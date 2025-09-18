फिल्म को ‘ना’ कहने पर डायरेक्टर को आया था धर्मेंद्र पर गुस्सा, कभी साथ काम ना करने की खाई थी कसम!
Advertisement
trendingNow12927414
Hindi Newsबॉलीवुड

फिल्म को ‘ना’ कहने पर डायरेक्टर को आया था धर्मेंद्र पर गुस्सा, कभी साथ काम ना करने की खाई थी कसम!

बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र अपनी फिल्मों के चलते लाखों लोगों के दिलों पर राज किया करते थे. वहीं वो कई फिल्म डायरेक्टर्स के पंसदीदा एक्टर बन गए थे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि धर्मेंद्र ने एक डायरेक्टर के साथ कभी काम ना करने की कसम खाई थी. आइए बताते हैं इसके बारे में.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 18, 2025, 05:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फिल्म को ‘ना’ कहने पर डायरेक्टर को आया था धर्मेंद्र पर गुस्सा, कभी साथ काम ना करने की खाई थी कसम!

हिंदी फिल्म सिनेमा के दिग्गज रहे धर्मेंद्र ने अपने फिल्मी करियर में कई सुपरहिट फिल्में दीं, जिसमें क्लासिक शोले, ब्लैकमेल, धर्मवीर,आंखें, सीता और गीता, अलीबाबा और 40 चोर, चुपके-चुपके और लोफर जैसी फिल्में शामिल हैं इन फिल्मों से वो ऑडियंस के फेवरेट बन गए थे. वहीं धर्मेंद्र के लुक्स और दमदार पर्सनैलिटी के चलते कई फीमेल फैंस उनकी एक झलक देखने को बेताब रहती थीं. धर्मेंद्र ने लगातार कई सुपरहिट फिल्में दी थीं जिसके बाद कई बड़े डायरेक्टर्स उन्हें अपनी फिल्म का पार्ट बनाना चाहते थे और धर्मेंद्र भी एक साल में कई फिल्में साइन किया करते थे. लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इस बड़े डायरेक्टर के साथ उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया.

 

बैड्स ऑफ बॉलीवुड प्रीमियर
धर्मेंद्र के छोटे बेटे और एक्टर बॉबी देओल ने पिता से जुड़े इस किस्से के बारे में हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया है. दरअसल वो इन दिनों शाहरुख खान के बेटे की डायरेक्शन डेब्यू सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में नजर आने वाले हैं जिसका हाल ही में किंक खान द्वारा ग्रैंड प्रीमियर रखा गया था. इस प्रीमियर पर बॉलीवुड के बड़े-बड़े सितारे शामिल हुए थे जिसमें अजय देवगन-काजोल से लेकर कई पुराने स्टार्स भी नजर आए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

 

fallback

 

धर्मेंद्र ने फिल्म को कहा ना
बॉबी देओल से इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी किसी डायरेक्टर को फिल्म न करने के लिए मना किया है, इस दौरान बॉबी ने पिता धर्मेंद्र से जुड़े एक किस्से को शेयर किया. उन्होंने बताया, 'एक बड़े डायरेक्टर, जिन्होंने कई हिट फिल्में बनाई थीं, ने धर्मेंद्र को एक बड़ी फिल्म के लिए अप्रोच किया था जो आज भी कई लोगों की फेवरेट है. लेकिन उस फिल्म को धर्मेंद्र को किसी वजह से ना कहना पड़ा था और उन्होंने ये बहुत ही सम्मान तरीके से किया, मगर डायरेक्टर को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने फिर कभी धर्मेंद्र के साथ काम नहीं किया.' वहीं बॉबी ने आगे कहा कि 'मैंने जिन डायरेक्टर के साथ काम किया सभी ने मुझे प्यार और सम्मान दिया.'

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

DharmendraBobby DeolBads of BollywoodShah Rukh Khan

Trending news

जासूस एजेंट और फ्लॉप प्रोफेसर...राहुल के आरोपों पर भड़कीं ये महिला नेता
Rahul Gandhi
जासूस एजेंट और फ्लॉप प्रोफेसर...राहुल के आरोपों पर भड़कीं ये महिला नेता
डील तो कर ली लेकिन भारत के साथ हुई जंग तो क्या पाकिस्तान का साथ देगा सऊदी?
india pakistan news
डील तो कर ली लेकिन भारत के साथ हुई जंग तो क्या पाकिस्तान का साथ देगा सऊदी?
कॉलर पकड़ा और फिर दे थप्पड़, दे थप्पड़...दो महिलाओं ने क्यों की शख्स की पिटाई?
Maharashtra
कॉलर पकड़ा और फिर दे थप्पड़, दे थप्पड़...दो महिलाओं ने क्यों की शख्स की पिटाई?
'भगवान विष्णु से पूछो..', बयान पर घिरे CJI तो दी सफाई- सभी धर्मों का सम्मान करता हूं
CJI BR Gavai
'भगवान विष्णु से पूछो..', बयान पर घिरे CJI तो दी सफाई- सभी धर्मों का सम्मान करता हूं
3500 करोड़ के आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, 20 ठिकानों पर छापेमारी
Andhra Pradesh Liquor Scam
3500 करोड़ के आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, 20 ठिकानों पर छापेमारी
लोगों ने हमेशा मुझ पर बरसाया प्यार... केएस अलागिरी की टिप्पणी पर आया कंगना का बयान
KS Alagiri-Kangana Ranaut Controversy
लोगों ने हमेशा मुझ पर बरसाया प्यार... केएस अलागिरी की टिप्पणी पर आया कंगना का बयान
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का नया दावा, खड़गे ने चुनाव आयोग से पूछे तीखे सवाल
rahul gandhi vote theft claim
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का नया दावा, खड़गे ने चुनाव आयोग से पूछे तीखे सवाल
संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना बन गई कांग्रेस की आदत, BJP ने साधा राहुल पर निशाना
BJP
संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना बन गई कांग्रेस की आदत, BJP ने साधा राहुल पर निशाना
महबूबा मुफ्ती को किया गया 'नजरबंद', कहा- ये है जम्मू-कश्मीर की कड़वी सच्चाई
Mehbooba Mufti home arrest
महबूबा मुफ्ती को किया गया 'नजरबंद', कहा- ये है जम्मू-कश्मीर की कड़वी सच्चाई
पीएम मोदी ने नेपाल की नई अंतरिम PM सुशीला कार्की को दिया समर्थन का भरोसा
PM Modi and Sushila Karki conversation
पीएम मोदी ने नेपाल की नई अंतरिम PM सुशीला कार्की को दिया समर्थन का भरोसा
;