Advertisement
trendingNow13021687
Hindi Newsबॉलीवुड

भाई से झगड़ा, टूटी कुर्सी और ‘सरला बहन’... धर्मेंद्र की हंसी से भरी बचपन की याद हुई वायरल

Dharmendra : हिंदी फिल्म के ही-मैन कहे जाने वाले एक्टर धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में 24 नवंबर को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, जिसके बाद देश में मौजूद उनके लाखों फैंस दुखी हैं और एक्टर से जुड़ी पुरानी बातें और किस्से को जानने के लिए बेताब हैं. इसलिए आज हम आपके लिए धर्मेंद्र से जुड़ी एक अनसुनी कहानी लेकर आए हैं. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 28, 2025, 02:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भाई से झगड़ा, टूटी कुर्सी और ‘सरला बहन’... धर्मेंद्र की हंसी से भरी बचपन की याद हुई वायरल

धर्मेंद्र के निधन के बाद उनकी पुरानी तस्वीरें और उनसे जुड़ी पुरानी कहानियां खूब वायरल हो रही हैं, जिसको देखकर उनके फैंस की आंखे नम हो जाती हैं. वहीं हाल ही में सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो अपने बचपन के एक किस्से को सुनाते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में ही-मैन का पुराना घर दिखाई दे रहा है, जिसमें लटकी पुरानी फोटो की यादों में एक्टर को खोया हुआ देखा जा सकता है.

 

एक कमरे में रहते थे ही-मैन
धर्मेंद्र इस वायरल वीडियो में बताते हैं कि उनका घर सिर्फ एक कमरे का था, जो की बैडरूम और सिटिंग रूम दोनों था. वहीं कमरे में एक तरफ बैड था तो वहीं दूसरी ओर कुर्सियों को रखा जाता था. धर्मेंद्र ने बताया कि उसी कमरे में एक शीशा रखा था, जिसमें वो अपनी सूरत को निहारते हुए एक दिन दिलीप कुमार की तरह बड़े हीरो बनने का सपना देखा करते थे. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

सरला बहन पर लगाया था इल्जाम
धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए बचपन का एक मजेदार किस्सा सुनाया था. ही-मैन ने बताया कि एक बार भाई के साथ खेलते-खेलते झगड़ा हो गया और गुस्से में उन्होंने भाई को धक्का मार दिया और वो कुर्सी पर जाकर गिर गए, जिससे कुर्सी टूट गई. धर्मेंद्र ने आगे बताया कि उस समय उन्हें इस बात का डर था कि शाम को उनके बाबूजी आएंगे और उनकी पिटाई होगी. पिता जी के डर से एक्टर ने टूटी कुर्सी को रस्सी से बांध दिया था ताकि वो पिटाई से बच सकें. ही-मैन ने हंसते हुए बताया कि उनके घर में एक सरला बहन आती थीं. जब अगले दिन घर में कुर्सी टूटने का पता चला, तो सबसे पूछा गया कि किसने तोड़ी? तो धर्मेंद्र ने धीमी मुस्कान में बताया कि ‘हमने तुरंत कहा कि सरला बहन बैठीं थी, उन्हीं से टूटी होगी.’

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

Dharmendra

Trending news

PM मोदी ने कर्नाटक में किया मेगा रोड शो, उडुपी में बोले- 'नहीं झुकता है नया भारत'
PM Modi Udupi Visit
PM मोदी ने कर्नाटक में किया मेगा रोड शो, उडुपी में बोले- 'नहीं झुकता है नया भारत'
'सत्ता में गलती से आई कांग्रेस...', CM कुर्सी पर क्या बोल गए NDA नेता?
Karnataka News
'सत्ता में गलती से आई कांग्रेस...', CM कुर्सी पर क्या बोल गए NDA नेता?
स्टूडेंट्स के जरिए Urban Naxal फैलाएंगे नक्सली विचारधारा: एजेंसियों का बड़ा खुलासा
urban naxal
स्टूडेंट्स के जरिए Urban Naxal फैलाएंगे नक्सली विचारधारा: एजेंसियों का बड़ा खुलासा
भारत बना इस मामले में दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश, चीन और अमेरिका को टक्कर
power index 2025
भारत बना इस मामले में दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश, चीन और अमेरिका को टक्कर
'बांग्लादेशी नागरिक ने बनवाए थे भारतीय दस्तावेज...', बंगाल के युवक का बड़ा खुलासा
West Bengal news
'बांग्लादेशी नागरिक ने बनवाए थे भारतीय दस्तावेज...', बंगाल के युवक का बड़ा खुलासा
चलती ट्रेन से छात्रा को दिया धक्का, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा
Madras High Court
चलती ट्रेन से छात्रा को दिया धक्का, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा
'वन नेशन, वन इलेक्शन नहीं करता उल्लंघन...', कानून मंत्रालय ने JPC को क्यों दिया जवाब
one nation one election
'वन नेशन, वन इलेक्शन नहीं करता उल्लंघन...', कानून मंत्रालय ने JPC को क्यों दिया जवाब
चक्रवाती तूफान ‘दितवाह’ ने मचाई खलबली! भारत में IMD अलर्ट, जानें एक-एक पूरी डिटेल
Cyclone Ditwah
चक्रवाती तूफान ‘दितवाह’ ने मचाई खलबली! भारत में IMD अलर्ट, जानें एक-एक पूरी डिटेल
वो महाराजा… जिसके पजामे का नाड़ा खोलने-बांधने के लिए भी होता था खास अफसर
maharaja jagatjit singh
वो महाराजा… जिसके पजामे का नाड़ा खोलने-बांधने के लिए भी होता था खास अफसर
उधमपुर में दिखे 3 आतंकी, अलर्ट हुई सेना; पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी
Jammu and Kashmir
उधमपुर में दिखे 3 आतंकी, अलर्ट हुई सेना; पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी