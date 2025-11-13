Advertisement
धर्मेंद्र के घर के बाहर पैपराजी की भीड़, भड़के करण जौहर और अमीषा पटेल, कहा-'शर्म नहीं आती आपको...’

Karan Johar-Ameesha Patel Expressed Anger on Paparazzi: बॉलीवुड दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की हाल ही में मौत की झूठी अफवाह ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. वहीं उनके घर के बाहर लगातार पैपराजी कवरेज ने इस हंगामे को और ज्यादा बढ़ा दिया है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 13, 2025, 05:40 PM IST
Karan Johar-Ameesha Patel Expressed Anger on Paparazzi: बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की सेहत को लेकर उनका हर एक फैन काफी परेशान है. वो पिछले कुछ दिनों तक मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे और इस बीच उनके निधन की झूठी खबरें तक आ गई थी. धर्मेंद्र को 12 नवंबर यानी कल (बुधवार) को सुबह अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और अब उनका इलाज घर पर चल रहा है. पैपराजी उनके बंगले के बाहर दिन-रात मौजूद हैं कि एक्टर को लेकर उन्हें कुछ न कुछ अपडेट मिलता रहे. इसी बीच सनी देओल का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें वो पैप्स पर भड़कते नजर आ रहे हैं. 

करण जौहर और अमीषा पटेल जताई नाराजगी 
इसी बीच करण जौहर और अमीषा पटेल ने भी पैपराजी के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है. दोनों ने मीडिया से अपील की है कि इन नाजुक हालत में देओल परिवार की निजता का ख्याल रखें. 

करण जौहर ने शेयर की स्टोरी 
करण जौहर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा 'जब बुनियादी शिष्टाचार और संवेदनशीलता हमारे दिलों और हमारे कार्यों से दूर हो जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि हम कितने खराब हैं. कृपया एक परिवार को अकेला छोड़ दें. वे पहले से ही भावनात्मक रूप से बहुत संघर्ष कर रहे हैं. एक जीवित किंवदंती, जिसने हमारे सिनेमा में इतना बड़ा योगदान दिया है, लेकिन पैपराजी और मीडिया का तमाशा देखना दिल दहला देने वाला है. यह कवरेज नहीं, बल्कि अपमान है.'

अमीषा पटेल ने भी शेयर की स्टोरी 

वहीं अमीषा पटेल ने भी अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करते हुए लिखा 'मेरा मानना है कि मीडिया को इस समय देओल परिवार को अकेला छोड़ देना चाहिए और उनकी निजता का सम्मान करना चाहिए.' इसके बाद अमीषा पटेल ने हाथ जोड़ने वाला इमोजी भी पोस्ट किया. बता दें कि आज सुबह सनी देओल का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो पैपराजी पर भड़कते नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा 'शर्म नहीं आती आपको. आपके घर में मां-बाप हैं, बच्चे हैं और उनके लिए आप इस तरह के वीडियो बनाकर भेज रहे हैं, शर्म आनी चाहिए.'   

