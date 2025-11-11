कैसा था धर्मेंद्र की पहली पत्नी का सौतेली बेटियों से रिश्ता? जब प्रकाश कौर हेमा के लिए ढूंढ़ने लगीं दामाद

धर्मेंद्र अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर का अपनी सौतेली बेटियों के साथ कैसा रिश्ता था.
धर्मेंद्र की पर्सनल लाइफ अक्सर चर्चा में रहती है खासकर हेमा मालिनी के साथ उनकी शादी जबकि उनकी पहली शादी टूटी भी नहीं थी. साल 1980 में धर्मेंद्र अपनी दूसरी शादी के दौरान प्रकाश कौर और 4 सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजिता बच्चों को पिता थे. हेमा मालिनी से शादी के बाद वह 2 बेटियों अहाना और ईशा देओल के पिता बनें. हेमा और प्रकाश कौर के रिश्तें के बारे में अक्सर बहुत अटकले लगाई गई है. दोनों ने ही कभी एक दूसरे के खिलाफ कोई बया नहीं दिया है. लेकिन क्या आप जानते हैं प्रकाश कौर का अपनी सौतेली बेटियों के साथ कैसा रिश्ता था.
ईशा और प्रकाश कौर की पहली मुलाकात
हेमा मालिनी की आत्मकथा ''हेमा मालिनी: बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल'' ने बताया है कि पहली बार वह प्रकाश कौर पिता धर्मेंद्र के जुहू वाले घर पर मिली थी. दरअसल चाचा अजीत सिंह की तबीयत काफी खराब थी. उस दौरान वह प्रकाश कौर से मिली थी. ईशा देओल ने उनके पैर छुए प्रकाश कौर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और मैं चली गई.
जब प्रकाश कौर ने ईशा के लिए देखा शादी का रिश्ता
हेमा और प्रकाश के लिए बीच कैसे भी रिश्ते हो लेकिन दोनों ही एक दूसरे का हमेशा अच्छा ही सोचते हैं. राजीव विजयकर द्वारा लिखी गई बायोग्रापी ''धर्मेंद्र: नॉट जस्ट ए ही-मैन'' में एक्टर की पहली पत्नी प्रकाश कौर का जिक्र है. उन्होंने लिखा कि उनके साथ मुलाकात कुछ ही मिनटों की थी लेकिन वह एक असाधारण गृहिणी थी जिन्होंने धर्मेंद्र की उन्नति में हमेशा उनका साथ दिया है.
इतना ही प्रकाश कौर सौतेली बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी. राजीव विजयकर की किताब में लिखा है कि- यह तो अटपटा लग सकता है लेकिन यह सच है धर्मेंद्र ने एक बार मुझसे कहा था कि प्रकाश भी ईशा के लिए अच्छे वर की तलाश में है. यह बात ईशा और भारत तख्तानी की शादी से पहले का है.
हेमा और प्रकाश की कभी नहीं हुई मुलाकात
हेमा ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि प्रकाश कौर के साथ उन्होंने कभी मुलाकात नहीं की है, लेकिन वह उनका सम्मान करती हैं. उनकी बेटियां भी धरम जीके परिवार का सम्मान करती है.
