फैंस की दुआओं का असर, धर्मेंद्र की तबीयत में आया सुधार, शाहरुख खान-गोविंदा के बाद सलमान खान को हुई ही-मैन की फ्रिक!

Dharmendra Deol Health Condition: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की बीती शाम ताबियत काफी नाजुक हो गई, जिसके चलते हेमा, सनी देओल और परिवार के अन्य सदस्य समेत ही-मैन की बिगड़ती हालत का जायजा लेने के लिए सलमान खान, शाहरुख खान और गोविंदा भी पहुंचे मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में पहुंचे. आइए जानते हैं एक्टर की हेल्थ अपडेट के बारे में
Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते काफी समय से मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती थे. मगर कल शाम जब हेमा मालिनी पति धर्मेंद्र से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंची, तो सोशल मीडिया पर एक्टर की तबीयत नाजुक होने जैसी खबरें वायरल हो गईं. वहीं हेमा के बाद एक्टर के बेटे सनी देओल अपने दोनों बच्चों के साथ पिता को देखने आए थे, जिससे फैंस और भी ज्यादा परेशान हो गए. लेकिन इन सभी अफवाहों को गलत साबित करते हुए हेमा मालिनी और सनी देओल ने धर्मेंद्र की हालत को स्टेबल बताया है. वहीं ही-मैन से मिलने के लिए हॉस्पिटल में सलमान खान, शाहरुख खान और गोविंदा भी पहुंचे.
सलमान खान पहुंचे हॉस्पिटल
सलमान खान जब देर रात धर्मेंद्र से मिलने पहुंचे, तो वो फैंस और मीडिया के बीच काफी देर तक फंसे रहे, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. सलमान खान, धर्मेंद्र के चहते एक्टर हैं और वो उन्हें अपने बेटे की तरह मानते हैं. वहीं सनी देओल की टीम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर धर्मेंद्र की तबीयत को स्टेबल बताते हुए पोस्ट लिखा, ‘धर्मेंद्र जी की कंडीशन स्टेबल है, लेकिन उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है. इसको लेकर जो भी कमेंट्स और अपडेट्स होंगे, उन्हें आपसे शेयर किया जाएगा. आप लोगों से गुजारिश है कि उनकी सेहत को लेकर फर्जी खबरें या अफवाह न फैलाएं. सभी से गुजारिश है कि उनकी जल्द सेहतमंद होने के लिए दुआएं करें. इसके साथ ही हमारे परिवार के निजता के अधिकार का सम्मान करें.’
शाहरुख खान ने भी लिया ही-मैन की हालत का जायजा
धर्मेंद्र का हाल-चाल लेने के लिए सलमान खान से पहले शाहरुख खान भी 10 नवंबर 2025 की शाम को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुंचे थे, उनके साथ बेटा आर्यन खान और परिवार के बाकि लोग भी मौजूद थे. हालांकि वो शॉर्ट विजिट के बाद वापस लौट गए थे. धर्मेंद्र के लिए बॉलीवुड के बादशाह के दिल में काफी सम्मान है, इसलिए वो अस्पताल में मिलने के लिए पहुंचे थे.
