Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र को अस्पताल से मिली छुट्टी, बेटे बॉबी देओल ले गए घर, बेटी ईशा बोलीं- ‘पापा बिल्कुल ठीक हैं...’

Dharmendra Discharged From Hospital: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. डॉक्टरों ने बताया कि 89 साल के धर्मेंद्र पिछले कुछ दिनों से इलाज के लिए भर्ती थे, लेकिन अब वे पूरी तरह से ठीक हो रहे हैं. उनकी बेटी ईशा देओल ने सोशल मीडिया पर फैंस को भरोसा दिलाया कि उनके पिता की तबीयत स्थिर है. उन्होंने उन अफवाहों को भी खारिज किया जो धर्मेंद्र की सेहत को लेकर फैलाई जा रही थीं. ईशा ने कहा, ‘मीडिया बेवजह गलत खबरें फैला रहा है, पापा बिल्कुल ठीक हैं’.

ईशा का ये बयान तब आया जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मशहूर राइटर-गीतकार जावेद अख्तर ने गलती से सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र के निधन की शोक-संवेदनाएं साझा कर दी थीं. इन पोस्ट्स के बाद फैंस को गलतफहमी हो गई थी. हालांकि, बाद में साफ हो गया कि अभिनेता पूरी तरह स्वस्थ हैं और परिवार ने लोगों से प्राइवेसी बनाए रखने की अपील की है. फैंस भी अब उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं. धर्मेंद्र करीब 4-5 दिन अस्पताल में भर्ती थे. उनकी सेहत में सुधार होने के बाद बुधवार सुबह उन्हें डिस्चार्ज किया गया.

सांस लेने में तकलीफ के चलते हुए थे भर्ती

अब उनका इलाज घर पर ही जारी रहेगा और डॉक्टरों की टीम उनकी देखभाल कर रही है. परिवार ने फैंस को भरोसा दिलाया है कि चिंता की कोई बात नहीं है और धर्मेंद्र धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं. फैंस भी उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं. उन्हें सांस लेने में तकलीफ के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था. मंगलवाल को सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र के निधन की झूठी खबरें फैलने से फैंस में अफरा-तफरी मच गई थी. कई गलत दावे किए गए कि वे वेंटिलेटर पर हैं या उनकी हालत गंभीर है.

हेमा मालिनी ने लगाई थी यूजर्स को फटकार

इन झूठी बातों से परिवार बेहद परेशान हुआ. इसके बाद सनी देओल की टीम ने बयान जारी कर बताया कि धर्मेंद्र पूरी तरह स्थिर हैं और डॉक्टरों की निगरानी में हैं. धर्मेंद्र की पत्नी और सांसद हेमा मालिनी ने भी इन अफवाहों पर नाराजगी जाहिर करते हुए अपने एक्स हैंडल पर लिखा था कि धर्मेंद्र की हालत स्थिर है और वे निगरानी में हैं. हेमा ने लोगों से प्रार्थना करने की अपील करते हुए कहा कि झूठी खबरें फैलाना गलत है, क्योंकि इससे परिवार और फैंस दोनों को तनाव होता है. साथ ही उन्होंने सभी शुभचिंतकों का धन्यवाद दिया था.

बेटी ईशा ने भी जाहिर की थी नाराजगी

उनके इस बयान के बाद फैंस को सच्ची के बारे में पता चला. वहीं, बेटी ईशा देओल ने भी सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि जब परिवार पहले से ही तनाव में होता है, तब झूठी खबरें हालात को और बिगाड़ देती हैं. ईशा ने मीडिया और सोशल मीडिया यूजर्स से अपील की कि वे जिम्मेदारी से काम लें और गलत जानकारी न फैलाएं. उन्होंने फैंस को भरोसा दिलाया कि धर्मेंद्र अब ठीक हैं और जल्द पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौटेंगे. अब बॉलीवुड के ही-मैन घर लौट चुके हैं तो फैंस भी थोड़ी राहत की सांस ले रहे हैं.