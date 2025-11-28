भाई से झगड़ा, टूटी कुर्सी और ‘सरला बहन’... धर्मेंद्र की हंसी से भरी बचपन की याद हुई वायरल

धर्मेंद्र के निधन के बाद उनकी पुरानी तस्वीरें और उनसे जुड़ी पुरानी कहानियां खूब वायरल हो रही हैं, जिसको देखकर उनके फैंस की आंखे नम हो जाती हैं. वहीं हाल ही में सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो अपने बचपन के एक किस्से को सुनाते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में ही-मैन का पुराना घर दिखाई दे रहा है, जिसमें लटकी पुरानी फोटो की यादों में एक्टर को खोया हुआ देखा जा सकता है.

एक कमरे में रहते थे ही-मैन

धर्मेंद्र इस वायरल वीडियो में बताते हैं कि उनका घर सिर्फ एक कमरे का था, जो की बैडरूम और सिटिंग रूम दोनों था. वहीं कमरे में एक तरफ बैड था तो वहीं दूसरी ओर कुर्सियों को रखा जाता था. धर्मेंद्र ने बताया कि उसी कमरे में एक शीशा रखा था, जिसमें वो अपनी सूरत को निहारते हुए एक दिन दिलीप कुमार की तरह बड़े हीरो बनने का सपना देखा करते थे.

सरला बहन पर लगाया था इल्जाम

धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए बचपन का एक मजेदार किस्सा सुनाया था. ही-मैन ने बताया कि एक बार भाई के साथ खेलते-खेलते झगड़ा हो गया और गुस्से में उन्होंने भाई को धक्का मार दिया और वो कुर्सी पर जाकर गिर गए, जिससे कुर्सी टूट गई. धर्मेंद्र ने आगे बताया कि उस समय उन्हें इस बात का डर था कि शाम को उनके बाबूजी आएंगे और उनकी पिटाई होगी. पिता जी के डर से एक्टर ने टूटी कुर्सी को रस्सी से बांध दिया था ताकि वो पिटाई से बच सकें. ही-मैन ने हंसते हुए बताया कि उनके घर में एक सरला बहन आती थीं. जब अगले दिन घर में कुर्सी टूटने का पता चला, तो सबसे पूछा गया कि किसने तोड़ी? तो धर्मेंद्र ने धीमी मुस्कान में बताया कि ‘हमने तुरंत कहा कि सरला बहन बैठीं थी, उन्हीं से टूटी होगी.’