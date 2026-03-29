‘धुरंधर’ के लिए गौरव गेरा ने बदला लुक, देखकर पहचान नहीं पाए आदित्य धर, कास्टिंग डायरेक्टर से पूछा- ‘ये कौन है...?’

Dhurandhar 2 Gaurav Gera: रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2’ (Dhurandhar 2) इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है. हर तरफ इसी फिल्म की चर्चा हो रही है. लेकिन सिर्फ कमाई ही नहीं, इसकी स्टारकास्ट भी लोगों का खूब ध्यान खींच रही है. फिल्म में संजय दत्त, अक्षय खन्ना और आर माधवन जैसे बड़े नाम पहले से ही मौजूद हैं. इसके बावजूद एक ऐसा नाम सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया. ये नाम है गौरव गेरा का, जिन्हें लोग अब तक सिर्फ कॉमेडी के लिए जानते थे.

गौरव गेरा का इस फिल्म में लुक और किरदार इतना अलग है कि लोग उन्हें पहचान ही नहीं पा रहे. उनकी इमेज हमेशा एक फनी और मिमिक्री करने वाले कलाकार की रही है. लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो दर्शकों की सोच से बिल्कुल अलग है. यही वजह है कि फिल्म देखने के बाद लोग सबसे ज्यादा उनके बारे में बात कर रहे हैं. उनका यह ट्रांसफॉर्मेशन हर किसी के लिए बड़ा सरप्राइज बन गया. इस पूरे मामले पर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने भी खुलकर बात की और कई बातें बताई.

गौरव गेरा को देख पहचान नहीं पाए थे आदित्य

उन्होंने बताया कि वे हमेशा कुछ नया और अलग करने की कोशिश करते हैं. उनका कहना है, ‘जब मैं कोई स्क्रिप्ट पढ़ता हूं, तो यही सोचता हूं कि ऐसा क्या किया जाए जो पहले किसी ने न सोचा हो’. इसी सोच के साथ उन्होंने गौरव गेरा को इस रोल के लिए चुना. उनका मकसद था दर्शकों को चौंकाना और कुछ नया दिखाना. मुकेश ने ये भी बताया कि गौरव गेरा की कॉमेडी इमेज ही उनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट थी. उन्होंने कहा, ‘लोग उन्हें हमेशा हंसाने वाले किरदारों में देखते आए हैं, इसलिए कोई उनसे ऐसे गंभीर रोल की उम्मीद नहीं करेगा’.

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कॉमेडी इमेज बनी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट

अगर इस रोल के लिए पहले से सीरियस इमेज वाले एक्टर को लिया जाता, तो उसमें सरप्राइज जैसा कुछ नहीं रहता. यही रिस्क इस कास्टिंग को खास बनाता है. मुकेश को गौरव की काबिलियत पर पूरा भरोसा था. उन्होंने कहा, ‘मैंने उनका काम पहले भी देखा है. जो एक्टर इतनी अच्छी कॉमेडी और मिमिक्री कर सकता है, उसकी रेंज बहुत बड़ी होती है’. उन्हें यकीन था कि गौरव इस रोल को अच्छे से निभा लेंगे. दिलचस्प बात ये है कि उस समय गौरव मुंबई में नहीं थे, बल्कि इंडस्ट्री से थोड़ा दूर गुरुग्राम में रह रहे थे.

दाढ़ी वाला टेस्ट ने सबको कर दिया हैरान

मुकेश ने उस वक्त का किस्सा बताते हुए कहा, ‘मैंने उन्हें फोन किया और कहा कि कुछ दिन दाढ़ी बढ़ा लो, मुझे एक टेस्ट करना है’. गौरव ने बिना ज्यादा सवाल किए बस इतना कहा, ‘पाजी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा’. उन्होंने दाढ़ी बढ़ाई, टेस्ट दिया और सभी को हैरान कर दिया. यहां तक कि डायरेक्टर आदित्य धर भी उन्हें पहचान नहीं पाए और पूछ बैठे, ‘ये एक्टर कौन है?’. फिल्म रिलीज होने के बाद भी यही हाल देखने को मिला. मुकेश बताते हैं, ‘मुझे कई लोगों के फोन आए. सब यही पूछ रहे थे कि वो नया लड़का कौन है’.

अंडरकवर एजेंट बनकर सबको चौंका दिया

जब उन्हें बताया गया कि वो कोई नया नहीं बल्कि गौरव गेरा हैं, तो लोग यकीन ही नहीं कर पाए. एक कास्टिंग डायरेक्टर के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि उसका सिलेक्शन लोगों को इस तरह चौंका दे. बता दें, ‘धुरंधर’ में गौरव गेरा ने मोहम्मद आलम नाम का किरदार निभाया है, जो पाकिस्तान के लियारी इलाके में जूस की छोटी‑सी दुकान चलाता है, लेकिन असल में वो भारत का अंडरकवर एजेंट होता है, जो रणवीर सिंह के किरदार हमजा अली मजारी की अंदर ही अंदर मदद करता है और आखिर में मारा जाता है.