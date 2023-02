Dharmendra Family: क्या आप जानते हैं 'हीमैन' धर्मेंद्र के हैं 6 बच्चे? सनी-बॉबी-ईशा बने स्टार तो बाकी करते हैं ये काम

Dharmendra Hema Malini Childrend: हिंदी सिनेमा जगत के लीजेंड एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra Marriage) अपनी लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेकर ही हमेशा सुर्खियों में रहे हैं. 100 से ज्यादा हिट फिल्में देने वाले धर्मेंद्र (Dharmendra Movies) की आज भी जबरदस्त फैन-फॉलोइंग है. लेकिन उनके बहुत ही कम फैंस जानते हैं कि एक्टर ने दो शादियां की थीं और उनके 6 बच्चे हैं. जिनमें से ईशा-बॉबी (Esha Deol, Bobby Deol) और सनी(Sunny Deol) को तो हम बड़े पर्दे पर देख चुके हैं लेकिन धर्मेंद्र (Dharmendra Children) के बाकी बच्चे क्या करते हैं, आप यहां जान सकते हैं.

हेमा मालिनी अफेयर और शादी ने बटोरी सुर्खियां

धर्मेंद्र (Dharmendra First Marriage) जब केवल 19 साल के थे, तब उन्होंने प्रकाश कौर से शादी की थी. 1954 में धर्मेंद्र (Dharmendra First Marriage Children) की शादी हुई और उसके बाद उनके चार बच्चे हुए. अजय सिंह (सनी देओल), विजय सिंह (बॉबी देओल), विजेता और अजेता देओल. फिर धर्मेंद्र ने 1980 में दूसरी बार हेमा मालिनी के साथ शादी की थी. हेमा और धर्मेंद्र (Hema and Dharmendra Daughters) के दो बेटियां हुईं जिनका नाम ईशा देओल और अहाना देओल है.

धर्मेंद्र के बच्चे क्या काम करते हैं?

बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra Son Name) के सबसे बड़े बेटे सनी देओल बॉलीवुड एक्टर हैं. वहीं दूसरे बेटे बॉबी देओल भी एक्टिंग में नाम कमा रहे हैं. वहीं धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की बेटियां विजेता और अजेता देओल लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं. जानकारी के मुताबिक दोनों की ही शादियां हो चुकी हैं. अजेता शादी के बाद कैलिफॉर्निया शिफ्ट हो गई हैं, वहीं विजेता ने एक प्रोडक्शन हाउस खोला है जिसका नाम विजेता प्रोडक्शन हाउस है. एंटरटेनमेंट खबरों की मानें तो विजेता भी अमेरिका में रहती हैं.

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटियां क्या करती हैं?

धर्मेंद्र और हेमा (Dharmendra and Hema Malini Childrend) मालिनी की दो बेटिया हैं. ईशा देओल अपने माता-पिता की तरह फिल्मों में काम करती हैं. ईशा देओल की शादी बिजनेसमैन भरत तख्तानी के साथ हुई है.

वहीं हेमा-धर्मेंद्र की छोटी बेटी अहाना देओल एक क्लासिकल डांसर हैं और उनकी शादी बिजनेसमैन वैभव कुमार से हुई है.

