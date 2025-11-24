Advertisement
Dharmendra Last Rites: धर्मेंद्र को आखिरी विदाई देने पहुंचा पुरा बॉलीवुड, श्‍मशान पहुंचे अमिताभ, सलमान, अक्षय, PHOTOS

Dharmendra Last Rites: बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने अपने जन्मदिन से 14 दिन पहले दुनिया को अलविदा कह दिया है. 24 नवंबर की सुबह उन्होंने जुहू स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली. एक्टर काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे. अस्पताल से 12 दिन पहले ही वह ठीक होकर घर लौटे थे.  

Nov 24, 2025, 03:33 PM IST
एक्टर धर्मेंद्र की अंतिम विदाई
एक्टर धर्मेंद्र की अंतिम विदाई

Dharmendra Last Rites: बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है. सोमवार, 24 नवंबर 2025 की सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली. एक्टर लंबे समय से बीमार चल रहे थे, बीते दिनों 12 नवंबर को ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद एक्टर का घर पर ही इलाज चल रहा था. बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह धर्मेंद्र की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया. दिग्गजर एक्टर धर्मेंद्र का जाना हिंदी सिनेमा के युग का अंत है. इस दुख की घड़ी में पूरा देओल परिवार एकसाथ खड़ा है.  

अनिल कपूर पहुंचे
बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने एक्टर अनिल कपूर भी पहुंचे है. इस दौरान उन्हें गाड़ी में आते देखा गया है. धर्मेंद्र के घर के बाहर काफी भीड़ देखने को मिल रही है.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अक्षय कुमार भी पहुंचे विले पार्ले श्‍मशान 
धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार भी पहुंचे. अक्षय हीमैन को अंतिम विदाई देने शम्शान घाट पहुंचे. उनका वीडियो सोशल मीडिय पर सामने आया है.    

सलिम खान भी पहुंचे   
दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने सलिम खान भी पहुंचे. इस दौरान का उनका एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. सलिम खान सफेद कपड़े पहने नजर आए.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सलमान खान भी पहुंचे 
धर्मेंद्र और सलमान खान के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग थी. धर्मेंद्र सलमान खान को अपना बेटा मानते थे और सलमान भी धर्मेंद्र को पिता समान मानते थे. एक्टर के निधन के बाद भाईजान उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

