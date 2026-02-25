''धुरंधर 2' देखने दुबई से भारत आएंगे लोग', आर माधवन का सामने आया बयान; कहा-भारत-पाक फिल्मों पर लगेगा ब्रेक

Advertisement
इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है 'धुरंधर 2' . रणवीर सिंह की सुपरहिट स्पाई थ्रिलर 'धुरंधर' ने पिछले साल दिसंबर में रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था.

 

Feb 25, 2026
'धुरंधर 2' इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. रणवीर सिंह की सुपरहिट स्पाई थ्रिलर 'धुरंधर' ने पिछले साल दिसंबर में रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. यह 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी और कई रिकॉर्ड तोड़ दिए. लेकिन यूएई समेत कई गल्फ देशों (जैसे सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान) में इस फिल्म पर बैन लगा दिया गया था. जिसकी वजह से विदेशी बाजार में करीब 90 करोड़ रुपये (10 मिलियन डॉलर) का नुकसान हुआ.

अब फैंस की नजर धुरंधर 2 पर टिकी है, रणवीर सिंह की ये मच अवेटेड फिल्म ईद के मौके पर रिलीज होने वाली है. स्पाई-एक्शन जॉनर को दमदार तरीके से पेश करने वाली धुरंधर को लेकर अब आर माधवन ने कहा कि दुबई से लोग इस फिल्म को देखने आ रहे हैं.

माधवन ने किया बड़ा खुलासा

हाल ही में आर माधवन ने एक इंटरव्यू में धुरंधर 2 को लेकर कुछ ऐसा कहा कि उनका वो बयान अब वायरल हो रहा है. उन्होंने कहा कि लोग अब भारत-पाकिस्तान वाली कहानियों से अलग और आगे कुछ देखना चाहते हैं. भारत-पाक युद्ध या आजादी की लड़ाई की कहानियां लोग बहुत सुन चुके. मुझे लगता है धुरंधर के बाद इस तरह की फिल्में आना बंद हो जाएगी. माधवन ने यूएई में फिल्म को लेकर बने क्रेज का भी जिक्र किया. वहां फिल्म बैन थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग सिर्फ धुरंधर देखने के लिए दुबई से भारत आए, फिल्म देखी और उसी दिन वापस चले गए.

धुरंधर ने तोड़े रिकॉर्ड 

 

बता दें कि पहला पार्ट 'धुरंधर' 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुआ था और इसने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस किया. यह फिल्म हाल में ही ओटीटी पर भी रिलीज हुई है और नंबर-1 पर ट्रेंड कर रही है. अब सीक्वल में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन समेत अन्य कलाकारों के नजर आने की जानकारी है. फिल्म हिंदी के अलावा तेलुगू, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में 19 मार्च को थिएटर्स में दस्तक देगी.

 

