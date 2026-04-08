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Hindi Newsबॉलीवुडधुरंधर के मेजर इकबाल ने लेडी लव गैब्रिएला पर लुटाया प्यार, शेयर किया स्पेशल वीडियो; लिखा-मेरी प्यारी गैब्री...

धुरंधर के 'मेजर इकबाल' ने लेडी लव गैब्रिएला पर लुटाया प्यार, शेयर किया स्पेशल वीडियो; लिखा-मेरी प्यारी गैब्री...

धुरंधर में मेजर इकबाल की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अर्जुन रामपाल की मंगेतर गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स खूबसूरती के मामले में हीरोइनों पर भी फेल हैं. इसी बीच अर्जुन रामपाल की मंगेतर गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स ने उनपर प्यार लुटाया है. 

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 08, 2026, 05:05 PM IST
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धुरंधर के 'मेजर इकबाल' ने लेडी लव गैब्रिएला पर लुटाया प्यार, शेयर किया स्पेशल वीडियो; लिखा-मेरी प्यारी गैब्री...

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर : द रिवेंज' को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. इसी बीच, उन्होंने बुधवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रियड्स को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. एक्टर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया. इसमें वे गैब्रिएला और अपने बच्चों के साथ मस्ती करते दिख रहे हैं. सब हंसते-खेलते नजर आ रहे हैं.

अर्जुन रामपाल ने शेयर किया वीडियो 

वीडियो के साथ अर्जुन ने लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो मेरी प्यारी गैब्री. इस साल और आने वाले हर साल तुम्हें ढेर सारा प्यार और खुशियां मिलें. जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं."

अर्जुन और गैब्रिएला लंबे समय से एक-दूसरे के साथ रह रहे हैं. हालांकि, अभिनेता गैब्रिएला के साथ रिलेशनशिप से पहले मॉडल मेहर जेसिया के साथ शादी के बंधन में थे. दोनों ने 1998 में शादी की थी. इस शादी से दोनों को दो बेटियां माहिका और मायरा हैं. शादी के 20 साल बाद अर्जुन रामपाल और मेहर ने तलाक ले लिया था. कपल की बेटियों की कस्टडी मेहर के पास है.

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कौन है गैब्रिएला डेमेट्रियड्स?

वहीं, साल 2018 में अर्जुन और गैब्रिएला की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी. कुछ महीने के बाद दोनों एक-दूसरे को डेट करने लगे थे और साल 2019 में अर्जुन और गैब्रिएला ने अपने रिलेशन को कंफर्म किया था. गैब्रिएला ने जुलाई 2019 में बेटे एरिक को जन्म दिया था. इसके 4 साल बाद 2023 में गैब्रिएला ने दूसरे बेटे एरिव को जन्म दिया. छह साल के रिलेशनशिप के बाद कपल ने कुछ समय पहले सगाई कर ली और जल्द शादी कर सकते हैं.

गैब्रिएला डेमेट्रियड्स एक दक्षिण अफ्रीकी मॉडल, फैशन डिजाइनर और अभिनेत्री हैं. गैब्रिएला ने 16 साल की उम्र से मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था. इसके बाद वे कई म्यूजिक वीडियोज में नजर आ चुकी हैं. गैब्रिएला सिनेमा की दुनिया में कदम रख चुकी हैं. उन्होंने बॉलीवुड फिल्म 'सोनाली केबल' और तेलुगु फिल्म 'ओपिरी' में काम किया है.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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