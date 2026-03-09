Advertisement
धुरंधर 2 का नया पोस्टर रणवीर सिंह ने किया शेयर, कैप्शन ने खींचा फैंस का ध्यान, जसकीरत सिंह और हमजा अली ने ढाया कहर

'धुरंधर 2' का नया पोस्टर रणवीर सिंह ने किया शेयर, कैप्शन ने खींचा फैंस का ध्यान, जसकीरत सिंह और हमजा अली ने ढाया कहर

Dhurandhar 2 Poster: बॉलीवुड के सुपरस्टार रणवीर सिंह की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट काफी चरम पर है. इस बीच, मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर रिलीज किया है, जिसे देख फैंस को बड़ा हिंट मिला है. 

Last Updated: Mar 09, 2026, 11:21 PM IST
'धुरंधर 2' का नया पोस्टर
'धुरंधर 2' का नया पोस्टर

Dhurandhar 2 Poster: रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'धुरंधर 2' सिनेमाघरों में रिलीज के लिए बिल्कुल तैयार हैं. फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इस फिल्म क रिलीज के लिए उलटी गिनती फैंस शुरू कर चुके हैं. 7 मार्च को मेकर्स ने फिल्म की ट्रेलर रिलीज किया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया और हर कोई इसका दीवाना हो गया. अब मेकर्स ने रणवीर सिंह के किरदार का दिलचस्प पोस्ट शेयर किया है, जिसे देखने के बाद तो फैंस की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई. 

'धुरंधर 2' का नया पोस्टर

9 मार्च को एक्टर रणवीर सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म के जसकीरत सिंह रंगी और हमजा अली मजारी के दोहरे अवतारों को दिखाते हुए एक दिलचस्प पोस्टर शेयर किया है. एक्टर के चेहरे पर गंभीर भाव देखने को मिल रहे हैं. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा 'ईश्वर का प्रकोप आ रहा है. धुरंधर द रिवेंज 19 मार्च 2026 को हिंदी, तेलुगू, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.' इस पोस्टर को फिल्म रिलीज के 10 दिन पहले शेयर किया गया है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फिल्म 'धुरंधर 2' के इस पोस्टर पर फैंस जमकर रिएक्टर कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा 'आप इस फिल्म से अपने ही रिकॉर्ड तोड़ देंगे.' दूसरे यूजर ने कहा 'अब तक का सबसे बेहतरीन पोस्टर.' तीसरे यूजर ने लिखा 'रणवीर सिंह अपने दूसरे अवतार में.'

'धुरंधर 2' के ट्रेलर ने जीता फैंस का दिल

साल 2025 के दिसंबर में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' उस साल की सबसे बड़ी एक्शन ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बन गई. वहीं 'धुरंधर 2' का ट्रेलर आखिरकार 7 मार्च को रिलीज किया गया, जिससे लोगों को रणवीर सिंह और आदित्य धर की फ्रेंचाइजी के अगले पार्ट की झलक देखने को मिली. इस ट्रेलर में पहली फिल्म से ज्यादा रहस्यमयी और रोमांचक बनाया गया है. ट्रेलर में दमदार सीन्स, रोमांचक ड्रामा और धमाकेदार एक्शन देखने को मिला. 

