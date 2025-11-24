'मैंने रमेश सिप्पी को बोला था इसे रख लो...', 'शोले' फिल्म में किसने दिलवाया था अमिताभ बच्चन को जय का रोल?

Dharamendra Helps Amitabh Bacchan for Sholey Moovie: जून 2025 में धर्मेंद्र ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए इस बात का खुलासा किया था कि कैसे उन्होंने 'शोले' में जय के रोल के लिए अमिताभ बच्चन के नाम को आगे बढ़ाया था. धर्मेंद्र ने बताया था, 'मैंने ही 'शोले' में जय के रोल के लिए अमिताभ बच्चन की सिफारिश की थी.'
Dharmendra Death News: सोमवार (24 नवंबर) गुजरे जमाने के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया. धर्मेंद्र के निधन के साथ ही बॉलीवुड के एक युग का अंत हो गया. उनके निधन की खबर मिलते ही पूरे देश में उनके प्रशंसकों के बीच शोक की लहर दौड़ गई. धर्मेंद्र के जानने वाले बॉलीवुड के कलाकार बताते हैं कि वो यारों के यार थे. बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के करियर को संवारने में भी धर्मेंद्र का बड़ा हाथ रहा है. साल 1975 में आई रमेश सिप्पी की कालजयी फिल्म फिल्म 'शोले' में जय की भूमिका मेगास्टार अमिताभ बच्चन को दिलवाने में धर्मेंद्र ने ही उनकी मदद की थी. अमिताभ बच्चन से पहले जय का रोल बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा करने वाले थे.
जून 2025 में धर्मेंद्र ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए इस बात का खुलासा किया था कि कैसे उन्होंने 'शोले' में जय के रोल के लिए अमिताभ बच्चन के नाम को आगे बढ़ाया था. धर्मेंद्र ने बताया था, 'मैंने ही 'शोले' में जय के रोल के लिए अमिताभ बच्चन की सिफारिश की थी.' न्यूज एजेंसी से बात करते हुए धर्मेंद्र ने आगे बताया, 'मैं तो अपनी तरफ से कहता नहीं मैंने उनको (अमिताभ बच्चन) रोल दिलाया. अमिताभ साहब जी मुझसे मिलने आते थे वह मेरे बगल में ही बैठते थे तो उसी समय मैंने रमेश सिप्पी जी से कहा कि ये नया लड़का है. उसकी आवाज से लगता था कि ये बहुत अच्छा काम करेगा. तब मैंने कहा इनको इस फिल्म में ले लो.'
पहले अमिताभ की जगह शत्रुघ्न सिन्हा करने वाले थे 'जय' का रोल
फिल्म 'शोले' की कास्टिंग को लेकर लंबे समय से चर्चित किस्सों में से एक यह भी है कि जिस भूमिका में बाद में अमिताभ बच्चन नजर आए, वह शुरुआत में कथित तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा को ऑफर की गई थी. हालांकि बाद में धर्मेंद्र ने इस किरदार के लिए अमिताभ बच्चन का नाम सुझाया और टीम ने उनके साथ आगे बढ़ने का फैसला किया. शोले की कहानी काल्पनिक रामगढ़ गांव के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां रिटायर्ड पुलिस अधिकारी ठाकुर बलदेव सिंह (संजीव कुमार) कुख्यात डाकू गब्बर सिंह (अमजद खान) को पकड़ने की योजना बनाते हैं. इसके लिए वे दो छोटे-मोटे अपराधियों जय (अमिताभ बच्चन) और वीरू (धर्मेंद्र) की मदद लेते हैं. कहानी दोस्ती, बदले और साहस के इर्द-गिर्द बुनी गई है जिसने शोले को भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में शामिल कर दिया.
बॉलीवुड में धर्मेन्द्र की कुछ यादगार फिल्में
धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में 6 दशकों तक अपना वर्चस्व कायम रखा. साल 1960 के दशक से लेकर 1990 के दशक तक वो बॉलीवुड में अपना जलवा कायम रखा था. धर्मेंद्र ने 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. इसके बाद धर्मेंद्र की आंखें, शिकार, आया सावन झूम के, मेरा गांव मेरा देश, सीता और गीता, राजा जानी, जुगनू, यादों की बारात, दोस्त, शोले, प्रतिज्ञा, चरस, धरम-वीर, चाचा भतीजा, गुलामी, हुकूमत, आग ही आग, एलान-ए-जंग और तहलका के साथ-साथ उनके कुछ प्रशंसित प्रदर्शनों में अनपढ़, बंदिनी, हकीकत, अनुपमा, ममता, मझली दीदी, सत्यकाम, नया जमाना, समाधि, रेशम की डोरी, चुपके-चुपके, दिल्लगी, द बर्निंग ट्रेन, दो दिशाएं और हथियार शामिल हैं.
