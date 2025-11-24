Advertisement
trendingNow13016717
Hindi Newsबॉलीवुड

'मैंने रमेश सिप्पी को बोला था इसे रख लो...', 'शोले' फिल्म में किसने दिलवाया था अमिताभ बच्चन को जय का रोल?

Dharamendra Helps Amitabh Bacchan for Sholey Moovie: जून 2025 में धर्मेंद्र ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए इस बात का खुलासा किया था कि कैसे उन्होंने 'शोले' में जय के रोल के लिए अमिताभ बच्चन के नाम को आगे बढ़ाया था.  धर्मेंद्र ने बताया था, 'मैंने ही 'शोले' में जय के रोल के लिए अमिताभ बच्चन की सिफारिश की थी.'

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 24, 2025, 05:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'मैंने रमेश सिप्पी को बोला था इसे रख लो...', 'शोले' फिल्म में किसने दिलवाया था अमिताभ बच्चन को जय का रोल?

Dharmendra Death News: सोमवार (24 नवंबर) गुजरे जमाने के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया. धर्मेंद्र के निधन के साथ ही बॉलीवुड के एक युग का अंत हो गया. उनके निधन की खबर मिलते ही पूरे देश में उनके प्रशंसकों के बीच शोक की लहर दौड़ गई. धर्मेंद्र के जानने वाले बॉलीवुड के कलाकार बताते हैं कि वो यारों के यार थे. बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के करियर को संवारने में भी धर्मेंद्र का बड़ा हाथ रहा है. साल 1975 में आई रमेश सिप्पी की कालजयी फिल्म फिल्म 'शोले' में जय की भूमिका मेगास्टार अमिताभ बच्चन को दिलवाने में धर्मेंद्र ने ही उनकी मदद की थी. अमिताभ बच्चन से पहले जय का रोल बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा करने वाले थे.  

जून 2025 में धर्मेंद्र ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए इस बात का खुलासा किया था कि कैसे उन्होंने 'शोले' में जय के रोल के लिए अमिताभ बच्चन के नाम को आगे बढ़ाया था.  धर्मेंद्र ने बताया था, 'मैंने ही 'शोले' में जय के रोल के लिए अमिताभ बच्चन की सिफारिश की थी.' न्यूज एजेंसी से बात करते हुए धर्मेंद्र ने आगे बताया, 'मैं तो अपनी तरफ से कहता नहीं मैंने उनको (अमिताभ बच्चन) रोल दिलाया. अमिताभ साहब जी मुझसे मिलने आते थे वह मेरे बगल में ही बैठते थे तो उसी समय मैंने रमेश सिप्पी जी से कहा कि ये नया लड़का है. उसकी आवाज से लगता था कि ये बहुत अच्छा काम करेगा. तब मैंने कहा इनको इस फिल्म में ले लो.' 

पहले अमिताभ की जगह शत्रुघ्न सिन्हा करने वाले थे 'जय' का रोल
फिल्म 'शोले' की कास्टिंग को लेकर लंबे समय से चर्चित किस्सों में से एक यह भी है कि जिस भूमिका में बाद में अमिताभ बच्चन नजर आए, वह शुरुआत में कथित तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा को ऑफर की गई थी. हालांकि बाद में धर्मेंद्र ने इस किरदार के लिए अमिताभ बच्चन का नाम सुझाया और टीम ने उनके साथ आगे बढ़ने का फैसला किया. शोले की कहानी काल्पनिक रामगढ़ गांव के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां रिटायर्ड पुलिस अधिकारी ठाकुर बलदेव सिंह (संजीव कुमार) कुख्यात डाकू गब्बर सिंह (अमजद खान) को पकड़ने की योजना बनाते हैं. इसके लिए वे दो छोटे-मोटे अपराधियों जय (अमिताभ बच्चन) और वीरू (धर्मेंद्र) की मदद लेते हैं. कहानी दोस्ती, बदले और साहस के इर्द-गिर्द बुनी गई है जिसने शोले को भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में शामिल कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

