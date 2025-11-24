धर्मेंद्र के निधन पर साउथ इंडस्ट्री शोक में डूबी, चिरंजीवी-रजनीकांत-महेश बाबू का छलका दर्द

बॉलीवुड के 'हीमैन' धर्मेंद्र के निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री के साथ ही देशभर में शोक की लहर दौड़ गई है. उनके निधन पर चिरंजीवी, रजनीकांत, महेश बाबू समेत साउथ फिल्म इंडस्ट्री के अन्य सितारों ने शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं. चिरंजीवी, रजनीकांत, ममूटी, महेश बाबू, जूनियर एनटीआर, अल्लू अर्जुन, तमन्ना भाटिया, राशि खन्ना, दुल्कर सलमान समेत अन्य एक्टर्स ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दुख जाहिर करते हुए श्रद्धांजलि दी.

मेगास्टार चिरंजीवी भी हुए भावुक

मेगास्टार चिरंजीवी ने लिखा, 'धर्म जी न सिर्फ महान अभिनेता थे, बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान भी थे. जब भी मिला, उनकी विनम्रता और अपनापन दिल को छू गया. उनके साथ बिताए निजी पल हमेशा संजोकर रखूंगा. मेरी संवेदनाएं सनी और बॉबी सहित पूरे परिवार के साथ हैं. उनकी आत्मा को शांति मिले.'

रजनीकांत ने धर्मेंद्र को कहा अलविदा

सुपरस्टार रजनीकांत ने धर्मेंद्र को अलविदा कहते हुए लिखा, 'अलविदा, मेरे दोस्त… आपका गोल्डन हार्ट था और मैं हमेशा आपके साथ बिताए पलों को याद रखूंगा. रेस्ट इन पीस, धरम जी. परिवार के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं.'

'एक सच्चा आइकॉन हमें छोड़कर...'

मलयालम के मेगास्टार ममूटी ने लिखा, 'एक सच्चा आइकॉन हमें छोड़कर चला गया. धरम जी की विरासत हर पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी. दिल से संवेदनाएं और प्रार्थनाएं.' वहीं महेश बाबू ने कहा, 'सिनेमा ने आज अपनी सबसे मजबूत आवाजों में से एक को खो दिया. आपने हर किरदार में जो ईमानदारी और वजन डाला, वह हमेशा प्रेरणा देता रहेगा. परिवार को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत मिले.'

जूनियर एनटीआर का छलका दर्द

जूनियर एनटीआर ने लिखा, 'उन्होंने जो दौर बनाया, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता. भारतीय सिनेमा में जो अपनापन उन्होंने लाया, वह हमेशा हमारे साथ रहेगा. पूरे परिवार के लिए दिल से संवेदनाएं.ट' अल्लू अर्जुन ने लिखा, 'लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र जी के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. एक लेजेंड जिन्होंने लाखों दिलों को छुआ. परिवार, दोस्तों और फैंस के प्रति गहरी संवेदनाएं.' राशि खन्ना, तमन्ना भाटिया और दुल्कर सलमान ने भी तस्वीरों और संदेशों के साथ धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी. तमन्ना ने लिखा, 'अ ट्रू लेजेंड… आपकी आत्मा को शांति मिले.' (एजेंसी)