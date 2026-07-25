'अच्छा चलता हूं', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर विजय वर्मा ने ली चुटकी, प्रियंका चोपड़ा समेत इन बॉलीवुड सितारे ने भी किया पोस्ट

26 दिन से चल रहे छात्र आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया. दरअसल, परीक्षा पेपर लीक और NEET विवाद को लेकर छात्रों का विरोध-प्रदर्शन जारी था. हालांकि, अभी उनके इस्तीफे को आधिकारिक मंजूरी मिलना बाकी है. इस्तीफे की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा तेज हो गई. जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने इसे बड़ी जीत बताते हुए जश्न मनाया.
इसी बीच कई बॉलीवुड स्टार्स भी पोस्ट कर रहे हैं. बॉलीवुड एक्टर विजय वर्मा ने ने सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र प्रधान की एक फोटो शेयर की है. साथ ही उन्होंने मजाकिया अंदाज में तंज भी कसा है. उन्होंने लिखा, 'अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना.'
वहीं, बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने इसे बड़ी जीत बताया है. इसके अलावा एक्ट्रेस फातिमा सना शेख और आहना कुमरा ने कई हंसने वाली इमोजी शेयर कर अपना रिएक्शन दिया. एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दिल्ली के जंतर-मंतर से CJP के फाउंडर अभिजीत दिपके का वीडियो शेयर किया है. इसमें वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर पर खुशी मना रहे हैं. इस वीडियो के साथ लिखा, धर्मेंद्र प्रधान का का इस्तीफा छात्रों के लिए बड़ी जीत है. धुरंधर एक्ट्रेस और बिग बॉस फेम आयशा खान ने अपनी स्टोरी पर लिखा- हैप्पी विक्ट्री डे दोस्तों. वहीं, सिंगर और रैपर रफ्तार ने भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर एक पोस्ट शेयर किया है. इसमें उन्होंने GenZ को जिद्दी बताया है.
वीर दास ने लिखते हैं, हमने स्कूल में जो पढ़ा था और पढ़कर भूल गए थे, आपने उसकी एक छोटी सी लाइन के एक अकेले शब्द को फिर से जिंदा कर दिया. प्यारे बच्चों, तुम कमाल हो. अब आगे चाहे जो भी हो, जीत तुम्हारी ही हुई है. अब जल्दी से जश्न मनाओ.' ताहिरा कश्यप ने लिखा, 'छात्र ही देश का भविष्य हैं और एक तरह से वही प्रेजेंट भी हैं.'
एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़ी पोस्ट शेयर की. साथ उन्होंने ताली बजाने वाली इमोजी लगाकर इस फैसले का स्वागत किया. प्राजक्ता कोहली ने भी इसे बड़ी जीत बताया है. वहीं, वाणी कपूर ने लिखा, 'हर उस छात्र के लिए, जिसने लगातार सवाल उठाया.
बता दें कि जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है. एक पोस्ट शेयर करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा, 'मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं. मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है. मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं'