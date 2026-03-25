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Hindi Newsबॉलीवुड‘धुरंधर 2’ के आखिरी सीन का वायरल हुआ ऑटो ड्राइवर, रणवीर सिंह संग शेयर की स्क्रीन, लेकिन खुद को बड़े पर्दे पर देखने के नहीं पैसे

‘धुरंधर 2’ के आखिरी सीन का वायरल हुआ ऑटो ड्राइवर, रणवीर सिंह संग शेयर की स्क्रीन, लेकिन खुद को बड़े पर्दे पर देखने के नहीं पैसे

रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' इस समय बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है, इसी बीच फिल्म के आखिरी सीन में नजर आने वाला ऑटो ड्राइवर वायरल हो गया है. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Mar 25, 2026, 02:01 PM IST
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‘धुरंधर 2’ के आखिरी सीन का वायरल हुआ ऑटो ड्राइवर, रणवीर सिंह संग शेयर की स्क्रीन, लेकिन खुद को बड़े पर्दे पर देखने के नहीं पैसे

आदित्य धर स्पाई फिल्म ‘धुरंधर द रिवेंज’ ओपनिंग डे पर ही करोड़ों का आंकड़ा पार कर लिया था, जिसके चलते ये पहली ऐसी फिल्म बन गई थी, जिसने एक दिन में 100 करोड़ की कमाई की थी. वहीं रिलीज के 6 दिन बाद भी फिल्म को लेकर लोगों का क्रेज बरकरार है. दर्शकों को ये फिल्म इतनी पसंद आई की वो उसकी कहानी और किरदार हर चीज के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं. वहीं दूसरी ओर, फिल्म में ऑटो रिक्शा वाले का छोटा सा रोल निभाने वाला एक एक्टर अभी तक इस सुपरहिट फिल्म को नहीं देख पाया है. 

खबरों के मुताबिक, ‘धुरंधर 2’ के क्लाइमैक्स सीन में जब रणवीर सिंह का किरदार जसकीरत अपने गांव वापस आता है, तो वो एक ऑटो रिक्शा में आता है, जिसमें ऑटो ड्राइवर बनें एक्टर का कुछ सेकंड का क्लिप दिखाया जाता है. इस क्लिप के वायरल होते ही उस एक्टर ने कैमरे के सामने बात करते हुए बताया कि उन्होंने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है. 

ऑटो ड्राइवर का छलका दर्द 
ऑटो ड्राइवर से सवाल करते हुए पूछा गया कि क्या उन्होंने ‘धुरंधर 2’ देख ली है? जिस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा, ‘मैंने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है. टिकट की कीमत लगभग 500 रुपये है, और जैसा कि आप जानते हैं, ये अभी-अभी रिलीज हुई है, इसलिए मैं इसे अभी तक नहीं देख पाया हूं.’ इस बातचीत में उनसे आगे पूछा गया कि क्या उनके बच्चों ने फिल्म देखने के लिए जिद्द नहीं की? तो उन्होंने कहा, ‘हां, लेकिन मैंने उनसे कहा कि हम पांच लोग हैं, कुछ मिलाकर 2,500 रुपए का खर्च आएगा.’ 

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फिल्म देखने के नहीं हैं पैसे
एक्टर ने आगे अपने खराब हालात के बारे में बात करते हुए बताया कि ‘2,500 रुपए तो हम पूरे महीने में बचा पाते हैं, इसलिए मैं उन्हें फिल्म दिखाने नहीं ले गया. मैंने उनसे कहा कि हम थोड़ा इंतजार करेंगे और बाद में इसे देखेंगे.’ऑटो ड्राइवर ने अपनी बात को बहुत ही आराम और बिना शिकायत किए कहा, जिसने लोगों का दिल जीत लिया.

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