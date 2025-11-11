अभी, जिंदा हैं धर्मेंद्र… मीडिया पर फूटा हेमा मालिनी और बेटी ईशा का गुस्सा, बोलीं- ‘ये माफ करने लायक नहीं…’

Dharmendra Health Update : एक्टर धर्मेंद्र को सोमवार, 10 नवंबर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में सांस लेने में तकलीफ के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, बॉलीवुड के ही-मैन काफी लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, जिसके चलते उनकी देख-रेख स्पेशल डॉक्टर टीम द्वारा की जा रही है. वहीं धर्मेंद्र की हेल्थ की खबरों के बीच में सोशल मीडिया पर लगातार उनके निधन की खबरें वायरल हो रही हैं, जिसको लेकर धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल और हेमा मालिनी ने अपने सोशल मीडिया पर एक्टर के निधन की खबरों पर नाराजगी जताते हुए पोस्ट शेयर किया है.

ईशा देओल ने दी हेल्थ अपडेट

ईशा देओल ने पिता धर्मेंद्र की निधन की खबरों का खंडन करते हुए लिखा, ‘मीडिया इस मामले पर ज्यादा ही एक्टिव चल रही है और गलत खबरें फैला रही है. मेरे पिता स्टेबल हैं और रिकवर कर रहे हैं. मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वे हमारे परिवार की निजता का सम्मान करें. पापा की स्पीडी रिकवरी के लिए दुआ करें.’

What is happening is unforgivable! How can responsible channels spread false news about a person who is responding to treatment and is recovering? This is being extremely disrespectful and irresponsible. Please give due respect to the family and its need for privacy. — Hema Malini (@dreamgirlhema) November 11, 2025

हेमा मालिनी ने लगाई लताड़

धर्मेंद्र के निधन की झूठी खबरों के वायरल होते ही हेमा मालिनी को गुस्सा आ गया और हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा, ‘जो भी हो रहा है वो माफ करने लायक नहीं है. कैसे एक जिम्मेदार चैनल उस व्यक्ति के बारे में झूठी खबरें फैला सकता है, जो कि अपने ट्रीटमेंट को अच्छे से ले रहा है और रिकवर कर रहा है. ये बहुत ही ज्यादा अपमानजनक और लापरवाही. कृपा कर मेरे परिवार को थोड़ी इज्जत और एकांत दें.’