Bollywood Actor Dharmendra Health Live Updates: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र पिछले कई दिनों से अस्पताल में एडमिट हैं. इस बीच उनकी तबीयत बिगड़ गई है जिसके बाद उन्हें वेंटीलेटर पर शिफ्ट किया गया है.

 

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Nov 10, 2025, 05:09 PM IST
Dharmendra Health Live Updates: चिंता की बात नहीं...;वेंटिलेटर पर नहीं 89 साल के धर्मेंद्र, टीम ने किया कंफर्म

Bollywood Actor Dharmendra Health Live Updates: बॉलीवुड के चमकते सितारे धर्मेंद्र इन दिनों अपनी सेहत को लेकर चर्चा में हैं. वह मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो, धर्मेंद्र रुटीन चेकअप के लिए अस्पताल गए थे, लेकिन कुछ जांचों और चिकित्सकों की सलाह के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा. खबरों के बीच धर्मेंद्र की टीम ने एक्टर का हेल्थ अपडेट दिया है. इंडिया टुडे से टीम ने कहा- 'वो डॉक्टर्स की निगरानी में हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है.'

डॉक्टर लगातार उनकी हालत पर नजर बनाए हुए हैं और उनके इलाज के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं. धर्मेंद्र की बारे में बात करें तो उनका नाम भारतीय सिनेमा में हमेशा एक चमकते सितारे के रूप में लिया जाता रहा है. छह दशक लंबे अपने फिल्मी करियर में उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. उन्हें 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया.

हेमा मालिनी ने दिया था हेल्थ अपडेट

इससे पहले 3 नवंबर को धर्मेंद्र की सेकेंड वाइफ हेमा मालिनी ने एक्टर का हेल्थ अपडेट दिया था. एक्ट्रेस एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई थीं पैपराजी से पूछा-सब ठीक है? उन्होंने धर्मेंद्र की हेल्थ को लेकर भी अपडेट दिया था. जब पैपराजी ने उनसे पूछा कि धर्मेंद्र की तबीयत कैसी है. तो हेमा मालिनी ने हाथ जोड़कर कहा था- 'ठीक हैं.'

इसी साल हुई थी आंखों की सर्जरी

बता दें कि इसी साल अप्रैल में धर्मेंद्र की आंखों की भी सर्जरी हुई थी. उनकी एक आंख में धुंधलापन था इसी वजह से उनकी आंखों की कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जरी की गई थी. इसके अलावा उनका मोतियाबिंद का भी ऑपरेशन हुआ था. तब उनका मुंबई के एक अस्पताल से बाहर निकलते हुए एक वीडियो भी सामने आया था. इस वीडियो में धर्मेंद्र ने पैपराजी से कहा था- 'मुझमें बहुत दम है. अभी भी जान रखता हूं मैं.'

धर्मेंद्र ने 1960 में 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्में दीं, जिनमें 'फूल और पत्थर', 'सीता और गीता', 'शोले', 'धर्मवीर', 'आंखें', 'राजा जानी', 'गुलामी', 'प्रतिज्ञा', 'नया जमाना', 'द बर्निंग ट्रेन', और 'यादों की बारात' जैसी फिल्में शामिल हैं. इन फिल्मों ने उन्हें न केवल एक हीरो के रूप में स्थापित किया, बल्कि दर्शकों के दिल में भी अमिट छाप छोड़ी.

1990 के बाद उन्होंने लीड रोल के बजाय साइड रोल निभाए, जैसे 'प्यार किया तो डरना क्या', 'अपने', 'यमला पगला दीवाना', और 2024 में रिलीज हुई फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' इसके परफेक्ट उदाहरण हैं. वह अब मैडॉक फिल्म्स की फिल्म 'इक्कीस' के जरिए एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं. धर्मेंद्र न केवल फिल्मों बल्कि अपने सादगी भरे व्यक्तित्व और हंसमुख स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं. अस्पताल में भर्ती होने की खबर के बाद फैंस उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

