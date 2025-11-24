Advertisement
अलविदा प्यारे मोहन इलाहाबादी! धरम जी आप अकेले अमिताभ, राजेश खन्ना और शम्मी कपूर का संगम थे

धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है. बॉलीवुड आज गमगीन है. सोशल मीडिया पर लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं. धरम जी के चाहने वाले पूरी दुनिया में उन्हें याद कर रहे हैं. यह फिल्मी दुनिया के एक युग का अंत है. एक ऐसा सितारा विलीन हो गया है जो अपने आप कई फिल्मी सितारों का संगम था. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Nov 24, 2025, 03:32 PM IST
दोपहर बाद जब उनके निधन की खबर आई तो अचानक से प्यारे मोहन की मुस्कुराती छवि जेहन में उभरने लगी. वह कनटोपा लगाए चौकीदार बनने का नाटक करता घास-फूस वाला प्रोफेसर याद आया. अभी कुछ दिन पहले ही परिवार के साथ फिल्म देखी थी. कितनी बार देखी, याद नहीं. 1975 में 'शोले' के साथ आई चुपके-चुपके धर्मेंद्र की उन फिल्मों में से है जिसे आप जब भी देखेंगे नई लगेगी. आप हंसेंगे, मुस्कुराएंगे और अभिनय का लेवल समझ में आएगा.

ऋषिकेश मुखर्जी की यह फिल्म पूरे समय गुदगुदाती है. कुछ समय पहले असरानी नहीं रहे और अब धर्मेंद्र सबको रुलाकर चले गए. इस फिल्म में दिखाया जाता है कि इलाहाबाद से एक संस्कारी ड्राइवर को शहर भेजा जाता है. आगे जो मौज होती है वो 50 साल भी चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर देती है.  जरा एक प्रसंग पढ़िए.

असल में एक्टर वो नहीं होता जो एक भाव प्रदर्शित करे. एक्टर तो वो है जो हर फिल्म में नई भूमिका को ओढ़ ले. शायद सुपरस्टार ऐसे ही बनते हैं. धरम वीर, शोले, फूल और पत्थर, यादों की बारात, फौजी ऐसी कई मारधाड़ वाली फिल्में की. 'कभी दिल ने फिर याद किया' में वह रोमांटिक हीरो दिखे तो 'सत्यकाम' में देशभक्त. कभी 'हकीकत' में वह फौजी बने तो 'आंखें' में जासूस. 'शोले' में वह वीरू बनकर गब्बर सिंह से टकराए तो 'चुपके-चुपके' में प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी उर्फ प्यारे मोहन बनकर अपने जीजाजी को परेशान कर दिया. वह लगातार नई भूमिकाओं को जीते रहे. 

वो तीन सितारों का संगम

शायद इसीलिए धर्मेंद्र को अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना और शम्मी कपूर का संगम कहा जाता है. 1960 और 1970 के दशक का उनका फिल्मी सफर देखें तो उनके कई रूप दिखते हैं. कहीं उनमें अमिताभ बच्चन वाला 'एंग्री यंगमैन' दिखता है, कहीं वादियों में तराने छेड़ता शम्मी कपूर और कहीं आत्ममुग्ध राजेश खन्ना. इन खासियतों के बल पर धर्मेंद्र ने हर फिल्म अपने कंधों पर संभाली.

जब भी चिल्लाते, सिनेमा हॉल में गर्माहट दौड़ जाती

लड़ाई के सीन में वह जब भी चिल्लाते, 'कुत्ते' तो सिनेमा हॉल में बैठे दर्शकों को एक अजीब सा आनंद मिलता. एक अलग सी गर्माहट दौड़ जाती. उनकी पहचान भले ही 'हीमैन' के तौर पर ज्यादा हो, मगर धर्मेंद्र की कई फिल्में ऐसी भी हैं जिनमें उनके चरित्र से सरोकार और सामाजिक यथार्थ झलकता है. 'सत्यकाम' और 'आदमी और फरिश्ता' में वह एक ईमानदार इंजीनियर हैं तो ममता में बैरिस्टर. 'बंदिनी' में वह एक जेल डॉक्टर हैं तो, 'मेरा गांव मेरा देश' में एक ईमानदार पुलिसवाले और 'यादों की बारात' में अपने भाइयों से बेहद प्यार करनेवाला एक शख्स.

धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल से ज्यादा समय तक सक्रिय रहे. कुछ बरस पहले वह अपने बेटों सन्नी और बॉबी देओल के साथ फिल्म 'अकेले' में दिखे. आज भी एक फिल्म का प्रोमो सामने आया तो उसमें धरम जी दिखाई दे. लोग भावुक हो गए. 

आप तब-तब याद आओगे

हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वहीं जिंदगी का सवाल आ गया... जब जब भी ये गीत सुनाई देगा, आप याद आओगे. जब भी पानी की टंकी का जिक्र होगा आप याद आओगे. जब - जब रुपहले पर्दे पर दोस्ती का सीन फिल्माया जाएगा बिग बी के साथ आपकी दोस्ती की मिसाल दी जाएगी.

अलविदा...एक्‍टर धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन, बेटे सनी देओल ने दी मुखाग्नि

 

धरम सिंह देओल का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में हुआ था. एक फिल्मी पत्रिका की 'प्रतिभा खोज प्रतियोगिता' में चुने जाने के बाद धर्मेंद्र अभिनेता बनने मुंबई आ गए. 60 के शुरुआती दशक से धर्मेंद्र 250 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके थे. धर्मेंद्र और मीना कुमारी की जोड़ी 1965 में बनी फिल्म 'काजल' में चमकी. इस फिल्म में धर्मेंद्र ने एक ऐसे शख्स का किरदार निभाया था जिसे हीरोइन अपने भाई की तरह मानती है मगर उसके पति को इस रिश्ते पर शक होता है.

1966 में इन दोनों की दूसरी फिल्म 'फूल और पत्थर' आई जो सुपरहिट रही. हालांकि यह भी एक विडंबना ही थी कि लगातार हिट फिल्में देने और अपार लोकप्रियता के बावजूद हिंदी सिनेमा के इस 'हीमैन' की झोली से फिल्मी पुरस्कार दूर ही रहे. 1997 में जाकर उन्हें 'फिल्मफेयर' का 'लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार' मिल सका. यह धर्मेंद्र की खूबसूरती और अभिनय प्रतिभा ही थी कि उन्होंने 1960 में आई 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से लेकर 2007 में प्रदर्शित 'जॉनी गद्दार' तक 250 फिल्मों में अपना लोहा मनवाया. उनकी प्रमुख फिल्मों में 'हकीकत', 'बंदिनी', 'जुगनू', 'राजा जानी', 'सीता और गीता' जैसी और भी यादगार फिल्में हैं.

