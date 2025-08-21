राजकुमार ने डायरेक्टर को तेवर दिखा ठुकराई थी फिल्म! धर्मेंद्र के करियर की बनीं सबसे बड़ी सुपरहिट, करोड़ों का कलेक्शन कर रही ब्लॉकबस्टर

Bollywood: वेटरन एक्टर राजकुमार ने इस फिल्म को ठुकरा कर बहुत बड़ी गलती कर दी और धर्मेंद्र की किस्मत चमक गई थी. फिल्म के रिलीज होते ही करोड़ों का कलेक्शन किया था.
पॉपुलर एक्टर राजकुमार अपने अनोखी और दमदार पर्सनैलिटी के चलते फैंस के दिलों पर रुल करते थे .उन्होंने हिंदी सिनेमा में कई सुपरहिट फिल्में दीं और इसे एक नए मुकाम पर पहुंचने में मदद की. वेटरन एक्टर राजकुमार ने तिरंगा, सौदागर, नीलकमल और पाकीजा जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से कमाल कर दिया था. वहीं उनके स्टाइल और वर्सेटाइल एक्टिंग को देखकर फैंस खुद को सीटियां बजाने से नहीं रोक पाते थे. राजकुमार के फेमस डायलॉग ‘जानी… हम तुम्हें मारेंगे, और जरूर मारेंगे.. लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा.’ को सुनते ही लोग खुशी से झूम उठते थे. वहीं एक्टर राजकुमार के कई किस्से फिल्म इंडस्टी में फेमस है उनमें से एक किस्सा फिल्म 'आँखें' से भी जुड़ा है.
धर्मेंद्र स्टारर फिल्म 'आँखें' साल 1968 में रिलीज हुई थी इस फिल्म से धर्मेंद्र ने खूब नाम कमाया था. वहीं ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए डायरेक्टर रामानंद सागर की पहली पसंद एक्टर राजकुमार थे? जी हां! रामानंद सागर और एक्टर राजकुमार के बीच दोस्ती का गहरा रिश्ता था इसलिए उन्होंने इस फिल्म के लिए पहले राजकुमार को ऑफर दिया था. मगर वेटरन एक्टर राजकुमार को फिल्म की कहानी पसंद नहीं आई और उन्होंने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था.
वहीं इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा बहुत ज्यादा फेमस हुआ था दरअसल कुछ लोगों का कहना है कि फिल्म को इनकार करते समय एक्टर राजकुमार ने अपने कुत्ते को बुलाकर मजाक करते हुए पूछा, ‘क्या तुम इस फिल्म में काम करना चाहते हो?’ और फिर अपने दोस्त रामानंद जी से कहा, ‘मेरा कुत्ता भी इस फिल्म में काम नहीं करना चाहता है.’ राजकुमार की इस बात को सुनकर रामानंद सागर गुस्से में उठकर चले गए और फिर दोनों ने साथ में कभी कोई फिल्म नहीं की.
राजकुमार के इस फिल्म को ठुकराने के बाद ये धर्मेंद्र की झोली में जा गिरी और फिल्म सुपरहिट रही. इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस माला सिंह नजर आई थीं. वहीं इस फिल्म के कई गाने आज भी सुने जाते हैं. कम बजट वाली इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 6 करोड़ की तगड़ी कमाई की थी.
