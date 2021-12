धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर किया ऐसा काम! फैंस से सरेआम मांगनी पड़ी माफी

नई दिल्ली: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वह अक्सर अपनी और फैमिली फोटोज शेयर करते रहते हैं. इस बीच धर्मेंद्र ने बेटे बॉबी देओल (Bobby Deol) की फोटो पोस्ट की, जिसे बहुत पसंद किया गया. लेकिन इस बीच कुछ हुआ जिससे धर्मेंद्र को फैंस से माफी मांगनी पड़ गई.

धर्मेंद्र (Dharmendra) ने हाल ही ट्विटर अकाउंट पर बेटे बॉबी देओल की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें बॉबी काफी यंग और हैंडसम नजर आए. फोटो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'यह चेहरा'...अपना ख्याल नहीं रखता.' उन्होंने आगे लिखा, 'अपने खूबसूरत बॉबी को कभी-कभी समझाने के लिए ऐसी तस्वीरें पोस्ट कर देता हूं, ताकि वह हमेशा अपना ख्याल रखे. दोस्तों, मैं खुश हूं कि ऐसे प्यारे बच्चों का पिता हूं.' धर्मेंद्र के इस ट्वीट पर फैंस ने ढेर सारे कमेंट्स कर डाले.

धर्मेंद्र ने (Dharmendra) फैंस के कई कमेंट्स के जवाब भी दिए और अपनी फैमिली की कई सारी तस्वीरें और वीडियोज शेयर किए. कई ट्वीट करने के बाद अचानक धर्मेंद्र ने फैंस से माफी मांग ली. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'आज जाने क्यों एक साथ कई ट्वीट कर दिए. दोस्तों आपको बोर करने के लिए सॉरी.'

Aaj , jane kiyon ek saath kai tweet kar diye. Friends , Sorry to bore you.

