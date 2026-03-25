'मैं बहुत रोया, क्या आप रोए?' 'धुरंधर 2' एक्टर रणवीर सिंह ने पूछा फैंस से सवाल, जवाब मिला- घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी

Dhurandhar 2 Ranveer Singh: रणवीर सिंह ने 'धुरंधर 2' में अपनी तगड़ी परफॉर्मेंस से हर किसी का दिल जीत लिया है. हमजा के किरदार ने रणवीर को बॉलीवुड का वो एक्टर बना दिया है कि हर कोई उनके साथ काम करने को बेसब्र है. इस बीच 'धुरंधर' एक्टर ने सोशल मीडिया पर फिल्म का एक इमोशनल गाना शेयर किया और फैंस से सवाल पूछा. जिसके जवाब में फैन ऐसी-ऐसी बातें लिख रहे कि उनका पोस्ट तेजी से वायरल हो गया.

मैं तो बहुत रोया...क्या आप रोए?

रणवीर सिंह ने इंस्टाग्राम पर 'धुरंधर 2' का एक इमोशनल गाना शेयर किया है. जिसमें सारा अर्जुन के अलावा जसकीरथ सिंह की भी झलकियां दिखाई गई हैं. इस बेहद इमोशनल गाने को शेयर कर रणवीर ने फैंस से एक सवाल पूछा. जो लोगों का ध्यान खींच रहा है. रणवीर ने वीडियो शेयर कर पूछा- 'मैं तो बहुत रोया...क्या आप रोए?'

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भर गया कमेंट सेक्शन

रणवीर ने जैसे ही फैंस से ये सवाल पूछा तो उनका कमेंट सेक्शन जवाब से भर गया. पहले पार्ट में रहमान डकैत की वाइफ का रोल निभाने वाली सौम्या टंडन ने लिखा- 'जब पंजाब की कहानी दिखाई गई तो मैं बहुत रोई. तुमने बेहतरीन काम किया. जिस सीन में आप अपनी बहन को वापस लाते हैं उस सीन को देख वाकई मेरी आंखों में आंसू आ गए.' वहीं, मोनालिसा ने लिखा- 'हां, मैं बहुत रोई.' एक यूजर ने लिखा- 'तुमने जसकीरथ के रोल में बेहतरीन काम किया है. एक ईमानदारी वाली परफॉर्मेंस.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- 'जसकीरथ की एंडिंग थोड़ी हैप्पी होनी चाहिए थी.'तीसरे यूजर ने लिखा- 'हम लोग तुम्हारे साथ खूब रोए.' चौथे ने लिखा- 'तुझे घर की याद नहीं आई जस्सी.'

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अरिजीत सिंह ने दी आवाज

इस इमोशनल गाने के बोल फिर से है. इसे आवाज अरिजीत सिंह ने दी है. लिरिक्स इरशाद कामिल ने लिखे हैं और म्यूजिक शाश्वत सचदेव ने दिया है.ये गाना पूरी तरह से इमोशनल है. जिसमें रणवीर सिंह का दर्द साफ छलका है.साथ ही जिंदगी जीने की चाह को दिखाता है.