Advertisement
trendingNow13153800
Hindi Newsबॉलीवुडआप भी रोने लगे?, धुरंधर 2 एक्टर रणवीर सिंह ने फैंस से पूछा; शेयर किया नया इमोशनल गाना ‘फिर से’

'आप भी रोने लगे?', 'धुरंधर 2' एक्टर रणवीर सिंह ने फैंस से पूछा; शेयर किया नया इमोशनल गाना ‘फिर से’

Dhurandhar 2 Song Phir Se: रणवीर सिंह ने अपनी फिल्म 'धुरंधर 2' से फैंस का न सिर्फ दिल जीता है, बल्कि उन्हें अपना मुरीद बना लिया है. अब एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म का एक गाना शेयर किया है. 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Mar 25, 2026, 07:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'आप भी रोने लगे?', 'धुरंधर 2' एक्टर रणवीर सिंह ने फैंस से पूछा; शेयर किया नया इमोशनल गाना ‘फिर से’

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर छा चुकी है. चार दिनों में फिल्म ने पेड-प्रीव्यू को मिलाकर 761 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म के बाकी के दिनों के आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि फिल्म 1000 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली है. फिल्म को मिल रही सफलता के बीच मूवी का नया गाना 'फिर से' रिलीज कर दिया गया है.

'धुरंधर 2' का इमोशनल गाना ‘फिर से’ आउट 

'धुरंधर: द रिवेंज' का नया गाना 'फिर से' रिलीज कर दिया गया है. गाने में रणवीर सिंह की जसकीरत सिंह रांगी से हमजा अली बनने की जर्नी को दिखाया गया है. गाने में पहले जसकीरत सिंह रांगी को अपने पिता और परिवार के साथ खुश दिखाया गया है और फिर दूसरी तरफ अभिनेता यालिना जमाली के साथ जीवन के अच्छे और बुरे दौर से गुजरते दिख रहे हैं. स्टील पर फिल्म के कुछ सीन्स के जरिए कहानी को दिखाने की कोशिश की गई है.

गाने को अरिजीत सिंह ने गाया है और लिरिक्स इरशाद कामिल ने लिखे हैं, जबकि संगीत शाश्वत सचदेव ने दिया है. गाना रणवीर सिंह के किरदार के इमोशन को दिखाता है, जो जिंदगी को फिर से जीना चाहता है. रणवीर सिंह ने नए गाने के रिलीज की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है, और उन्होंने फैंस से पूछा, "मैं तो रोने लगा, क्या आप भी?"

Add Zee News as a Preferred Source

रणवीर सिंह ने फैंस से पूछा सवाल

बता दें कि फिल्म से कई गाने रिलीज हो चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पसंद 'जान से गुजरते हैं' गाने को किया जा रहा है. गाना 7 मिलियन के पार जा चुका है. यह गाना ऑरिजनल नहीं, बल्कि नुसरत फतेह अली खान द्वारा लिखी कव्वाली से लिया गया है. कव्वाली के बोल के साथ म्यूजिक मिक्स करके गाने को क्लासी बनाने की कोशिश की गई है, जबकि दूसरा गाना 'आरी-आरी' भी खूब पसंद किया जा रहा है. यह गाना भी पंजाबी गाने से प्रेरित है. दोनों ही गानों को सोशल मीडिया पर ढेर सारा प्यार मिल रहा है, और यही कारण है कि फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Dhurandhar 2

Trending news

मेरे भाई को कॉल करने की कैसे हिम्मत हुईं? जब भरी कोर्ट में CJI को आया गुस्सा
CJI
मेरे भाई को कॉल करने की कैसे हिम्मत हुईं? जब भरी कोर्ट में CJI को आया गुस्सा
अफवाहों पर लगाम, देश भर में नहीं है ईंधन की कमी, इन राज्यों ने भी जारी की सफाई
fuel shortage
अफवाहों पर लगाम, देश भर में नहीं है ईंधन की कमी, इन राज्यों ने भी जारी की सफाई
30 साल पढ़ाने के बाद भी ‘अवैध’ शिक्षक? कोर्ट बोला - अब और अन्याय नहीं, करो स्थायी
west bengal news in hindi
30 साल पढ़ाने के बाद भी ‘अवैध’ शिक्षक? कोर्ट बोला - अब और अन्याय नहीं, करो स्थायी
सुप्रीम कोर्ट से NHAI को झटका; जमीन अधिग्रहण और मुआवजे से जुड़ी याचिका खारिज
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट से NHAI को झटका; जमीन अधिग्रहण और मुआवजे से जुड़ी याचिका खारिज
मिडिल ईस्ट पर हुई सर्वदलीय बैठक में सरकार ने क्या किए दावे? विपक्ष को विश्वास नहीं
israel iran war
मिडिल ईस्ट पर हुई सर्वदलीय बैठक में सरकार ने क्या किए दावे? विपक्ष को विश्वास नहीं
केरलम में केवल 10% महिला प्रत्याशी, क्यों आधी आबादी पर पार्टियां नहीं जता रहीं भरोसा
Kerala Assembly Elections 2026
केरलम में केवल 10% महिला प्रत्याशी, क्यों आधी आबादी पर पार्टियां नहीं जता रहीं भरोसा
पहले ममता के चहते ऑफिसर्स हटाए, अब 7 अधिकारियों पर गिरी गाज; बंगाल में EC का खेला
West bengal elections
पहले ममता के चहते ऑफिसर्स हटाए, अब 7 अधिकारियों पर गिरी गाज; बंगाल में EC का खेला
नशे की लत से रोजगार तक: ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ अभियान से बदलती जिंदगियां
Punjab CM
नशे की लत से रोजगार तक: ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ अभियान से बदलती जिंदगियां
वंदेमातरम को लेकर सरकारी सर्कुलर के खिलाफ याचिका, SC ने किया सुनवाई से इनकार
Supreme Court
वंदेमातरम को लेकर सरकारी सर्कुलर के खिलाफ याचिका, SC ने किया सुनवाई से इनकार
ढाई लाख नए PNG कनेक्शन, जमाखोरों पर प्रहार; पिछले 25 दिनों में क्या-क्या हुआ?
Petrol Diesel Stock
ढाई लाख नए PNG कनेक्शन, जमाखोरों पर प्रहार; पिछले 25 दिनों में क्या-क्या हुआ?