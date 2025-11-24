Advertisement
Dharmendra Death: अलविदा...एक्‍टर धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन, बेटे सनी देओल ने दी मुखाग्नि

Dharmendra Death: 89 साल के दिग्गज कलाकार धर्मेंद्र की हालत बीते दिनों काफी खराब थी, जिसके बाद उनकी हालत में सुधार आया था और उन्हें घर में ही ट्रीटमेंट दिया जा रहा था. लेकिन आज 24 नवंबर, 2025 को उनकी हालत फिर से नाजुक हो गई है और उन्होंने अपने लाखों फैंस को अलविदा कह दिया

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 24, 2025, 02:55 PM IST
Dharmendra Death: बॉलीवुड के ही-मैन ने 89 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, सुपरस्टार धर्मेंद्र की तबीयत पिछले कई दिनों कुछ दिनों से खराब चल रही थी. वह पिछले दिनों अस्पताल में एडमिट हुए थे, जिसके बाद उन्हें 12 नवंबर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी, तब से उनका इलाज घर पर ही चल रहा है. आज धर्मेंद्र के घर के बाहर एम्बुलेंस नजर आई है और इसी दौरान उनकी बेटी ईशा देओल को भी घर के बाहर देखा गया है. इसके अलावा धर्मेंद्र के घर के बाहर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है.

 

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र के निधन पर व्यक्त किया गहरा शोक
‘धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के एक युग के अंत का संकेत है. वे एक प्रतिष्ठित फिल्मी व्यक्तित्व थे. एक अद्भुत अभिनेता, जिन्होंने अपने हर किरदार में आकर्षण और गहराई भरी. जिस तरह उन्होंने विविध भूमिकाएं निभाईं, उसने अनगिनत लोगों के दिलों को छू लिया. धर्मेंद्र जी को उनकी सादगी, विनम्रता और गर्मजोशी के लिए भी समान रूप से सराहा जाता था. इस दुख की घड़ी में, मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, मित्रों और असंख्य प्रशंसकों के साथ हैं. ओम् शांति.’

 

 

ही-मैन की अपकमिंग फिल्में
आपको बता दें, ही-मैन ने बॉलीवुड में अपने 65 साल के करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और उन्होंने हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा हिट फिल्मों का रिकॉर्ड बनाया. धर्मेंद्र ने 1960 में ‘दिल भी तेरा हम भी तेरे’ से हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया और कुछ ही सालों में काफी पॉपुलर हुए. उनका ‘ऐ मिलन की बेला’, ‘फूल और पत्थर’ और ‘आए दिन बहार’ के ने उन्हें रातों-रात सुपरस्टार बनाया. जिससे उन्हें हीमैन का दर्जा मिला, जो आज भी कायम है. उनकी कल्ट क्लासिक फिल्म ‘शोले’ को फिर से रि-रिलीज किया जा रहा है, जो कि 12 दिसंबर को थिएटर में दस्तक देगी. वहीं उनकी फिल्म ‘इक्कीस’ का आज पोस्टर रिलीज किया गया था, जिसमें वो काफी भावुक नजर आ रहे थे. ही-मैन की ये फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होगी, जिसके चलते फैंस काफी इमोशनल हैं.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Karan Johar (@karanjohar)

करण जौहर ने किया पोस्ट
धर्मेंद्र के जाने से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर फैल गई है. वहीं इस दौरान फिल्ममेकर करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ही-मैन को अलविदा कहा है. जिसमें उन्होंने एक्टर भाव पूर्वक श्रद्धांजलि है. 

 

 

