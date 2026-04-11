Dhurandhar 2: इस बेचारे की क्या गलती... 'उजैर बलूच' के साथ हुई नाइंसाफी पर Danish Pandor ने तोड़ी चुप्पी Exclusive रणवीर सिंह और आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' में उजैर बलूच बनकर दानिश पंडोर ने हंगामा मचा दिया है. अब उन्होंने बताया है कि फैंस का प्यार देखकर उनको कैसा लगता है.

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