. वह ऐसे ही हैं. वह कर्मठ व्यक्ति हैं, उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं. अगर किसी ने मेरे पापा को नाराज किया, तो बस. लोग मेरे भाई के 'ढाई किलो के हाथ' की बात करते रहते हैं, लेकिन आपने मेरे पापा का हाथ नहीं देखा. उसका वजन लगभग बीस किलो है.'