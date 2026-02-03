अब बिगाड़ने का समय आ गया… रणवीर सिंह के रिवेंज अवतार ने इंटरनेट पर मचाया धमाल, खून से लथपथ दिखा ‘हम्जा’

रणवीर सिंह ने अपनी अपकमिंग स्पाई एक्शन फिल्म ‘धुरंधर 2’ का धमाकेदार पोस्टर इंस्टाग्राम पर शेयर कर फैंस की एक्साइटमेंट को डबल कर दिया है. रणवीर सिंह ने इंस्टाग्राम पर पोस्टर को रिवील करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘अब बिगाड़ने का समय आ गया…’ पोस्टर में रणवीर अपने नए धांसू और इंटेंस लुक में नजर आए हैं, जो फिल्म के रिवेंज-थीम को साफ दिखाता है.

बदला लेने आ गया ‘हम्जा’

रणवीर सिंह ने ‘धुरंधर: रिवेंज’ का पोस्टर रिवील करते हुए फिल्म के टीजर को लेकर भी अपडेट दी है, जो कि आज दोपहर 12 बजकर 12 मिनट पर रिलीज होने वाला है. रणवीर सिंह ने पोस्टर के साथ लिखा कि अब बिगाड़ने का वक्त आ गया है, जिससे साफ है कि यह सीक्वल पहले से भी ज्यादा एक्शन, ड्रामा और बदले की भावना से भरा होगा.

‘धुरंधर 2’ रिलीज डेट

‘धुरंधर 2’ आदित्य धर के निर्देशन में बन रही है. आदित्य धर पहले ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ जैसी हिट फिल्म के डायरेक्टर रह चुके हैं. इस फिल्म में रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज को तैयार है. यह हिंदी के अलावा तेलुगू, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. जो कि नॉर्थ के साथ ही साउथ ऑडियंस के लिए भी खुशखबरी है.

'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस

'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने में कामयाब रही. ऐसे में मेकर्स का दावा है कि यह सीक्वल पहले पार्ट से भी बड़ा और ज्यादा धमाकेदार होगा. धुरंधर फिल्म में रणवीर सिंह के साथ एक्ट्रेस सारा अर्जुन, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी जैसे एक्टर्स अहम भूमिकाओं में हैं. धुरंधर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बनाते हुए 800 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है. इसके दूसरे भाग का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है.