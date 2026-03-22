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Hindi Newsबॉलीवुड‘Dhurandhar 2’ के बीच आई खुशखबरी, रणवीर सिंह संग हिट फिल्म दे चुके प्रोड्यूसर बने पिता, शादी के 3 साल बाद घर में गूंजी किलकारी

‘Dhurandhar 2’ के बीच आई खुशखबरी, रणवीर सिंह संग हिट फिल्म दे चुके प्रोड्यूसर बने पिता, शादी के 3 साल बाद घर में गूंजी किलकारी

Ghajini Producer Blessed With Baby Boy: आमिर खान की फिल्म 'गजनी' और रणवीर सिंह की 'लुटेरा' जैसी हिट फिल्मों के प्रोड्यूसर पिता बन गए हैं. उनके घर नन्हा मेहमान आया है. शादी के लगभग 3 साल बाद कपल पेरेंट्स बना है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 22, 2026, 08:33 PM IST
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‘Dhurandhar 2’ के बीच आई खुशखबरी, रणवीर सिंह संग हिट फिल्म दे चुके प्रोड्यूसर बने पिता, शादी के 3 साल बाद घर में गूंजी किलकारी

Ghajini Producer Blessed With Baby Boy: नवरात्रि के खास मौके पर फिल्म इंडस्ट्री से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. आमिर खान की फिल्म 'गजनी' और रणवीर सिंह की फिल्म 'लूटेरा' के जाने-माने प्रोड्यूसर मधु मंटेना और उनकी पत्नी इरा के घर किलकारियां गूंजी हैं. कपल ने शाद के लगभग 3 साल बाद अपने पहले बच्चे के रूप में बेटे का स्वागत किया है. सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कपल ने फैंस को खुशखबरी दी. 

प्रोड्यूसर ने फैंस को दी खुशखबरी

फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने प्रोड्यूसर मधु मंटेना ने हाल ही में सोशल मीडिया पर फैंस को ये खुशखबरी दी है. उन्होंने पोस्ट शेयर कर बताया कि वह माता पिता बन गए हैं और इसके लिए उन्होंने भगवान का आभार भी व्यक्त किया है. बच्चे के आने से उनके पूरे परिवार में जश्न का माहौल है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रोड्यूसर ने शेयर किया पोस्ट

फिल्म 'गजनी' के प्रोड्यूसर मधु मंटेना और इरा के घर किलकारियां गूंजी है. कपल ने 21 मार्च को अपने बेटे का स्वागत किया है. प्रोड्यूसर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर भगवान श्रीकृष्ण का शुक्रिया करते हुए लिखा कि ये उनके लिए एक कृपा है हम पर. उनके बेटे का जन्म नवरात्रि के पावन दिनों और ईद के मौके पर हुआ. इससे उनकी खुशी दोगुनी हो गई है. 

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सेलेब्स भी दे रहे कपल को बधाई

इस खुशखबरी के सामने आने के बाद से ही फैंस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है. हर कोई उन्हें पोस्ट पर बधाई दे रहे हैं. इस पोस्ट पर फैंस के साथ-साथ सेलेब्स भी जमकर कपल को बधाई दे रहे हैं. रवीना टंडन, पुलकित सम्राट और नरिगस फाखरी समेत कई सितारों ने उनकी पोस्ट पर बधाई दी है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2023 में कपल ने की थी शादी

बता दें कि मधु और इरा फेमस कपल्स में से एक हैं. मधु एक जाने-माने फिल्म निर्माता और प्रोड्यूसर हैं, वहीं उनकी पत्नी इरा एक फेमस लेखिका और योग टीचर हैं. कपल ने 11 जून 2023 को जुहू के इस्कॉन मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से शादी की थी. शादी के लगभग 3 साल बाद कपल ने बेटे का स्वागत किया है.   

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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