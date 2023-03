Hema Malini से शादी के बाद 27 साल छोटी एक्ट्रेस से हो गया था Dharmendra को प्यार! फिर पत्नी ने...

Dharmendra Love Story: बॉलीवुड के लीजेंद एक्टर्स में से एक धर्मेंद्र (Dharmendra) ने अपनी अदाकारी से लाखों-करोड़ों फैंस बनाए हैं. धर्मेंद्र (Dharmendra Films) फिल्मों को लेकर जितना पॉपुलर थे उससे कई ज्यादा अपने आशिक मिजाज को लेकर भी सुर्खियों में रहते थे. धर्मेंद्र (Dharmendra First Wife) जब बॉलीवुड में आए थे तब वह शादीशुदा होने के साथ-साथ चार बच्चों के पिता भी थे लेकिन फिर भी उनका मन ड्रीम गर्ल कहलाई जाने वाली हेमा मालिनी (Hema Malini) पर आ गया. तब धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर हेमा मालिनी (Hema Malini Marriage) से शादी कर ली. हेमा मालिनी से शादी करने के बाद भी धर्मेंद्र (Dharmendra Affairs) का आशिक मिजाज दिल दूसरी हसीना पर आ गया...

हेमा से शादी करने के बाद किसपर आया था धर्मेंद्र का दिल?

हेमा मालिनी (Hema and Dharmendra Marriage) से दूसरी शादी करने के बाद भी धर्मेंद्र का दिल मचल गया था. जी हां.. एक्टर के बहुत कम फैंस ही इस बात को जानते होंगे लेकिन ऐसी खबरें हैं कि धर्मेंद्र (Dharmendra Movies) को खुद से 27 साल छोटी एक्ट्रेस से प्यार हो गया था. एंटरटेनमेंट खबरों की मानें तो धर्मेंद्र का दिल एक्ट्रेस अनीता राज (Anita Raj) पर आ गया था. अनीता धर्मेंद्र (Dharmendra and Anita Raj) से करीब 27 साल छोटी थीं. साथ में फिल्में करने और समय बीताने के कारण अनीता राज का भी धर्मेंद्र की तरफ झुकाव बढ़ने लगा.

एंटरटेनमेंट खबरों के अनुसार, दोनों एक्टर्स के इश्क की बात यहां तक बढ़ गई कि धर्मेंद्र (Dharmendra Anita Raj Films) ने डायरेक्टर्स से अनीता को उनके साथ कास्ट करने की सिफारिशें शुरू कर दीं. वहीं जब यह बात हेमा मालिनी (Hema Malini Films) के कानों में पहुंची तो वह गुस्से से तिलमिला गईं.

जब हेमा को पता लगा धर्मेंद्र का चल रहा है अफेयर...!

हेमा मालिनी (Hema Malini Last Movie) को जब पता लगा कि धर्मेंद्र अब अनीता राज को पसंद करने लगे हैं तो हेमा को पहले तो यकीन नहीं हुआ. फिर जब उन्हें कंफर्म हो गया तो उन्होंने धर्मेंद्र (Dharmendra Last Film) को वॉर्निंग देते हुए अनीता से दूर रहने के लिए कह दिया. धर्मेंद्र ने फिर अनीता के साथ कोई फिल्म नहीं की. साथ ही ऐसा भी कहा जाता है अनीता (Anita Raj Movies and Tv Shows) पर भी बदनामी का ठप्पा लग गया जिसके बाद उन्होंने भी बॉलीवुड से दूरी बना ली. फिर वह बाद में टीवी इंडस्ट्री की तरफ बढ़ गईं.

हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे