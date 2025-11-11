Dharmendra Health Update: सलमान-शाहरुख के बाद अब आमिर खान पहुंचे धरम पाजी से मिलने, गर्लफ्रेंड गौरी भी आई नजर, अस्पताल के बाहर जुटी फैंस की भीड़

Aamir Khan Reached Breach Candy Hospital: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान भी धर्मेंद्र को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे है. एक्टर आमिर के साथ उनकी गर्लफ्रेंड गौरी भी नजर आई. इस दौरान कपल का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.
Trending Photos
Aamir Khan Reached Breach Candy Hospital: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र कल से ही अस्पताल में भर्ती है. उनसे मिलने के लिए धीरे-धीरे बॉलीवुड सेलेब्स पहुंच रहे हैं. बीती रात सलमान खान, शाहरुख खान और गोविंदा ने धरम पाजी से मुलाकात की थी. इसी बीच अब एक्टर आमिर खान भी धर्मेंद्र से मिलने अस्पताल पहुंचे है. आमिर खान के साथ उनकी गर्लफ्रेंड गौरी भी नजर आई. इस दौरान का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है.
पूरी फिल्म इंडस्ट्री काफी चिंतित
दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की सेहत को लेकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री काफी चिंतित है. 89 साल के एक्टर की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, हालांकि अब काफी रिकवरी हो गई हैं. बीते दो दिनों में धरम पाजी से कई सितारों ने अस्पताल में उनसे मुलाकात की, जो इंडस्ट्री का प्यार और सम्मान दिखाता है. इस बीच आमिर खान भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ धर्मेंद्र से मिलने पहुंचे. कपल को कार में देखा गया. गौरी कैमरे से अपना चेहरा छुपाती नजर आई.
वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल
कपल का ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में आमिर और गोरी के फैंस जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. कुछ देर पहले ही अस्पताल से हेमा मालिनी निकली थी. उनके साथ ईशा देओल भी मौजूद थी. लोगों का ये मानना है कि हेमा मालिनी घर पहुंचकर धर्मेंद्र के स्वागत की तैयारी करने वाली हैं.
एक्टर के बंगले के बाहर फैंस की भीड़
बता दें कि आज मंगलवार की सुबह से ही धर्मेंद्र की मौत की खबरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं. इस पर सनी देओल की टीम ने कहा था कि 'सर ठीक हो रहे हैं और इलाज का जवाब दे रहे हैं. सब अच्छी सेहत और लंबी उम्र की दुआ करें.' वहीं एक्टर धर्मेंद्र के बंगले के बाहर भी फैंस की भीड़ लग गई है. ऐसे में पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है. मुंबई पुलिस के डीसीपी ने मोर्चा संभाल लिया है. वहीं धर्मेंद्र के फैंस के लिए खुशखबरी है कि ऐसी खबर सामने आ रही है कि एक्टर जल्द ही अस्पताल से डिस्चार्ज हो सकते हैं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.