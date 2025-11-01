Advertisement
trendingNow12984477
Hindi Newsबॉलीवुड

क्रश, थप्पड़ और मुकम्मल इश्क; फिर भी टूट गई घर्मेंद्र की लाडली ईशा की फिल्मों जैसी लव स्टोरी

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल फिल्मों के अलावा विवादों से भी घिरी रही हैं. बात चाहे पर्सनल लाइफ की हो या प्रोफेशनल लाइफ की, एक्ट्रेस ने दोनों ही मामलों में सुर्खियां बटोरी हैं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Nov 01, 2025, 11:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्रश, थप्पड़ और मुकम्मल इश्क; फिर भी टूट गई घर्मेंद्र की लाडली ईशा की फिल्मों जैसी लव स्टोरी

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल फिल्मों के अलावा विवादों से भी घिरी रही हैं. बात चाहे पर्सनल लाइफ की हो या प्रोफेशनल लाइफ की, एक्ट्रेस ने दोनों ही मामलों में सुर्खियां बटोरी हैं. ईशा ने साल 2012 में ब्वॉयफ्रेंड भरत तख्तानी से शादी की थी, लेकिन साल 2024 में तलाक हो गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईशा और भरत स्कूल टाइम से एक दूसरे को पसंद करते थे.

2 नवंबर को ईशा देओल अपना 44वां जन्मदिन मनाएंगी. इस मौके पर हम आपको उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएंगे कि कैसे 13 साल की उम्र से ईशा देओल और भरत तख्तानी एक दूसरे को जानते हैं. भरत तख्तानी और ईशा देओल ने अलग-अलग स्कूल में पढ़ाई की है और दोनों बचपन के अच्छे दोस्त हैं. भरत तख्तानी और अहाना देओल भी बहुत अच्छे दोस्त हैं और आज भी बहुत अच्छा रिश्ता शेयर करते हैं.

भरत को 13 साल की उम्र से क्रश 

Add Zee News as a Preferred Source

ईशा देओल ने खुद एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि वो भरत को 13 साल की उम्र में जानती हैं. दोनों ने भले ही अलग-अलग स्कूल से पढ़ाई की, लेकिन स्कूल में होने वाले कॉम्पीटिशन के दौरान दोनों की मुलाकात होती रहती थी. एक बार भरत ने ईशा का हाथ पकड़ने की कोशिश की थी और उन्हें स्कूल के समय ही प्रपोज करने वाले थे, लेकिन ईशा इस बात पर बहुत नाराज गईं और उन्होंने भरत को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था.

भरत ने भी ने भी इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि ईशा उनका पहला क्रश और मोहब्बत थी. उन्होंने बताया था कि ईशा ने उन्हें टिशू पेपर पर खुद अपना नंबर लिखकर दिया था, जिसके बाद दोनों की बातें बढ़ने लगीं, लेकिन स्कूल से निकलने के बाद दोनों की मुलाकात काफी समय तक नहीं हुई.

उन्होंने आगे बताया कि तकरीबन 10 साल बाद कनाडा के नियाग्रा फॉल्स पर दोनों की मुलाकात हुई, जिसके बाद बातों का सिलसिला फिर शुरू हुआ और उन्होंने ईशा की परमिशन लेकर ही दूसरी बार उनका हाथ पकड़ा था. इस बार ईशा को भी इस बात से कोई ऐतराज नहीं था.

12 बाद टूटी शादी

इस प्यारे रिश्ते ने शादी के 12 साल बाद दम तोड़ दिया. आपसी सहमति न बनने की वजह से ईशा और भरत के रास्ते अलग हो गए. ईशा ने अपने रिश्ते संभालने की कोशिश भी की और शादी के बाद फिल्मों में काम करना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी दोनों का रिश्ता नहीं टिक पाया.

ईशा की शादी के शुरुआती साल बहुत अच्छे बीते थे. उन्होंने 2012 में शादी करने के बाद, पांच साल पूरे होने के बाद दोबारा शादी की थी. ईशा ने कहा था कि ये एक रस्म है जो सिंधी परिवारों में होती है. मैंने दोबारा अपने पति से शादी की है कि इससे हमारा रिश्ता और गहरा होगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

Esha Deol

Trending news

1 करोड़ की इनकम, स्टेबल करियर करियर भी नहीं आया काम, मिनटों में रिजेक्ट हुआ US Visa
us
1 करोड़ की इनकम, स्टेबल करियर करियर भी नहीं आया काम, मिनटों में रिजेक्ट हुआ US Visa
आसमान में नेस्तनाबूद होंगे ड्रोन, बच नहीं पाएगा दुश्मन का आसमानी जासूस
Indian Army
आसमान में नेस्तनाबूद होंगे ड्रोन, बच नहीं पाएगा दुश्मन का आसमानी जासूस
बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में
Bengaluru Rave Party
बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में
Indigo Airlines को बम से उड़ाने की धमकी! फ्लाइट को मुंबई किया गया डायवर्ट
Hoax Bomb Threat
Indigo Airlines को बम से उड़ाने की धमकी! फ्लाइट को मुंबई किया गया डायवर्ट
महाराष्ट्र की सियासत में गूंजा 'वोट चोरी' का मुद्दा, एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स
vote Chori
महाराष्ट्र की सियासत में गूंजा 'वोट चोरी' का मुद्दा, एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स
हिमंता सरमा का 'पाकिस्तानी एजेंट' वाला वार! पलटवार में गौरव गोगोई बोले- छोड़िए पद
Himanta Biswa Sarma
हिमंता सरमा का 'पाकिस्तानी एजेंट' वाला वार! पलटवार में गौरव गोगोई बोले- छोड़िए पद
क्राइम सीन बना ऑफिस! लाइट बंद करने की छोटी बात पर हत्या, डंबल से उतारा मौत के घाट
crime news
क्राइम सीन बना ऑफिस! लाइट बंद करने की छोटी बात पर हत्या, डंबल से उतारा मौत के घाट
'तीन बार कोशिशें हो चुकी हैं फेल, इतिहास से सीखे कांग्रेस', बैन को लेकर बोला RSS
rss
'तीन बार कोशिशें हो चुकी हैं फेल, इतिहास से सीखे कांग्रेस', बैन को लेकर बोला RSS
हिंदी-संस्कृत को ढेर सारा पैसा कन्नड़ के साथ अन्याय, कहा- 'उठो और विरोध करो'
Language Dispute
हिंदी-संस्कृत को ढेर सारा पैसा कन्नड़ के साथ अन्याय, कहा- 'उठो और विरोध करो'
चीन पर पैनी नजर के बीच भारत का 'शक्ति प्रदर्शन', 55 देशों का एक साथ लगेगा जमावड़ा
Milan
चीन पर पैनी नजर के बीच भारत का 'शक्ति प्रदर्शन', 55 देशों का एक साथ लगेगा जमावड़ा