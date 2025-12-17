रणबीर कपूर या रणवीर सिंह? 'धुरंधर' के एक्टर ने किया खुलासा, बताया कौन रहता सेट पर ज्यादा शांत

Naveen Kaushik On Ranbir And Ranveer: बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए दिन कुछ न कुछ चलता रहता है. इस वक्त बॉलीवुड में दो बड़े नामों में एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है. ये दो नाम 'धुरंधर' के रणवीर सिंह और 'सांवरिया' के रणबीर कपूर के बीच है. दोनों ही सितारों को फैंस काफी पसंद करते हैं और दोनों की ही काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग है. रणबीर और रणवीर दोनों का ही स्टारडम किसी से छिपा नहीं है. बीते सालों में ये बात साबित हुई है कि उनको हिंदी सिनेमा में इस वक्त सबसे बड़े हीरो के तौर पर क्यों देखा जाता है.

रणबीर-रणवीर को लेकर नवीन ने किया खुलासा

हाल ही में रणबीर कपूर और रणवीर सिंह के साथ काम करने वाले एक्टर नवीन कौशिक ने दोनों सितारों के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि रणबीर और रणवीर में क्या अलग है? दोनों कितने कमाल के हीरो और एक बेहतरीन इंसान हैं. दरअसल, नवीन कौशिक ने इंडिया फॉर्म को दिए इंटरव्यू में बताया कि रणवीर और रणबीर के तरीकों में कितना फर्क है. बॉलीवुड के धुरंधर यानी रणवीर सिंह के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि वे सेट पर एक इलेक्ट्रिक प्रेजेंस लेकर आते हैं. मूवी के सेट पर आने के साथ ही लोगों का मोरल बढ़ा देते हैं.

रणवीर सिंह पर बोले नवीन कौशिक

वहीं नवीन ने 'धुरंधर' पर बात करते हुए कहा कि रणवीर पर लंबे समय के बाद वापसी का एक बड़ा भार था, लेकिन फिर भी उन्होंने सेट पर खुद को काफी संतुलित रखा है. रणवीर ने जिस तरह से हमजा के किरदार को पकड़ा है, उसने मुझे हैरान कर दिया है. ये किरदार रणवीर के नेचर से काफी अलग था. लोगों को उन्हें थोड़ा लाउड, एनर्जेटिक किरदारों में देखा है. लेकिन हमजा का किरदार काफी सटल और इमोशनली कंट्रोल्ड था. आप सोचते हैं कि वो स्क्रीन पर फटेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते और यही इस किरदार को और भी ज्यादा पावरफुल बनाता है.

रणबीर कपूर को रणवीर से बताया अलग

वहीं नवीन कौशिक ने रणबीर कपूर पर बात करते हुए कहा रणबीर कपूर रणवीर सिंह से काफी अलग एनर्जी रखते हैं. वो काफी शांत रहते हैं और उनका फोकस कमाल का रहता है. रणबीर कपूर की सेट पर प्रजेंस काफी सटल लेकिन एम्पैक्टफुल होती है. नवीन ने रणबीर कपूर के साथ 'ये जवानी है दीवानी' और 'रॉकेट सिंह: सेल्समैन ऑफ द ईयर' में काम किया था.