बॉलीवुड में धर्मेन्द्र की कुछ यादगार फिल्में
धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में 6 दशकों तक अपना वर्चस्व कायम रखा. साल 1960 के दशक से लेकर 1990 के दशक तक वो बॉलीवुड में अपना जलवा कायम रखा था. धर्मेंद्र ने 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. इसके बाद धर्मेंद्र की आंखें, शिकार, आया सावन झूम के, मेरा गांव मेरा देश, सीता और गीता, राजा जानी, जुगनू, यादों की बारात, दोस्त, शोले, प्रतिज्ञा, चरस, धरम-वीर, चाचा भतीजा, गुलामी, हुकूमत, आग ही आग, एलान-ए-जंग और तहलका के साथ-साथ उनके कुछ प्रशंसित प्रदर्शनों में अनपढ़, बंदिनी, हकीकत, अनुपमा, ममता, मझली दीदी, सत्यकाम, नया जमाना, समाधि, रेशम की डोरी, चुपके-चुपके, दिल्लगी, द बर्निंग ट्रेन, दो दिशाएं और हथियार शामिल हैं.

यह भी पढ़ेंः जीवन में जो चाहा धर्मेंद्र ने वो पाया, फिर भी 'हीमैन' को ताउम्र इस बात का रहा पछतावा

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

DharmendraDharmendra DeathAmitabh BacchanSholey

Trending news

BLO को धमका रही TMC, INDIA गठबंधन दे रहा संरक्षण; भाजपा का आरोप
bengal elections
BLO को धमका रही TMC, INDIA गठबंधन दे रहा संरक्षण; भाजपा का आरोप
'अरुणाचल तो चीन का हिस्सा है', भारतीय महिला के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर बदतमीजी
China India relations
'अरुणाचल तो चीन का हिस्सा है', भारतीय महिला के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर बदतमीजी
'सिनेमा के एक युग का अंत...', धर्मेंद्र के निधन पर PM मोदी ने जताया दुख
Dharmendra
'सिनेमा के एक युग का अंत...', धर्मेंद्र के निधन पर PM मोदी ने जताया दुख
पुलिस पर अटैक, हिडमा के समर्थन में नारे; पर्यावरण के नाम पर नक्सली से हमदर्दी क्यों?
Delhi
पुलिस पर अटैक, हिडमा के समर्थन में नारे; पर्यावरण के नाम पर नक्सली से हमदर्दी क्यों?
जस्टिस सूर्यकांत के शपथ समारोह में नहीं दिखे नेता प्रतिपक्ष; बीजेपी ने खड़े किए सवाल
Rahul Gandhi
जस्टिस सूर्यकांत के शपथ समारोह में नहीं दिखे नेता प्रतिपक्ष; बीजेपी ने खड़े किए सवाल
1800NM की रेंज! इंडियन नेवी के बख्तरबंद में INS Mahe वॉरशिप शामिल; दुश्मनों में दहशत
INS Mahe
1800NM की रेंज! इंडियन नेवी के बख्तरबंद में INS Mahe वॉरशिप शामिल; दुश्मनों में दहशत
CJI की शपथ लेते ही कितनी सैलरी लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं
CJI Surya Kant
CJI की शपथ लेते ही कितनी सैलरी लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं
महाराष्ट्र में तेज रफ्तार का कहर; कार ड्र्राइवर ने मारी कई गाड़ियों को टक्कर
Maharashtra news
महाराष्ट्र में तेज रफ्तार का कहर; कार ड्र्राइवर ने मारी कई गाड़ियों को टक्कर
आर्टिकल 370 से SIR तक... जस्टिस सूर्यकांत के इन 10 फैसलों ने मचाया था भूचाल
Justice SuryaKant
आर्टिकल 370 से SIR तक... जस्टिस सूर्यकांत के इन 10 फैसलों ने मचाया था भूचाल
जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ; कितना होगा कार्यकाल?
NEW CJI OF INDIA
जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ; कितना होगा कार्यकाल?