भारत में 778, दुनिया भर में 1200 करोड़... ‘धुरंधर 2’ की दहाड़ से थर्राया बॉक्स ऑफिस, रणवीर सिंह ने तोड़ा अपनी ही ब्लॉकबस्टर मूवी का रिकॉर्ड

Dhurandhar 2 Collection: आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर ‘धुरंधर 2’ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. रणवीर सिंह, संजय दत्त और आर माधवन की एक्टिंग ने फिल्म को और एक्साइटिंग बना दिया है. फिल्म की कहानी और म्यूजिक दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा है. बढ़ती कमाई और रिकॉर्ड्स की रफ्तार इसे अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉरबस्टर फिल्मों में शामिल कर दिया है.
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Dhurandhar 2 Box Office Collection: आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर 2’ इस समय बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है, जिसका दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे स्टार्स की एक्टिंग ने फिल्म को और मजेदार बना दिया है. कहानी पाकिस्तान के ल्यारी इलाके पर आधारित है, जहां रणवीर का किरदार हमजा अली मजारी बनकर खतरनाक मिशन पर निकलता है. फिल्म का एक्शन और थ्रिलिंग सीन लोगों को पूरी तरह बांधे रखते हैं.
हर सीन में थ्रिल है और कहानी में ट्विस्ट्स लगातार आते रहते हैं. दर्शक फिल्म को थिएटर में देखने के बाद सोशल मीडिया पर तारीफ कर रहे हैं. न सिर्फ कहानी, बल्कि फिल्म का डायरेक्शन भी तारीफ के काबिल है. आदित्य धर ने इसे बड़ी ही परफेक्ट तरीके से बनाया है. अब बात करें फिल्म की कमाई की. ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, दूसरे शुक्रवार को ‘धुरंधर 2’ ने 41.75 करोड़ कमाए थे. वहीं, अगले दिन यानी दूसरे शनिवार को फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल आया और 62.85 करोड़ का कलेक्शन हुआ.
इस तरह फिल्म की कुल घरेलू कमाई अब 778.77 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. फिल्म के लगातार बढ़ते कलेक्शन को देखकर लग रहा है कि ‘धुरंधर 2’ जल्द ही भारत में ‘आरआरआर’ का रिकॉर्ड तोड़ सकती है, जिसका लाइफटाइम कलेक्शन (782.20 करोड़) है. इतना ही नहीं, कमाई के मामले में रणवी सिंह ने 2025 में रिलीज हुई अपनी पिछली मूवी ‘धुरंधर’ को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसको 700 करोड़ कमाने में 23 से 24 लगे थे. उम्मीद है कि आज-कल में फिल्म 800 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी.
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अगर यही रफ्तार बनी रही तो वीकेंड खत्म होने तक फिल्म 840 करोड़ रुपये का आंकड़ा भी पार कर सकती है. देश में ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में भी फिल्म ने दर्शकों को दीवाना बना दिया है. अब तक इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1226.44 करोड़ रुपये के पार जा चुका है. इस तरह ‘धुरंधर 2’ भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है. अब इसके आगे सिर्फ कुछ ही बड़े रिकॉर्ड वाली फिल्में बची हैं. फिल्म का म्यूजिक भी दर्शकों की जुबान पर चढ़ा हुआ है.
शाश्वत सचदेव का म्यूजिक चार्टबस्टर साबित हो रहा है और इसे लोग सोशल मीडिया पर जमकर शेयर कर रहे हैं. गाने कहानी के साथ इतने अच्छे से जुड़े हैं कि फिल्म का रोमांच और भी बढ़ गया है. ये म्यूजिक फिल्म की सक्ससे में बड़ा रोल निभा रहा है. 2025 में ‘धुरंधर’ ने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाका करते हुए 1300 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था. अब ‘धुरंधर 2’ उसी रफ्तार में आगे बढ़ रही है और दर्शकों के बीच इसका क्रेज लगातार बढ़ रहा है. आने वाले दिनों में फिल्म और भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है.
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