Dharmendra Death: अलविदा…एक्टर धर्मेंद्र का निधन, बेटे सनी देओल ने दी मुखाग्नि

Dharmendra Death: बॉलीवुड के ही-मैन ने 89 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, सुपरस्टार धर्मेंद्र की तबीयत पिछले कई दिनों कुछ दिनों से खराब चल रही थी. वह पिछले दिनों अस्पताल में एडमिट हुए थे, जिसके बाद उन्हें 12 नवंबर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी, तब से उनका इलाज घर पर ही चल रहा है. आज धर्मेंद्र के घर के बाहर एम्बुलेंस नजर आई है और इसी दौरान उनकी बेटी ईशा देओल को भी घर के बाहर देखा गया है. इसके अलावा धर्मेंद्र के घर के बाहर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है.

ही-मैन को विदा करने पहुंचे सलमान खान

धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में उनके मुंह बोले बेटे सलमान खान भी शामिल हुए. ही-मैन सलमान खान को अपने बेटे सनी देओल और बॉबी देओल की तरह मानते थे और अपनी बायोपिक में उन्हें मुख्य किरदार में देखना चाहते थे.

अजय देवगन और जूनियर एनटीआर ने किया शोक व्यक्त

ही-मैन के निधन से दुखी ‘सिंगम’ एक्टर अजय देवगन ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की है. जिसमें उन्होंने शोक व्यक्त किया है. वहीं साउथ एक्टर जूनियर एनटीआर ने भी एक्टर को श्रद्धांजलि दी है.

ही-मैन की अपकमिंग फिल्में

आपको बता दें, ही-मैन ने बॉलीवुड में अपने 65 साल के करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और उन्होंने हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा हिट फिल्मों का रिकॉर्ड बनाया. धर्मेंद्र ने 1960 में ‘दिल भी तेरा हम भी तेरे’ से हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया और कुछ ही सालों में काफी पॉपुलर हुए. उनका ‘ऐ मिलन की बेला’, ‘फूल और पत्थर’ और ‘आए दिन बहार’ के ने उन्हें रातों-रात सुपरस्टार बनाया. जिससे उन्हें हीमैन का दर्जा मिला, जो आज भी कायम है. उनकी कल्ट क्लासिक फिल्म ‘शोले’ को फिर से रि-रिलीज किया जा रहा है, जो कि 12 दिसंबर को थिएटर में दस्तक देगी. वहीं उनकी फिल्म ‘इक्कीस’ का आज पोस्टर रिलीज किया गया था, जिसमें वो काफी भावुक नजर आ रहे थे. ही-मैन की ये फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होगी, जिसके चलते फैंस काफी इमोशनल हैं.