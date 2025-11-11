Advertisement
trendingNow12998262
Hindi Newsबॉलीवुड

कैसा था धर्मेंद्र की पहली पत्नी का सौतेली बेटियों से रिश्ता? जब प्रकाश कौर हेमा के लिए ढूंढ़ने लगीं दामाद

धर्मेंद्र अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर का अपनी सौतेली बेटियों के साथ कैसा रिश्ता था. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Nov 11, 2025, 10:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कैसा था धर्मेंद्र की पहली पत्नी का सौतेली बेटियों से रिश्ता? जब प्रकाश कौर हेमा के लिए ढूंढ़ने लगीं दामाद

धर्मेंद्र की पर्सनल लाइफ अक्सर चर्चा में रहती है खासकर हेमा मालिनी के साथ उनकी शादी जबकि उनकी पहली शादी टूटी भी नहीं थी. साल 1980 में धर्मेंद्र अपनी दूसरी शादी के दौरान प्रकाश कौर और 4 सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजिता बच्चों को पिता थे. हेमा मालिनी से शादी के बाद वह 2 बेटियों  अहाना और ईशा देओल के पिता बनें. हेमा और प्रकाश कौर के रिश्तें के बारे में अक्सर बहुत अटकले लगाई गई है. दोनों ने ही कभी एक दूसरे के खिलाफ कोई बया नहीं दिया है. लेकिन क्या आप जानते हैं प्रकाश कौर का अपनी सौतेली बेटियों के साथ कैसा रिश्ता था. 

ईशा और प्रकाश कौर की पहली मुलाकात 
हेमा मालिनी की आत्मकथा ''हेमा मालिनी: बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल'' ने बताया है कि पहली बार वह प्रकाश कौर पिता धर्मेंद्र के जुहू वाले घर पर मिली थी. दरअसल चाचा अजीत सिंह की तबीयत काफी खराब थी. उस दौरान वह प्रकाश कौर से मिली थी. ईशा देओल ने उनके पैर छुए प्रकाश कौर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और मैं चली गई. 

जब प्रकाश कौर ने ईशा के लिए देखा शादी का रिश्ता 
हेमा और प्रकाश के लिए बीच कैसे भी रिश्ते हो लेकिन दोनों ही एक दूसरे का हमेशा अच्छा ही सोचते हैं. राजीव विजयकर द्वारा लिखी गई बायोग्रापी ''धर्मेंद्र: नॉट जस्ट ए ही-मैन'' में एक्टर की पहली पत्नी प्रकाश कौर का जिक्र है. उन्होंने लिखा कि उनके साथ मुलाकात कुछ ही मिनटों की थी लेकिन वह एक असाधारण गृहिणी थी जिन्होंने धर्मेंद्र की उन्नति में हमेशा उनका साथ दिया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

इतना ही प्रकाश कौर सौतेली बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी. राजीव विजयकर की किताब में लिखा है कि- यह तो अटपटा लग सकता है लेकिन यह सच है धर्मेंद्र ने एक बार मुझसे कहा था कि प्रकाश भी ईशा के लिए अच्छे वर की तलाश में है. यह बात ईशा और भारत तख्तानी की शादी से पहले का है. 

हेमा और प्रकाश की कभी नहीं हुई मुलाकात 
हेमा ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि प्रकाश कौर के साथ उन्होंने कभी मुलाकात नहीं की है, लेकिन वह उनका सम्मान करती हैं. उनकी बेटियां भी धरम जीके परिवार का सम्मान करती है.  

दिल्ली ब्लास्ट के बाद 54 साल के फेमस एक्टर के घर को बम से उड़ाने की धमकी

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

Bollywoodentertainment

Trending news

Delhi Blast: हड़बड़ी में हुआ था धमाका, मंसूबा अधिक भयावह था! 24 घंटे में क्या निकला?
Delhi Car Blast
Delhi Blast: हड़बड़ी में हुआ था धमाका, मंसूबा अधिक भयावह था! 24 घंटे में क्या निकला?
क्या आपको पता है बिहार में Nitish किस सीट से लड़ रहे चुनाव? यहां जानें सारे जवाब
nitish kumar
क्या आपको पता है बिहार में Nitish किस सीट से लड़ रहे चुनाव? यहां जानें सारे जवाब
फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के मास्टरमाइंड का क्या है दिल्ली धमाकों से कनेक्शन?
Delhi blast
फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के मास्टरमाइंड का क्या है दिल्ली धमाकों से कनेक्शन?
Delhi last Update: कश्मीर के व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल से जुड़े ब्लास्ट के तार
Delhi blast
Delhi last Update: कश्मीर के व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल से जुड़े ब्लास्ट के तार
'एक-एक को ढूंढकर निकालो, गुनहगारों को छोड़ेंगे नहीं, धमाके के बाद एक्शन में अमित शाह
Delhi blast
'एक-एक को ढूंढकर निकालो, गुनहगारों को छोड़ेंगे नहीं, धमाके के बाद एक्शन में अमित शाह
धमाके से पहले 3 घंटे तक कार में बैठा रहा उमर मोहम्मद, CCTV में दर्ज हुई उसकी हर हरकत
Delhi blast
धमाके से पहले 3 घंटे तक कार में बैठा रहा उमर मोहम्मद, CCTV में दर्ज हुई उसकी हर हरकत
अब खुलेंगे लाल किला ब्लास्ट के असली राज, नहीं बच पाएंगे दहशतगर्द, मिले 42 सबूत
Delhi blast
अब खुलेंगे लाल किला ब्लास्ट के असली राज, नहीं बच पाएंगे दहशतगर्द, मिले 42 सबूत
धरती पर कैसे आएगा गगनयान का क्रू मॉड्यूल, ISRO ने पैराशूट टेस्ट कर दिखाई ताकत
Gaganyaan mission
धरती पर कैसे आएगा गगनयान का क्रू मॉड्यूल, ISRO ने पैराशूट टेस्ट कर दिखाई ताकत
आखिर करना क्या चाहते थे घर के 'भेदिये'? दिल्ली ब्लास्ट के 10 किरदारों की 10 कहानियां
Delhi blast
आखिर करना क्या चाहते थे घर के 'भेदिये'? दिल्ली ब्लास्ट के 10 किरदारों की 10 कहानियां
'आज की सुबह सख्त संदेश भेजने के लिए...', UAPA के तहत कैद आरोपी की जमानत SC से खारिज
Delhi blast
'आज की सुबह सख्त संदेश भेजने के लिए...', UAPA के तहत कैद आरोपी की जमानत SC से खारिज