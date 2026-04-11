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Hindi NewsबॉलीवुडDhurandhar 2: इस बेचारे की क्या गलती... उजैर बलूच के साथ हुई नाइंसाफी पर Danish Pandor ने तोड़ी चुप्पी Exclusive

Dhurandhar 2: इस बेचारे की क्या गलती... 'उजैर बलूच' के साथ हुई नाइंसाफी पर Danish Pandor ने तोड़ी चुप्पी Exclusive

रणवीर सिंह और आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' में उजैर बलूच बनकर दानिश पंडोर ने हंगामा मचा दिया है. अब उन्होंने बताया है कि फैंस का प्यार देखकर उनको कैसा लगता है.  

Written By  Shivani Sharma|Last Updated: Apr 11, 2026, 02:16 PM IST
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Dhurandhar 2 Danish Pandor reacts on getting love as Uzair Baloch: रणवीर सिंह और आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' में उजैर बलूच बनकर दानिश पंडोर ने हंगामा मचा दिया है. अब उन्होंने बताया है कि फैंस का प्यार देखकर उनको कैसा लगता है.

  1.  रणवीर सिंह और आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को रिलीज हुए 24 दिनों का समय हो चुका है. बावजूद इसके लोग सोशल मीडिया पर उजैर बलूच के बारे में बात कर रहे हैं. लोगों को अब भी लग रहा है कि जासूसी करना तो ठीक है लेकिन हमजा को उजैर बलूच के साथ गलत हीं करना चाहिए था. 24 दिनों से लोग यही बातें किए जा रहे हैं. इसी बीच उजैर बलूच यानी दानिश पंडोर ने इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ दी है. दानिश पंडोर ने बताया है कि उजैर बलूच के साथ हुई चीजों को लेकर उनकी क्या राय है और फैंस का रिएक्शन उनको कैसा लग रहा है. इस बारे में बात करते हुए दानिश पंडोर ने कहा, लोगों का प्यार देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है. मुझे लगता है कि मैंने अपने किरदार को अच्छे से जस्टीफाई किया है. लोगों को किरदार को लेकर बहुत बुरा लग रहा है. इसके साथ गलत नहीं होना चाहिए था. इस बेचारे की गलती क्या था. किसी के साथ भी गलत कर लेते लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होना था. फैंस का प्यार देखकर मुझे अच्छा लग रहा है. लोग मुझे स्टोरी में मेंशन कर रहे हैं. मैं लोगों के कमेंट पढ़ता हूं. मुझे दिखता है कि लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं. 
  2. धुरंधर 2 की सफलता के बारे में बात करते हुए दानिश पंडोर ने कहा था, 'फिल्म के हिट होने का क्रेडिट तो मैं आदित्य सर को ही देना चाहूंगा. उन्होंने बहुत अच्छे से मेरा किरदार लिखा था. उन्होने किरदार निभाने का पूरा मौका दिया. उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि इस तरह से करिदार होगा. कभी कभी आप पर भगवान की कृपा भी होती है. आप तो मेहनत ही करते हो. भगवान साथ हो तो मेहनत पर चार चांद लग जाते हैं. लोगों का प्यार मिल रहा है.'
  3. आगे दानिश पंडोर ने आगे कहा, 'ऑडियंस किसी को बना सकती है और बिगाड़ सकती है. मेरे लिए इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती. तैयारी करते समय आपको पता चल जाता है कि कैसे किरदार को प्ले करना है. आप अपने हिसाब से परफॉर्म कर सकते हो. आप लगातार काम करते हैं तो आप पुख्ता हो जाते हैं. मैं रोजाना एक एक सीन का ग्राफ देखता था ताकि आप फ्लैट न लगें. मैंने अपने किरदार के लिए 15 किलो वजन भी कम किया था. मैं उस तरह से दिखना चाहता था. हालांकि हमने मेकअप नहीं किया. मैंने हमवर्क किया हुआ था तो सेट पर काम करना आसान हो जाता था.'

 

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Shivani Sharma

पिछले 4 सालों में डिजिटल मीडिया में काम कर रही हूं. Zee News से पहले मैं ABP News, Network 18 और Zee Business में काम कर चुकी हैं. बिजनेस जगत की खबरों में मेरी खास दिलचस्पी है...

 

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