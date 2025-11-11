करोड़ों का बिजनेस और रियल स्टेट में निवेश… ‘ड्रीम गर्ल’ और ‘ही-मैन’ की जोड़ी कितनी अमीर ? जानिए धर्मेंद्र-हेमा मालिनी की नेटवर्थ

ब्लैकमेल, शोले, एक महल सपनों का, ड्रीम गर्ल, आजाद और मेरा करम मेरा धरम जैसी फिल्मों से हिंदी फिल्म सिनेमा का इतिहास रचने वाले एक्टर धर्मेंद्र की फिल्म इक्कीस जल्द ही रिलीज होने वाली है. धर्मेंद्र में 80 से 90 के दशक में अपनी जबरदस्त एक्टिंग और दमदार पर्सनैलिटी के चलते बॉलीवुड में अपनी धाक जमा दी थी. वहीं ही-मैन के स्टारडम का जलवा कुछ ऐसा था कि एक ही साल में 9 सुपरहिट फिल्में देने वाले वो पहले एक्टर बन गए थे, जिसके बाद उनकी फिल्मों की स्क्रिप्ट में बदलाव और फीस में काफी बढ़ोतरी देखी गई थी. धर्मेंद्र ने अपने पूरे फिल्मी करियर में अब तक लगभग 300 से ज्यादा फिल्में की है, जिससे उन्होंने करोड़ों की नेटवर्थ खड़ी की.

धर्मेंद्र नेट वर्थ

धर्मेंद्र ने अपने पूरे फिल्मी करियर में की सुपरहिट फिल्में देने के साथ-साथ की अन्य कामों में भी अपने पैसे को इन्वेस्ट किया, जिसमें रियल स्टेट, कलनरी, हॉस्पिटल फील्ड में निवेश, मुंबई में 17 करोड़ की प्रॉपर्टी और रेस्टोरेंट बिजनेस शामिल हैं. वहीं बात करें एक्टर की नेटवर्थ की तो वो लगभग 335 करोड़ रुपए है.

हेमा मालिनी की नेटवर्थ

धर्मेंद्र फिल्मों के साथ-साथ अपने सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव थे और आए दिन लोनावला में मौजूद अपने फार्म हाउस की फोटोज को फैंस के साथ इंस्टाग्राम पर शेयर करते रहते थे. धर्मेंद्र अपने इस लग्जरी फार्महाउस में पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ रहा करते थे, जिसका खुलासा हाल ही में एक्टर के छोटे बेटे बॉबी देओल ने किया था. बात करें एक्टर की दूसरी पत्नी और एक्ट्रेस हेमा मालिनी की तो, वो इन दिनों राजनीति में बिजी में हैं, धर्मेंद्र की तरह हेमा भी करोड़ों की मालकिन है और साल 2024 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 129 करोड़ रुपए है.