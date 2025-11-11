Advertisement
trendingNow12998285
Hindi Newsबॉलीवुड

Dharmendra Health Update: सलमान-शाहरुख के बाद अब आमिर खान पहुंचे धरम पाजी से मिलने, गर्लफ्रेंड गौरी भी आई नजर, अस्पताल के बाहर जुटी फैंस की भीड़

Aamir Khan Reached Breach Candy Hospital: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान भी धर्मेंद्र को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे है. एक्टर आमिर के साथ उनकी गर्लफ्रेंड गौरी भी नजर आई. इस दौरान कपल का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 11, 2025, 10:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आमिर खान पहुंचे धरम पाजी से मिलने
आमिर खान पहुंचे धरम पाजी से मिलने

Aamir Khan Reached Breach Candy Hospital: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र कल से ही अस्पताल में भर्ती है. उनसे मिलने के लिए धीरे-धीरे बॉलीवुड सेलेब्स पहुंच रहे हैं. बीती रात सलमान खान, शाहरुख खान और गोविंदा ने धरम पाजी से मुलाकात की थी. इसी बीच अब एक्टर आमिर खान भी धर्मेंद्र से मिलने अस्पताल पहुंचे है. आमिर खान के साथ उनकी गर्लफ्रेंड गौरी भी नजर आई. इस दौरान का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है.

पूरी फिल्म इंडस्ट्री काफी चिंतित 
दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की सेहत को लेकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री काफी चिंतित है. 89 साल के एक्टर की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, हालांकि अब काफी रिकवरी हो गई हैं. बीते दो दिनों में धरम पाजी से कई सितारों ने अस्पताल में उनसे मुलाकात की, जो इंडस्ट्री का प्यार और सम्मान दिखाता है. इस बीच आमिर खान भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ धर्मेंद्र से मिलने पहुंचे. कपल को कार में देखा गया. गौरी कैमरे से अपना चेहरा छुपाती नजर आई. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल
कपल का ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में आमिर और गोरी के फैंस जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. कुछ देर पहले ही अस्पताल से हेमा मालिनी निकली थी. उनके साथ ईशा देओल भी मौजूद थी. लोगों का ये मानना है कि हेमा मालिनी घर पहुंचकर धर्मेंद्र के स्वागत की तैयारी करने वाली हैं.   

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एक्टर के बंगले के बाहर फैंस की भीड़ 
बता दें कि आज मंगलवार की सुबह से ही धर्मेंद्र की मौत की खबरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं. इस पर सनी देओल की टीम ने कहा था कि 'सर ठीक हो रहे हैं और इलाज का जवाब दे रहे हैं. सब अच्छी सेहत और लंबी उम्र की दुआ करें.' वहीं एक्टर धर्मेंद्र के बंगले के बाहर भी फैंस की भीड़ लग गई है. ऐसे में पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है. मुंबई पुलिस के डीसीपी ने मोर्चा संभाल लिया है. वहीं धर्मेंद्र के फैंस के लिए खुशखबरी है कि ऐसी खबर सामने आ रही है कि एक्टर जल्द ही अस्पताल से डिस्चार्ज हो सकते हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Dharmendra Health Updateaamir khanGauri

Trending news

Delhi Blast: हड़बड़ी में हुआ था धमाका, मंसूबा अधिक भयावह था! 24 घंटे में क्या निकला?
Delhi Car Blast
Delhi Blast: हड़बड़ी में हुआ था धमाका, मंसूबा अधिक भयावह था! 24 घंटे में क्या निकला?
क्या आपको पता है बिहार में Nitish किस सीट से लड़ रहे चुनाव? यहां जानें सारे जवाब
nitish kumar
क्या आपको पता है बिहार में Nitish किस सीट से लड़ रहे चुनाव? यहां जानें सारे जवाब
फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के मास्टरमाइंड का क्या है दिल्ली धमाकों से कनेक्शन?
Delhi blast
फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के मास्टरमाइंड का क्या है दिल्ली धमाकों से कनेक्शन?
Delhi last Update: कश्मीर के व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल से जुड़े ब्लास्ट के तार
Delhi blast
Delhi last Update: कश्मीर के व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल से जुड़े ब्लास्ट के तार
'एक-एक को ढूंढकर निकालो, गुनहगारों को छोड़ेंगे नहीं, धमाके के बाद एक्शन में अमित शाह
Delhi blast
'एक-एक को ढूंढकर निकालो, गुनहगारों को छोड़ेंगे नहीं, धमाके के बाद एक्शन में अमित शाह
धमाके से पहले 3 घंटे तक कार में बैठा रहा उमर मोहम्मद, CCTV में दर्ज हुई उसकी हर हरकत
Delhi blast
धमाके से पहले 3 घंटे तक कार में बैठा रहा उमर मोहम्मद, CCTV में दर्ज हुई उसकी हर हरकत
अब खुलेंगे लाल किला ब्लास्ट के असली राज, नहीं बच पाएंगे दहशतगर्द, मिले 42 सबूत
Delhi blast
अब खुलेंगे लाल किला ब्लास्ट के असली राज, नहीं बच पाएंगे दहशतगर्द, मिले 42 सबूत
धरती पर कैसे आएगा गगनयान का क्रू मॉड्यूल, ISRO ने पैराशूट टेस्ट कर दिखाई ताकत
Gaganyaan mission
धरती पर कैसे आएगा गगनयान का क्रू मॉड्यूल, ISRO ने पैराशूट टेस्ट कर दिखाई ताकत
आखिर करना क्या चाहते थे घर के 'भेदिये'? दिल्ली ब्लास्ट के 10 किरदारों की 10 कहानियां
Delhi blast
आखिर करना क्या चाहते थे घर के 'भेदिये'? दिल्ली ब्लास्ट के 10 किरदारों की 10 कहानियां
'आज की सुबह सख्त संदेश भेजने के लिए...', UAPA के तहत कैद आरोपी की जमानत SC से खारिज
Delhi blast
'आज की सुबह सख्त संदेश भेजने के लिए...', UAPA के तहत कैद आरोपी की जमानत SC से खारिज