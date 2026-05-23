10 मिलियन व्यूज के साथ ट्रेंड कर रहा बॉबी देओल की ‘बंदर’ का ट्रेलर, फैंस बोले- ब्लॉकबस्टर है बॉस!

बॉबी देओल स्टारर फिल्म ‘बंदर’ का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसने फैंस के बीच फिल्म की रिलीज को लेकर एक्साइटमेंट काफी बढ़ा दी है. खास बात ये है कि ऑडियंस की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, जबकि आमतौर पर इतने बड़े लेवल पर ये रफ्तार समय के साथ धीमी पड़ जाती है. 21 मई को दोपहर 12:36 बजे रिलीज किए गए इस ट्रेलर ने अब तक 2 लाख 9 हजार से ज्यादा वॉच आवर्स दर्ज किए हैं और यूट्यूब पर लगभग 4 करोड़ 30 लाख इम्प्रेशन्स हासिल किए हैं.

ये आंकड़े दिखाते हैं कि शुरुआती रिलीज के बाद भी फैंस का इंटरेस्ट फिल्म को लेकर बना हुआ है. वहीं 3 करोड़ 48 लाख इम्प्रेशन्स डिस्कवरी सरफेस से आए हैं, जबकि 73 लाख इम्प्रेशन्स इन-स्ट्रीम प्लेसमेंट्स से मिले हैं. इससे साफ है कि ट्रेलर को रिकमेंडेशन सिस्टम्स के जरिए बड़े लेवल पर लोगों तक पहुंचाया जा रहा है.

बिना किसी पैड प्रमोशन के मिले लाखों व्यूज

बॉबी देओल की इस फिल्म के ट्रेलर के आंकड़ों को और एक जरूरी बात और भी ज्यादा खास बनाती है. इस ट्रेलर के लिए किसी भी प्रकार की पेड कमेंट को बढ़ाने का इस्तेमाल नहीं किया गया है. ट्रेलर के कमेंट सेक्शन में दिखाई दे रही ऑडियंस का पूरा रिएक्शन बिल्कुल सही है, जो आज के बड़े हिंदी फिल्म प्रमोशन कैंपेन में बहुत कम देखा जाता है.

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उम्मीद से बेहतरीन ट्रेलर का परफॉर्मेंस

फिल्म ‘बंदर’ के ट्रेलर की सफलता से पता चलता है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस करेगी और क्रिटिक्स के सामने अपनी एक अच्छी इमेज बनाएगी. करीब 2 मिनट 59 सेकंड लंबे इस ट्रेलर की एवरेज वॉचिंग टाइमिंग 2 मिनट 15 सेकंड की है, जो हिंदी फिल्म ट्रेलर के नॉर्मल लेवल से काफी ऊपर है. वहीं डिस्कवरी क्लिक-थ्रू रेट लगातार 14 परसेंट से ऊपर बना हुआ है, जो इंडस्ट्री के नॉर्मल स्केल से दोगुना माना जाता है. इतने बड़े लेवल पर ये आंकड़ा बनाए रखना काफी बड़ी बात है, खासकर तब जब ट्रेलर लगातार नई ऑडियंस तक पहुंच रहा हो.

एल्गोरिदम का खेल

आमतौर पर जैसे-जैसे इम्प्रेशन्स बढ़ते हैं और ट्रेलर मेन ऑडियंस ग्रुप से बाहर नई ऑडियंस तक पहुंचता है, क्लिक-थ्रू रेट कम होने लगता है. लेकिन ‘बंदर’ इसके उलटी दिशा में आगे बढ़ रही है. ये साइन है कि लोगों की एक्साइटमेंट लगातार बढ़ रही है और यूट्यूब का रिकमेंडेशन सिस्टम ट्रेलर को नए लोगों तक लगातार पहुंच रहा है. वहीं व्यूअर्स के बढ़ते नंबर्स एक मजबूत एल्गोरिदम के साइन के साथ बंदर हाल के सालों के हिंदी सिनेमा कैंपेन में सबसे चर्चा में रहने वाला ट्रेलर लॉन्च बन गया है.

फिल्म कब होगी रिलीज?

सुदीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी द्वारा लिखी गई फिल्म ‘बंदर’ में बॉबी देओल के साथ सान्या मल्होत्रा, सपना पब्बी, सबा आजाद, राज बी शेट्टी, रिद्धि सेन, इंद्रजीत सुकुमारन, जितेंद्र जोशी और नागेश भोंसले अहम भूमिका में नजर आएंगे. फिल्म का निर्माण निखिल द्विवेदी की सैफ्रन मैजिकवर्क्स ने ज़ी स्टूडियोज की मदद से किया गया है. ये फिल्म 5 जून 2026 को वर्ल्ड थिएटर्स में रिलीज होगी.