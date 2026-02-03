Advertisement
Sara Arjun Video: फिल्म 'धुरंधर 2' की एक्ट्रेस सारा अर्जुन पब्लिक प्लेस पर स्पॉट हुईं. सारा अर्जुन का वीडियो वायरल हो रहा है और इस पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

Written By  Shashikant Mishra|Last Updated: Feb 03, 2026, 08:45 PM IST
'धुरंधर 2' के टीजर रिलीज होते ही वायरल हुआ सारा अर्जुन का वीडियो, लोग बोले- 'क्लिनिक प्लस वाली दीदी'

Sara Arjun Viral Video: 20 साल की एक्ट्रेस सारा अर्जुन ने फिल्म 'धुरंधर' से डेब्यू किया था. इसके बाद वह काफी ज्यादा लाइमलाइट में आ गई हैं. सारा अर्जुन ने भले ही बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट एक्टिंग शुरू कर दी थी लेकिन उन्हें ज्यादा पहचान नहीं मिली थी. लेकिन रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' के बाद से वह काफी ज्यादा चर्चा में रहती हैं. अब सारा अर्जुन हाल ही में पब्लिक प्लेस पर स्पॉट हुई हैं और उनको पैपराजी ने अपने कैमरे में कैद किया. एक्ट्रेस पैप्स के साथ काफी प्यारे अंदाज में नजर आईं. सारा अर्जुन का लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उनके तमाम चाहने वाले फैंस कमेंट कर रहे हैं. वहीं, सोशल मीडिया के तमाम यूजर्स ने फनी रिएक्शन भी दिया है.

सारा अर्जुन के अंदाज को फैंस ने किया पसंद
फिल्म 'धुरंधर 2' की एक्ट्रेस सारा अर्जुन मंगलवार को मायानगरी यानी मुंबई में स्पॉट हुई हैं. पैप्स ने जैसे ही उन्हें देखा तो फोटोज और वीडियोज क्लिक करने लगे. सारा अर्जुन ने भी उन्हें ऐसा करने का पूरा मौका दिया और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया. एक्ट्रेस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही उनका ये अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है और उनकी काफी तारीफ हो रही है. एक यूजर ने लिखा है, 'क्यूट लड़की.' एक यूजर ने लिखा है, 'हमजा अल मजारी लकी है.' एक यूजर ने लिखा है, 'क्लिनिक प्लस वाली दीदी.' एक यूजर ने लिखा है, 'पहली मूवी में ऐसी ही एंट्री होनी चाहिए.'  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

रणवीर सिंह से 20 साल छोटी हैं सारा अर्जुन
फिल्म 'धुरंधर 2' के लीड एक्टर रणवीर सिंह की उम्र 40 साल है और उनके अपोजिट नजर आने वाली एक्ट्रेस सारा अर्जुन उनसे 20 साल छोटी हैं. जबकि दोनों ने फिल्म में पति-पत्नी का रोल किया है. जब फिल्म में दोनों के कास्ट किए जाने की खबर आई थी तो एजगैप को लेकर काफी चर्चा हुई थी. फिलहाल, रणवीर सिंह और सारा अर्जुन की जोड़ी को पसंद किया गया था. बताते चलें कि फिल्म 'धुरंधर' के दूसरे पार्ट 'धुरंधर 2' का टीजर 3 फरवरी यानी आज रिलीज कर दिया गया है. ये फिल्म 19 मार्च को रिलीज होने वाली है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म में संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और राकेश बेदी भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं.

About the Author
author img
Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. राजस्थान पत्रिका से करियर शुरू करने के बाद अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. अब इनकी पारी जी न्यूज के साथ चल रही है. मनोरंजन की ...और पढ़ें

