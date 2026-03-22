रणवीर सिंह-दीपिका पादुकोण का वीडियो वायरल, 'धुरंधर 2' की धमाकेदार सक्सेस के बीच दिखे साथ, झलक पाने के लिए फैंस बेकाबू

Ranveer Singh-Deepika Padukone Video: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण एक साथ स्पॉट हुए हैं. दोनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कपल को देख फैंस बेकाबू हो गए. देखें वीडियो-
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Ranveer Singh-Deepika Padukone Video: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. उनकी यह फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. रणवीर सिंह फिल्म 'धुरंधर 2' की सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं. इसी बीच वह अपनी पत्नी और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के साथ नजर आए.
रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को देखते ही फैंस बेकाबू हो गई. फैंस अपने पसंदीदा स्टार की फोटोज और वीडियोज क्लिक करने लगे. इस दौरान सिक्योरिटी ने कपल को उनकी कार तक पहुंचाया. कपल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बता दें कि 'धुरंधर 2' के रिलीज होने के बाद आज रणवीर सिंह और दीपिका एक साथ पहली बार नजर आए हैं.
Ranveer Singh and Deepika Padukone spotted at a restaurant in Mumbai today deepveer RanveerSingh DeepikaPadukone twitter.com/2yNxJ2FOcM
DeepVeer Fanclub (DeepVeerFC) March 22, 2026
फिल्म 'धुरंधर 2' से रणवीर सिंह ने बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख दिया है. हर तरफ केवल 'धुरंधर 2' का ही शोर सुनाई दे रहा है. फिल्म की सफलता के बीच रणवीर और दीपिका लंच डेट पर निकले थे. जब दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकले और एक साथ नजर आए तो फैंस उन्हें देखकर बेकाबू हो गए. कपल की एक झलक पाने के लिए फैंस टूट पड़े, जिसके बाद सिक्योरिटी ने कार तक कपल को पहुंचाया. इस दौरान रणवीर सिंह ने अपने फैंस का हाथ उठाकर अभिवादन भी किया. दीपिका पादुकोण भी काफी खुश नजर आई.
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रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस जमकर वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने वीडियो पर लिखा 'ये तो बेस्ट कपल है,' दूसरे यूजर ने लिखा 'बॉलीवुड की किंग और क्वीन.' बता दें कि 'धुरंधर 2' अब तक 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी हैं.
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