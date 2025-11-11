Advertisement
trendingNow12997063
Hindi Newsबॉलीवुड

अभी, जिंदा हैं धर्मेंद्र… मीडिया पर फूटा हेमा मालिनी और बेटी ईशा का गुस्सा, बोलीं- ‘ये माफ करने लायक नहीं…’

Dharmendra Health Update:सोशल मीडिया पर लगातार धर्मेंद्र के निधन की झुठी खबरें वायरल हो रही हैं, जिस पर हेमा मालिनी और बेटी ईशा देओल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर मीडिया को लताड़ा  है. उन्होंने कहा वो ये सब अफवाहें हैं और उन्हें उनके पिता की तबियत अब स्टेबल और वो रीकवर कर रहे हैं.

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 11, 2025, 10:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अभी, जिंदा हैं धर्मेंद्र… मीडिया पर फूटा हेमा मालिनी और बेटी ईशा का गुस्सा, बोलीं- ‘ये माफ करने लायक नहीं…’

Dharmendra Health Update : एक्टर धर्मेंद्र को सोमवार, 10 नवंबर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में सांस लेने में तकलीफ के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, बॉलीवुड के ही-मैन काफी लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, जिसके चलते उनकी देख-रेख स्पेशल डॉक्टर टीम द्वारा की जा रही है. वहीं धर्मेंद्र की हेल्थ की खबरों के बीच में सोशल मीडिया पर लगातार उनके निधन की खबरें वायरल हो रही हैं, जिसको लेकर धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल और हेमा मालिनी ने अपने सोशल मीडिया पर एक्टर के निधन की खबरों पर नाराजगी जताते हुए पोस्ट शेयर किया है. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ESHA DEOL (@imeshadeol)

Add Zee News as a Preferred Source

ईशा देओल ने दी हेल्थ अपडेट
ईशा देओल ने पिता धर्मेंद्र की निधन की खबरों का खंडन करते हुए लिखा, ‘मीडिया इस मामले पर ज्यादा ही एक्टिव चल रही है और गलत खबरें फैला रही है. मेरे पिता स्टेबल हैं और रिकवर कर रहे हैं. मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वे हमारे परिवार की निजता का सम्मान करें. पापा की स्पीडी रिकवरी के लिए दुआ करें.’

 

 

हेमा मालिनी ने लगाई लताड़
धर्मेंद्र के निधन की झूठी खबरों के वायरल होते ही हेमा मालिनी को गुस्सा आ गया और हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा, ‘जो भी हो रहा है वो माफ करने लायक नहीं है. कैसे एक जिम्मेदार चैनल उस व्यक्ति के बारे में झूठी खबरें फैला सकता है, जो कि अपने ट्रीटमेंट को अच्छे से ले रहा है और रिकवर कर रहा है.  ये बहुत ही ज्यादा अपमानजनक और लापरवाही. कृपा कर मेरे परिवार को थोड़ी इज्जत और एकांत दें.’

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

Dharmendra Health UpdateIsha Deol

Trending news

कौन है डॉक्‍टर उमर मोहम्मद? दिल्ली ब्लॉस्ट करने वाले संदिग्ध की पहली तस्वीर आई सामने
Delhi blast
कौन है डॉक्‍टर उमर मोहम्मद? दिल्ली ब्लॉस्ट करने वाले संदिग्ध की पहली तस्वीर आई सामने
दिल्ली धमाके की जांच में लगातार चौंकाने वाले खुलासे, जानिए US से लेकर UK ने क्या कहा
Delhi blast
दिल्ली धमाके की जांच में लगातार चौंकाने वाले खुलासे, जानिए US से लेकर UK ने क्या कहा
इन 7 राज्यों में आज उपचुनाव, शाम 6 बजे तक 8 विधानसभा सीटों के लिए होगा मतदान
by elections
इन 7 राज्यों में आज उपचुनाव, शाम 6 बजे तक 8 विधानसभा सीटों के लिए होगा मतदान
भूटान में ‘शांति महोत्सव’ की गूंज! मोदी की मौजूदगी से बनेगा ऐतिहासिक पल, क्या है खास
PM Modi
भूटान में ‘शांति महोत्सव’ की गूंज! मोदी की मौजूदगी से बनेगा ऐतिहासिक पल, क्या है खास
कश्‍मीर में जैश के पोस्‍टर से दिल्‍ली धमाके तक, आतंकी डॉक्टर उमर चला रहा था कार!
Delhi blast
कश्‍मीर में जैश के पोस्‍टर से दिल्‍ली धमाके तक, आतंकी डॉक्टर उमर चला रहा था कार!
CNG ब्लास्ट तो... एक्सपर्ट का दावा, दिल्ली विस्फोट में हो सकता है आतंकियों का हाथ
Delhi blast
CNG ब्लास्ट तो... एक्सपर्ट का दावा, दिल्ली विस्फोट में हो सकता है आतंकियों का हाथ
दिल्ली ब्लास्ट से पहले सुनहरी मस्जिद के पास थी i20 कार, CCTV फुटेज ने खोल दिए राज
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट से पहले सुनहरी मस्जिद के पास थी i20 कार, CCTV फुटेज ने खोल दिए राज
बिहार नतीजों से पहले यहां BJP की प्रचंड जीत, 87% सीटें झटक कांग्रेस को 2 पर सिमटाया
bjp congress news
बिहार नतीजों से पहले यहां BJP की प्रचंड जीत, 87% सीटें झटक कांग्रेस को 2 पर सिमटाया
Delhi Car Blast Live Updates: दिल्ली ब्लास्ट को लेकर घंटेभर बाद गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक, पुलिस के आला अफसर भी रहेंगे मौजूद
red fort blast
Delhi Car Blast Live Updates: दिल्ली ब्लास्ट को लेकर घंटेभर बाद गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक, पुलिस के आला अफसर भी रहेंगे मौजूद
Delhi Blast: दिल्ली धमाके के 12 घंटे में अब तक क्या-क्या हुआ? जरूर जानें ये 12 बातें
Delhi Car Blast
Delhi Blast: दिल्ली धमाके के 12 घंटे में अब तक क्या-क्या हुआ? जरूर जानें ये 12 बातें