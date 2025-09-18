फिल्म को ‘ना’ कहने पर डायरेक्टर को आया था धर्मेंद्र पर गुस्सा, कभी साथ काम ना करने की खाई थी कसम!

हिंदी फिल्म सिनेमा के दिग्गज रहे धर्मेंद्र ने अपने फिल्मी करियर में कई सुपरहिट फिल्में दीं, जिसमें क्लासिक शोले, ब्लैकमेल, धर्मवीर,आंखें, सीता और गीता, अलीबाबा और 40 चोर, चुपके-चुपके और लोफर जैसी फिल्में शामिल हैं इन फिल्मों से वो ऑडियंस के फेवरेट बन गए थे. वहीं धर्मेंद्र के लुक्स और दमदार पर्सनैलिटी के चलते कई फीमेल फैंस उनकी एक झलक देखने को बेताब रहती थीं. धर्मेंद्र ने लगातार कई सुपरहिट फिल्में दी थीं जिसके बाद कई बड़े डायरेक्टर्स उन्हें अपनी फिल्म का पार्ट बनाना चाहते थे और धर्मेंद्र भी एक साल में कई फिल्में साइन किया करते थे. लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इस बड़े डायरेक्टर के साथ उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया.

बैड्स ऑफ बॉलीवुड प्रीमियर

धर्मेंद्र के छोटे बेटे और एक्टर बॉबी देओल ने पिता से जुड़े इस किस्से के बारे में हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया है. दरअसल वो इन दिनों शाहरुख खान के बेटे की डायरेक्शन डेब्यू सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में नजर आने वाले हैं जिसका हाल ही में किंक खान द्वारा ग्रैंड प्रीमियर रखा गया था. इस प्रीमियर पर बॉलीवुड के बड़े-बड़े सितारे शामिल हुए थे जिसमें अजय देवगन-काजोल से लेकर कई पुराने स्टार्स भी नजर आए थे.

धर्मेंद्र ने फिल्म को कहा ना

बॉबी देओल से इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी किसी डायरेक्टर को फिल्म न करने के लिए मना किया है, इस दौरान बॉबी ने पिता धर्मेंद्र से जुड़े एक किस्से को शेयर किया. उन्होंने बताया, 'एक बड़े डायरेक्टर, जिन्होंने कई हिट फिल्में बनाई थीं, ने धर्मेंद्र को एक बड़ी फिल्म के लिए अप्रोच किया था जो आज भी कई लोगों की फेवरेट है. लेकिन उस फिल्म को धर्मेंद्र को किसी वजह से ना कहना पड़ा था और उन्होंने ये बहुत ही सम्मान तरीके से किया, मगर डायरेक्टर को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने फिर कभी धर्मेंद्र के साथ काम नहीं किया.' वहीं बॉबी ने आगे कहा कि 'मैंने जिन डायरेक्टर के साथ काम किया सभी ने मुझे प्यार और सम्मान दिया.'