‘दिल अभी भी उसी दर्द में है...’ दिन-रात पति को याद करती हैं हेमा मिलानी, पति धर्मेंद्र के जन्मदिन पर लिखा कलेजा चीर देने वाला इमोशनल पोस्ट

Hema Malini Emotional Post: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन ने पूरे देश को झकझोर दिया था. 24 नवंबर को उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा और कुछ दिनों बाद उनका 90वां जन्मदिन आने वाला था. उनके जाने से परिवार, करीबियों और फैंस के दिलों में गहरा खालीपन रह गया है. अब उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने जन्मदिन के मौके पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा कि धर्मेंद्र के जाने से उनका दिल टूट गया है और वे धीरे-धीरे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हैं.

उन्होंने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि उनकी खुशहाल यादें हमेशा उनके दिल में जिंदा रहेंगी. हेमा मालिनी ने अपने एक्स हैंडल (ट्विटर) पर धर्मेंद्र के साथ अपनी दो खूबसूरत पुरानी तस्वीरें पोस्ट कीं. इन दोनों तस्वीरों में वे साथ में बेहद खुश नजर आ रहे हैं. पोस्ट में हेमा ने लिखा कि दो हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन हर दिन उन्हें उनकी कमी और भी ज्यादा महसूस होती है. वे अपने बिखरे हुए हौसलों को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही हैं और यही सोचकर सुकून मिलता है कि धर्मेंद्र हमेशा उनकी आत्मा के पास रहेंगे.

Dharam ji Add Zee News as a Preferred Source Happy birthday my dear heart

More than two weeks have passed since you left me heartbroken, slowly gathering up the pieces and trying to reconstruct my life, knowing that you will always be with me in spirit. The joyful memories of our life together can never be… pic.twitter.com/zY3QBJN0YE — Hema Malini (@dreamgirlhema) December 8, 2025

हमेशा उनकी आत्मा में रहेंगे धर्मेंद्र

अपने मैसेज में हेमा मालिनी ने लिखा कि धर्मेंद्र संग बिताए वे सारे खूबसूरत पल कभी मिट नहीं सकते. उन खुशियों को याद करके उन्हें आज भी मन से शांति मिलती है. उन्होंने आगे कहा कि भगवान का शुक्र है कि उन्हें इस जीवन में इतना प्यारा साथ मिला और दो सुंदर बेटियां एशा और आहना जैसी अनमोल खुशियां मिलीं. हेमा ने लिखा कि धर्मेंद्र की सादगी, उनकी नेकदिली और इंसानियत हमेशा उन्हें इंस्पायर करती रहेगी. जन्मदिन पर उन्होंने उनकी आत्मा की शांति और खुशहाली की दुआ भी की.

8 साल पुराना यौन उत्पीड़न केस, केरल कोर्ट ने सुनाया फैसला, बरी हुए मलयालम अभिनेता दिलीप

बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत लव स्टोरी

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी बॉलीवुड में हमेशा से चर्चा में रही है. दोनों की मुलाकात 1970 में फिल्म ‘तुम हसीन मैं जवां’ के सेट पर हुई थी. उस समय धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और चार बच्चों के पिता भी थे, लेकिन हेमा से मिलने के बाद दोनों की नजदीकियां धीरे-धीरे बढ़ती चली गईं. इनके रिश्ते को लेकर मीडिया में कई तरह की खबरें सामने आती रहीं, लेकिन दोनों ने एक-दूसरे के साथ रहने का फैसला किया. उनके प्यार की कहानी आज भी लोगों को बेहद रोमांटिक लगती है.

1980 में की थी दोनों ने शादी

साल 1980 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने निकाह करके शादी की थी. उस दौरान ये बात खूब सुर्खियों में रही कि शादी के लिए धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म कबूला और निकाह के दौरान अपने नामों में बदल लिया था. हालांकि, बाद में दोनों ने हिंदू रीति से दोबारा शादी की. शादी को लेकर चाहे जितनी भी बातें हुई हों, लेकिन इस कपल ने हमेशा अपने रिश्ते को सम्मान और प्यार के साथ निभाया. आज भी इन्हें बॉलीवुड की सबसे मजबूत जोड़ियों में से एक माना जाता है. इस खूबसूरत रिश्ते से उन्हें दो बेटियां मिलीं.